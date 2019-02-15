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Все про:Запорожье (1488) Парасюк (220) поруки (2)

 Депутатом, который взял на поруки подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена в Запорожье, оказался Парасюк, - "Украинская правда"

Народным депутатом, который взял на поруки подозреваемого в совершении покушения на убийство предпринимателя в Запорожье, оказался Владимир Парасюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда.

По информации правоохранителей, этот народный депутат, объяснил свое решением тем, что задержанный, как и он, является участником АТО.

В то же время источники УП сообщают, что этим депутатом является Владимир Парасюк.

Продолжается расследование уголовного производства по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о том, что подозреваемый в расстреле бизнесмена в Запорожье был отпущен на поруки народного депутата. 

Источник: https://censor.net.ua/n3112014
 
 
 Топ комментарии
 
Вова, ты давай не исчезай. Не исключено, что через два месяца потребуется ещё одного кабана от корыта отогнать. Будешь уже дважды молодец.
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Можливо підозрюваний ні в чому не винний.
Так інколи трапляється.
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Можливо підозрюваний ні в чому не винний.
Так інколи трапляється.
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Ksenia VB - а возможно бизнесмен был еще той сволочью...

Такое тоже иногда случается...

В этом случае пускай Суд разбирается - Парасюк не подлый человек...
Один из не многих порядочных в ВР...
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Да? Депутатом, который взял на поруки подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена в Запорожье, оказался Парасюк, - "Украинская правда" - Цензор.НЕТ 6342
Ну, да....
Ногами хорошо машет и снайперов в лифте катает.
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А мне понравилось. Иначе ентим не доказать - понимают лишь силу.
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не перегрелась ещё за день, "молодичка (претендующая).
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а тебя уткой стукнуло - вышло под другим ником...)
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кляузники пользуются моментом. Но им осталось не долго.
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Парасюк - это такое же одноклеточное, как и Гришин.
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Это точно!
Оно такое мурло, как ты.
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Это не игра, если судья - цензор.
Сходи на СФ и посмотри сколько народу забанено.
Скоро здесь будет тишь и благодать.
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Прям! Фся соя останется. А вообще я против спама оппонентам. Никогда не спамлю.
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Даже наоборот : толковые / справедливые комменты расспамливаю.
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И меня тоже сегодня (другой ник) Депутатом, який взяв на поруки підозрюваного в замаху на вбивство бізнесмена в Запоріжжі, виявився Парасюк, - "Українська правда" - Цензор.НЕТ 1030. Забанили. За неравную борьбу с *********.
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Для меня на цензоре счет 0:26 - как похвала.
Не нужно пользователей цензора приравнивать к НАРОДУ.
Здесь особый контингент. И ты это знаешь.
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Да, знаю. Но те , лайкающие ребята, - антисоевые. Кто-то из них - воной, а некоторые - ничьи, как я.
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Я абсолютно не обижен.
Мне иногда не то, что обидно, мне страшно читать комменты на цензоре.
Полнейшая деградация, беспредел и хамство.
И я здесь не за поротемоленского.
Я против тупости, мерзости и вранья.
Спасибо, пойду лучше книгу почитаю.
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Вот это одноклеточное, у которого одной извилины хватает только на то чтобы обворовывать народ и пихать в себя наворованные баксы.
После выборов он сдохнет, ибо прекратится его возможность безнаказанно воровать.
Депутатом, который взял на поруки подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена в Запорожье, оказался Парасюк, - "Украинская правда" - Цензор.НЕТ 2733
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Одноклеточное? Если бы не Парасюк - и Майдан мог бы закончится ничем. Без Парасюка Украина бы не была Украиной. А вот без тебя, гнилое кацапьё, воздух был бы чище. Хотя бы здесь, на форуме.
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и чем закончился майдан? скажу- потерей территорий, смертями,войной, потому, как это был майдан олигархов, делили майно, попробуй пойди на майдан и зажги шину
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Иванов... Этим всё сказано. Мог бы ничего и не писать.
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тебе больше нравится пуцельман додик срулевич?
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Ахаха )) Ну да, именно из-за Парасюка Майдан победил ) Ничем бы он точно не закончился. И именно этот "поход на Раду", который стал результтом выступления этого чувака привел к эскалации и жертвам. Так что я бы такие заявления точно не делал, и в полезности его выступления со сцены я не уверен.
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ти часом ніком переплутав, утилізація розмноження ватників.
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Узнать бы по подробнее, что это был за бизнесмен
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пуцельман абрам додикович
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так судя по твоему флагу ты тоже из срулевичей, только вы всегда чето стесняетесь, навроде вы вообще не срулевичи
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металлопрокат. Неубиваемый какой-то бизнесмен. И ножами его резали, и в упор стреляли, а он живой! Депутатом, який взяв на поруки підозрюваного в замаху на вбивство бізнесмена в Запоріжжі, виявився Парасюк, - "Українська правда" - Цензор.НЕТ 1901
