 Депутатом, который взял на поруки подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена в Запорожье, оказался Парасюк, - "Украинская правда"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда.
По информации правоохранителей, этот народный депутат, объяснил свое решением тем, что задержанный, как и он, является участником АТО.
В то же время источники УП сообщают, что этим депутатом является Владимир Парасюк.
Продолжается расследование уголовного производства по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о том, что подозреваемый в расстреле бизнесмена в Запорожье был отпущен на поруки народного депутата.
Так інколи трапляється.
Такое тоже иногда случается...
В этом случае пускай Суд разбирается - Парасюк не подлый человек...
Один из не многих порядочных в ВР...
Ну, да....
Ногами хорошо машет и снайперов в лифте катает.
Чья сила?
Оно такое мурло, как ты.
Сходи на СФ и посмотри сколько народу забанено.
Скоро здесь будет тишь и благодать.
Не нужно пользователей цензора приравнивать к НАРОДУ.
Здесь особый контингент. И ты это знаешь.
Мне иногда не то, что обидно, мне страшно читать комменты на цензоре.
Полнейшая деградация, беспредел и хамство.
И я здесь не за поротемоленского.
Я против тупости, мерзости и вранья.
Спасибо, пойду лучше книгу почитаю.
После выборов он сдохнет, ибо прекратится его возможность безнаказанно воровать.
утилізаціярозмноження ватників.
Пока неудачно.
Ось така ..йня малята, як колись казав класик...
И воздастся каждому по делам его.
На хрена Парасюк в это дело влез?
Кто вообще даровал депутатам сомнительное право брать на поруки ДАЖЕ подозреваемых в убийстве? Какие могут быть поруки? УК Украины не детски сад
- Та. Голову прострелили!
- А чому на нозі?
- Та. Сповзла!
До речі. Як там справа зі справою Вовиної гранати, що він її запулив, коли "його мєсто" на парковці зайняли?