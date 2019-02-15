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Все про:конференция (199) Россия (72003) Мюнхен (69) фон дер Ляйен Урсула (2)

 "Москва остается главной угрозой безопасности", - на Мюнхенской конференции по безопасности резко раскритиковали Россию

Первый день конференции по безопасности в Мюнхене прошел под знаком критики в адрес России. Европейские политики обвиняют ее в незаконной активности и уповаю на НАТО.

Москва остается главной угрозой безопасности, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. А его немецкий коллега Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность НАТО во времена возвращения конкуренции сверхдержав, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы видим, насколько безоглядно действует Россия", – заявил Уильямсон. Критикуя Москву, министр указал и на оккупацию Крыма, и на поддержку террористов на Донбассе, и на попытки повлиять на выборы в других государствах, а также на попытки Кремля перевести "войну в серую зону" путем кибератак и скрытого использования военных. Он также заявил о поддержке Киева Лондоном. "Мы не оставим наедине такие государства, как Украина, на которые нападает Россия", – заверил министр обороны Великобритании.

Читайте на Цензор.НЕТ: Советник Путина Сурков пришел поддержать сборище террористов под руководством Бородая. ФОТОрепортаж

По словам Уильямсона, гарантией безопасности остается Североатлантический альянс. "НАТО сегодня важнее, чем когда-либо раньше, потому что старый противник вернулся", – добавил министр.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в выступлении также подчеркнула важность Альянса. НАТО – это "больше, чем военный альянс", это – "политический альянс", отметила она. Особое значение он приобретает в силу "возвращение конкуренции между крупными мировыми державами".

Также на Цензор.НЕТ: ЕС согласовал новые санкции против РФ из-за агрессии в Керченском проливе, - Йозвяк

Форум традиционно проходит в Мюнхене в отеле Bayerischer Hof. Завтра к работе форума присоединится президент Украины Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3112012
 
   
 Топ комментарии
 
Країна - терорист №1 у світі!
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писец лет 10ть назад там был исламский терроризм темой номер 1 теперь кацапский "Москва остается главной угрозой безопасности", - на Мюнхенской конференции по безопасности резко раскритиковали Россию - Цензор.НЕТ 9312
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Ну, уважаемый, как и заголовок, вы чутка передергиваете факты "Москва залишається головною загрозою безпеки", - на Мюнхенській конференції з безпеки різко розкритикували Росію - Цензор.НЕТ 2105
Во-1-х это сказал представитель Великобритании (а не весб Мюнхен и это не повестка дня), а им эта тема очень близка (новичок, сэр)
Во 2-х, на повестке дня кризис в Венесуэле. Эта тема больше волнует сейчас США, Китай и раиССю
В 3-х, более важным политики считают обсосать на полях ближний Восток и СП2
просто прицепом, укалывая рашку, будут указывать на конфликт с Украиной.
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То-то ни Лука, ни мокшанцы особо важные туда не поехали, чувствовали, что отгребут. Им и в ООН давеча знатно выписали, ждем продрлжения.
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Вот как можно такое писать, не удосужившись толком глянуть и прочитать б-у-к-о-в-к-и, забить в гугол мюнхенская конференция. раиССю там Лавров представляет. на секундочку, глава МИД паРаши.
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****, от лохи, пригласили-бы зеленского, он бы им рассказал, что надо просто стать на колени и договориться
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Стать на колени передом или задом ? Это стратегически и дипломатически важно для решения вопроса с рашкой. "Москва залишається головною загрозою безпеки", - на Мюнхенській конференції з безпеки різко розкритикували Росію - Цензор.НЕТ 6619
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Зе станет задом, получит свое, потом развернется.
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я не специалист в таких делах, это надо интересоваться у ЗЕ и его молодой команды прохвесионалов
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Резко+
Или резко++?
Это ведь очень важно!