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Это уже не смешно... Так и Порошенко простят за то, что его (или не совсем его) сынуля - тоже в окопах (правда, не в окопах, и совсем непонятно где именно) кушал военную кашу (хотя, скорее всего, давился папиной конфетой).... Порохоботы - фас!
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Вова, ты давай не исчезай. Не исключено, что через два месяца потребуется ещё одного кабана от корыта отогнать. Будешь уже дважды молодец.
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Он отрабатывает новую технологию - отпугивание кабанов от корыта с помощью автомата. Депутатом, который взял на поруки подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена в Запорожье, оказался Парасюк, - "Украинская правда" - Цензор.НЕТ 2280
Пока неудачно.
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прошу прощения - хряки с кабанами в ростов сбежали, у корыта остались поросята.
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Не даром атброськин в теме.Подождем,что Парасюк сам скажет по этому поводу,чтоб не получилось как с магерой,где все доказательства от гпу свелись к тому,что какой то задержаный по отчеству предположил,что это именно он.
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дважды пойманный, неузнанный и дважды отпущенный ФСБ, Парасюк...
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и опять хотелось бы справочку-отчет - откуда бабосы?
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Парасюк нормальный чел, если взял на поруки, значит правильно сделал.
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Парасюку верю. Если взял на поруки, значит у него есть на это аргументы.
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Парасюк -- абсолютне зло і темний, а Петро - абсолютне добро і світлий.... Це все, що вам треба знати після 5 років після Майдану. Хто проти Петра -- ьой за *****...
Ось така ..йня малята, як колись казав класик...
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Порошенко белый и пушистый, Парасюк злой и коварный.
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За гроші Парасюк, як і переважно, всі депутати, сам себе в задницю трахне. Депутатом, который взял на поруки подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена в Запорожье, оказался Парасюк, - "Украинская правда" - Цензор.НЕТ 2918 Депутатом, который взял на поруки подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена в Запорожье, оказался Парасюк, - "Украинская правда" - Цензор.НЕТ 2918 Депутатом, который взял на поруки подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена в Запорожье, оказался Парасюк, - "Украинская правда" - Цензор.НЕТ 2918
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Першим був Гаврилюк. Прийшов до ради з голою дупою. Проте на Мерс надепутатствовал
Депутатом, який взяв на поруки підозрюваного в замаху на вбивство бізнесмена в Запоріжжі, виявився Парасюк, - "Українська правда" - Цензор.НЕТ 2754
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опаньки, парасюк нарисовался
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2-я заповедь - "Не сотвори себе кумира". А ни с *****. а ни с петра. а ни с жульки или зеленки.
И воздастся каждому по делам его.
На хрена Парасюк в это дело влез?
Кто вообще даровал депутатам сомнительное право брать на поруки ДАЖЕ подозреваемых в убийстве? Какие могут быть поруки? УК Украины не детски сад
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Вот когда ученик не получающий зарплаты не будет платить за проезд, а депутат купивший мандат не будет на полном обеспечении бедного народа, тогда и поговорим про белых и пушистых!
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😀Давно об этом гавне не было слышно....и вот нарисовалось...
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Птица Парасюк всегда не отличалась умом и сообразительностью .
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Поросюк.
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стадо кацапо-коментаторів умно-гавняних.
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Первое,что сделала система-помножила на ноль видных майдановцев,волонтёров и добробатовцев.Оболгать,купить,выставить идиотами...Я из Днепра и такого НАРОДНОГО порыва сроду не наблюдал,как в 2014-ом...Та у нас пол-Днепра(несмотря на нехилую ватность) ездило с украинской символикой в машине.Украинские флаги развевались на множестве БАЛКОНОВ.Это было-НАРОДНОЕ.Не КАЗЁННОЕ как сейчас.
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Ты мне говоришь "днепрянин" в кавычках?Кто ты такое?
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я українець а кавички тому що я сумніваюсь що ти такоє - і чомусь впевнений що ти такоє із сизрані скоріш за все
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"і чомусь впевнений" А почему ты уверен?Вот просто интересно.
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Ну то есть оскорбил.А потом ни фига не извинился.Это не по-украински.
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Рівень інтелекту Поросюка не вдається визначити із-за його відсутності.
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Парасюк ты давай не исчезай Через два месяца тебя с Гришиным будут отлавливать
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3,14здец... Парасюк парень непредсказуемый, но чтоб настолько!
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че Беня сказал то и сделает - он что просто так ему гору бабла отвалил????
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- Вова! А що це в тебе за пов'язка?
- Та. Голову прострелили!
- А чому на нозі?
- Та. Сповзла!

До речі. Як там справа зі справою Вовиної гранати, що він її запулив, коли "його мєсто" на парковці зайняли?
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не буде депутатом - засунуть ту гранату куди треба
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Порохоботы ненавидят Парасюка, ну понятно конечно, они с антимайдана набраны.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДепутатом, который взял на поруки подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена в Запорожье, оказался Парасюк, - "Украинская правда"
 
 
 
 
 
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