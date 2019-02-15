 С 2016 года очередь в детсады сократилась на 64 тыс. мест, - Гриневич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В 2018 году совместно с органами местного самоуправления создано более 22 тыс. мест в дошкольных учреждениях", - сообщила Гриневич в эфире одного из телеканалов.

Министр напомнила, что в 2016 году очередь в детсады составляла 96 тыс. мест.

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"Сейчас, за счет ежегодного создания мест, мы сократили очередь до 33 тыс. мест", - отметила чинивница.