 С 2016 года очередь в детсады сократилась на 64 тыс. мест, - Гриневич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В 2018 году совместно с органами местного самоуправления создано более 22 тыс. мест в дошкольных учреждениях", - сообщила Гриневич в эфире одного из телеканалов.
Министр напомнила, что в 2016 году очередь в детсады составляла 96 тыс. мест.
"Сейчас, за счет ежегодного создания мест, мы сократили очередь до 33 тыс. мест", - отметила чинивница.
Рождаемость начала увеличиваться с 2005 года, когда начали давать пособие по рождению ребёнка... но недолго увеличивалась. Теперь падает рождаемость.
постійні підвищення вимог, неадекватні батьки, при тому в їх руках життя і виховання підростаючого покоління. При тому всі вислуги та пільги відмінили. Вихователі повинні стрибати з дітками до 63 років за мізерні зарплати. Я дивуюсь що там ще хтось намагається працювати.