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можно комментировать
https://www.mk.ru/politics/2019/02/15/surkov-sobral-v-moskve-komandirovdobrovolcev-donbassa.html?from=main_top&pos=4
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прокомментировал)))

Олександр
А чего там необыкновенного ожидать, как зашкваривали вашу кадырню, бурятов, псковскую десантуру,и прочих свинособак так и будем зашкваривать. пока не заберете своих недоумков из нашей Украины, и не забьетесь в самый дальний и вонючий уголок вашей вечновстающей с колен сверхдержавы. Сидите там тихо на бутылке, платите дань кадырову и не выйобуйтесь.
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из уст министра обороны Германии ...(в свете СП-2)...как-то не искренне
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Тему северного потока деликатно не затрагивали.Ну оно и понятно-мухи отдельно,котлеты отдельно.Даже более доступно скажу:потрындеть-не вопрос.Важные темы за кадром.
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Почему Ему нет альтернативы? Да кто еще так может эффективно бороться с кремлядями???

"Москва остается главной угрозой безопасности", - на Мюнхенской конференции по безопасности резко раскритиковали Россию - Цензор.НЕТ 6444
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если Президент является хорошим менеджером,чем это плохо?
а вот завидовать нехорошо
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Президенту запрещено одновременно быть менеджером на другой фирме, за такое в тюрьму сажают, садись, два, получишь звиздюлей от стеця за сьоднишнюю работу
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Никогда такого не было, и вот опять... Мордор (нас то есть) раскритиковали... Эх, жизнь говно, в конце смерть 😳
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Пока это пустые слова. Не зря рейтинговые агенства начали поднимать рейтинг кацапстана - хрен влияют санкции на экономику. Больше причитаний, чем действительных ударов по кацапью.
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- https://upl.pp.ua/presblog
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порохоботам предлагай, они привыкли туфту хавать
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Фамилия у тебя классная! Это - результат твоего способа?
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В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России В.Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) А.Бородая.

Но в Украине "гражданская война", не перепутайте.

"Москва залишається головною загрозою безпеки", - на Мюнхенській конференції з безпеки різко розкритикували Росію - Цензор.НЕТ 1748
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США допоможуть Україні з технологіями для виробництва ***********.

Розвиток ************* виробництва в Україні обростає новими цікавими деталями.
Держдепартамент США дав дозвіл одній з американських компаній на виконання офсетного контракту з Україною. Ці зобов'язання в американської компанії виникли перед українською стороною після підписання у 2018 році великого контракту на постачання обладнання для виробництва корпусів артилерійських снарядів 152 і 155-мм на підприємстві «Артем» концерну «Укроборонпром».
За дорученням МЕРТ саме підприємство «Безпека» відповідає за укладання та супроводження контрактів на технічне переоснащення оборонних підприємств - як за Державною цільовою оборонною програмою розвитку оборонної промисловості, так і за програмою розвитку ************ галузі. У 2018 році за цими програмами було підписано близько 40 контрактів, пов'язаних із закупівлею ********* обладнання для більш ніж 20 підприємств. У програмах беруть участь не тільки підприємства «Укроборонпрому», хоча їх і більшість.


Обсяг контракту з «Артема» - офсетний. Для виконання офсетних зобов'язань американській стороні спочатку було запропоновано побудувати у нас лінію по виробництву гексогену, який необхідний для спорядження бойових частин різного призначення і снарядів. Правда, надалі було вирішено, що Павлоградський хімічний завод за бюджетні кошти за програмою розвитку ************ галузі самостійно побудує лінію, яка закриє потреби України по вибуховим речовинам для ***********. Після чого офсетна комісія Міністерства економіки переглянула предмет офсетних зобов'язань.
Зараз, серед іншого, американській стороні запропоновано розгорнути в Україні промислово-технологічний ланцюжок порохового виробництва так званої «другої черги». Тобто, виробництво пороху з покупного піроксиліну. Логіка така: на першому етапі це знизить навантаження на наш бюджет, а надалі - коли в рамках національної програми Україна вийде на власне виробництво піроксиліну, то для виробництва порохів буде використовуватися вже підготовлена лінія, отримана в рамках офсету."Москва залишається головною загрозою безпеки", - на Мюнхенській конференції з безпеки різко розкритикували Росію - Цензор.НЕТ 9565

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А зачем туда кондитер едет? Послал бы Климкина.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Москва остается главной угрозой безопасности", - на Мюнхенской конференции по безопасности резко раскритиковали Россию
 
 
 
 
 
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