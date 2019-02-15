 "Абсолютно конструктивные", - Гройсман рассказал, какие у него отношения с Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, соо ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом В.Гройсман заявил в эфире телеканала "Прямой" в пятницу вечером, отвечая на вопрос о том, какие у него взаимоотношения с президентом.
"Абсолютно конструктивные", - отметил он.
Премьер подчеркнул: "Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как глава государства".
В качестве примера В.Гройсман привел развитие украинской армии, закрепление в Конституции евроинтеграционного направления и получение Украиной права на автокефальную православную церковь.
Сьогодні 15.02.19.р. Постійна палата третейського суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь ПриватБанку та проти російської федерації. У частковому арбітражному рішенні від 4 лютого 2019 року, про яке стало відомо сьогодні, арбітражний суд визнав, що він має юрисдикцію щодо усіх вимог ПриватБанку проти Російської Федерації, що Російська Федерація порушила свої зобов'язання за двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, незаконно експропріювавши активи ПриватБанку в Криму, і що ПриватБанк має право на відшкодування за таку експропріацію в повному обсязі. Арбітражний суд залишив питання щодо розміру відшкодування, що підлягає сплаті ПриватБанку за незаконні дії Російської Федерації, на наступний етап арбітражного розгляду. ПриватБанк прагне отримати відшкодування в розмірі понад 1 млрд $ США.Свернуть
А как же - любов?!