 "Москва остается главной угрозой безопасности", - на Мюнхенской конференции по безопасности резко раскритиковали Россию

Москва остается главной угрозой безопасности, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. А его немецкий коллега Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность НАТО во времена возвращения конкуренции сверхдержав, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы видим, насколько безоглядно действует Россия", – заявил Уильямсон. Критикуя Москву, министр указал и на оккупацию Крыма, и на поддержку террористов на Донбассе, и на попытки повлиять на выборы в других государствах, а также на попытки Кремля перевести "войну в серую зону" путем кибератак и скрытого использования военных. Он также заявил о поддержке Киева Лондоном. "Мы не оставим наедине такие государства, как Украина, на которые нападает Россия", – заверил министр обороны Великобритании.
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По словам Уильямсона, гарантией безопасности остается Североатлантический альянс. "НАТО сегодня важнее, чем когда-либо раньше, потому что старый противник вернулся", – добавил министр.
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в выступлении также подчеркнула важность Альянса. НАТО – это "больше, чем военный альянс", это – "политический альянс", отметила она. Особое значение он приобретает в силу "возвращение конкуренции между крупными мировыми державами".
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Форум традиционно проходит в Мюнхене в отеле Bayerischer Hof. Завтра к работе форума присоединится президент Украины Петр Порошенко.
Во-1-х это сказал представитель Великобритании (а не весб Мюнхен и это не повестка дня), а им эта тема очень близка (новичок, сэр)
Во 2-х, на повестке дня кризис в Венесуэле. Эта тема больше волнует сейчас США, Китай и раиССю
В 3-х, более важным политики считают обсосать на полях ближний Восток и СП2
просто прицепом, укалывая рашку, будут указывать на конфликт с Украиной.
Или резко++?
Это ведь очень важно!
https://www.mk.ru/politics/2019/02/15/surkov-sobral-v-moskve-komandirovdobrovolcev-donbassa.html?from=main_top&pos=4
Олександр
А чего там необыкновенного ожидать, как зашкваривали вашу кадырню, бурятов, псковскую десантуру,и прочих свинособак так и будем зашкваривать. пока не заберете своих недоумков из нашей Украины, и не забьетесь в самый дальний и вонючий уголок вашей вечновстающей с колен сверхдержавы. Сидите там тихо на бутылке, платите дань кадырову и не выйобуйтесь.
а вот завидовать нехорошо
Но в Украине "гражданская война", не перепутайте.
Розвиток ************* виробництва в Україні обростає новими цікавими деталями.
Держдепартамент США дав дозвіл одній з американських компаній на виконання офсетного контракту з Україною. Ці зобов'язання в американської компанії виникли перед українською стороною після підписання у 2018 році великого контракту на постачання обладнання для виробництва корпусів артилерійських снарядів 152 і 155-мм на підприємстві «Артем» концерну «Укроборонпром».
За дорученням МЕРТ саме підприємство «Безпека» відповідає за укладання та супроводження контрактів на технічне переоснащення оборонних підприємств - як за Державною цільовою оборонною програмою розвитку оборонної промисловості, так і за програмою розвитку ************ галузі. У 2018 році за цими програмами було підписано близько 40 контрактів, пов'язаних із закупівлею ********* обладнання для більш ніж 20 підприємств. У програмах беруть участь не тільки підприємства «Укроборонпрому», хоча їх і більшість.
Обсяг контракту з «Артема» - офсетний. Для виконання офсетних зобов'язань американській стороні спочатку було запропоновано побудувати у нас лінію по виробництву гексогену, який необхідний для спорядження бойових частин різного призначення і снарядів. Правда, надалі було вирішено, що Павлоградський хімічний завод за бюджетні кошти за програмою розвитку ************ галузі самостійно побудує лінію, яка закриє потреби України по вибуховим речовинам для ***********. Після чого офсетна комісія Міністерства економіки переглянула предмет офсетних зобов'язань.
Зараз, серед іншого, американській стороні запропоновано розгорнути в Україні промислово-технологічний ланцюжок порохового виробництва так званої «другої черги». Тобто, виробництво пороху з покупного піроксиліну. Логіка така: на першому етапі це знизить навантаження на наш бюджет, а надалі - коли в рамках національної програми Україна вийде на власне виробництво піроксиліну, то для виробництва порохів буде використовуватися вже підготовлена лінія, отримана в рамках офсету.