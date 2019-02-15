 Депутатом, который взял на поруки подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена в Запорожье, оказался Парасюк, - "Украинская правда"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда.

По информации правоохранителей, этот народный депутат, объяснил свое решением тем, что задержанный, как и он, является участником АТО.

В то же время источники УП сообщают, что этим депутатом является Владимир Парасюк.

Продолжается расследование уголовного производства по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о том, что подозреваемый в расстреле бизнесмена в Запорожье был отпущен на поруки народного депутата.