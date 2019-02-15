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Все про:детсад (175) очередь (189) Гриневич (357)

 С 2016 года очередь в детсады сократилась на 64 тыс. мест, - Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что на данный момент очередь в детские сады составляет 33 тыс. мест, что значительно меньше, чем в 2016 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В 2018 году совместно с органами местного самоуправления создано более 22 тыс. мест в дошкольных учреждениях", - сообщила Гриневич в эфире одного из телеканалов.

Министр напомнила, что в 2016 году очередь в детсады составляла 96 тыс. мест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: До 2020 года сведем очереди в детсады к нулю

"Сейчас, за счет ежегодного создания мест, мы сократили очередь до 33 тыс. мест", - отметила чинивница.

Источник: https://censor.net.ua/n3112013
 
   
 Топ комментарии
 
А за рахунок скорочення народжуваності в Україні - на скільки чергу скоротили?
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Самое удивительное, что все обошлось без строительства детских садов...
С 2016 года очередь в детсады сократилась на 64 тыс. мест, - Гриневич - Цензор.НЕТ 6080
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Плюс в иснуючи садики поставили двухэтажные кровати шо в казармах, не иначе. Откуда ж тогда "создание дополнительных мест"?
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Самое удивительное, что все обошлось без строительства детских садов...

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тому що "ущільнення". В нашому батьки ніби відбились, але не впевнений за решту садочків.
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Прикольно,да?!Какие тэмпы спада рождаемости.С чего бы это?
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А за рахунок скорочення народжуваності в Україні - на скільки чергу скоротили?
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Плюс в иснуючи садики поставили двухэтажные кровати шо в казармах, не иначе. Откуда ж тогда "создание дополнительных мест"?
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Да, с каждым годом, начиная с с 2010-2011 годов, рождаемость уменьшалась...
Рождаемость начала увеличиваться с 2005 года, когда начали давать пособие по рождению ребёнка... но недолго увеличивалась. Теперь падает рождаемость.
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вы еще презервативы бесплатными сделайте!)
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а если задать этой тете простой вопрос - "а сколько НОВЫХ детских садов построили барыги за эти самые два года(а за пять лет)"?? - тетя будет хлопать глазами и иметь бледный вид!
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Дети подросли, теперь они вместе с родителями стоят в очереди за субсидиями. С 2016 года очередь в детсады сократилась на 64 тыс. мест, - Гриневич - Цензор.НЕТ 3512
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Конкретно, в радиусе 20 минут ходьбы неспешным шагом, от моего дома, располагались 6(шесть) детских садиков. В данный момент, как детские садики, работают 1,5(полтора). Я предлагал обсудить эту тему на нашем сайте 0629. Не захотели, наверное- неинтересно и неоптимистично.
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На жоден коментар ця тітка не дала відповідь. А шо ж тоді бекать-мекать? Шо це міністр? А в чому вона ходе? Та й де ті сади? Ніякого пояснення, доки це таке буде? Шо це сміх для людей?
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В городе Сватово в роддоме рождается по 1-2 ребенка в месяц! Частично конечно от жадности врачей--едут в соседние города, но и беременных не встретишь на улицах!
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Черги скорочуюся тому що в групи пхають по 35 дітей. Вихователі дитячих садочків працюють в каторжних умовах! Судіть самі: заробітна платня -3500гр групи переповненні,

постійні підвищення вимог, неадекватні батьки, при тому в їх руках життя і виховання підростаючого покоління. При тому всі вислуги та пільги відмінили. Вихователі повинні стрибати з дітками до 63 років за мізерні зарплати. Я дивуюсь що там ще хтось намагається працювати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 2016 года очередь в детсады сократилась на 64 тыс. мест, - Гриневич
 
 
 
 
 
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