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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16334) Гройсман (4576)

 "Абсолютно конструктивные", - Гройсман рассказал, какие у него отношения с Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что у него абсолютно конструктивные взаимоотношения с президентом Петром Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, соо ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом В.Гройсман заявил в эфире телеканала "Прямой" в пятницу вечером, отвечая на вопрос о том, какие у него взаимоотношения с президентом.

"Абсолютно конструктивные", - отметил он.

Премьер подчеркнул: "Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как глава государства".

В качестве примера В.Гройсман привел развитие украинской армии, закрепление в Конституции евроинтеграционного направления и получение Украиной права на автокефальную православную церковь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поддерживаю решение президента" - Гройсман о выдвижении Порошенко кандидатом в президенты на второй срок

Источник: https://censor.net.ua/n3112011
 
 
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Гоните морковного барбоса. И будете все в шоколаде.
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Такий собі конструктивний мінімалізм: "Ти мені,я--тобі".
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Конструктивные или конструкторские ? Лего из золотых слитков складывают ?
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Із кубиків Ж,О,П,А хочуть щось путнє зліпити.
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А я не москаль I'm not Moskal3 часа назад

Сьогодні 15.02.19.р. Постійна палата третейського суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь ПриватБанку та проти російської федерації. У частковому арбітражному рішенні від 4 лютого 2019 року, про яке стало відомо сьогодні, арбітражний суд визнав, що він має юрисдикцію щодо усіх вимог ПриватБанку проти Російської Федерації, що Російська Федерація порушила свої зобов'язання за двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, незаконно експропріювавши активи ПриватБанку в Криму, і що ПриватБанк має право на відшкодування за таку експропріацію в повному обсязі. Арбітражний суд залишив питання щодо розміру відшкодування, що підлягає сплаті ПриватБанку за незаконні дії Російської Федерації, на наступний етап арбітражного розгляду. ПриватБанк прагне отримати відшкодування в розмірі понад 1 млрд $ США.﻿Свернуть

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Опа !!! Так это параша швыранула Коломоя на бабло , а сволочолый с гёнтершой на Коломоя слили ? Ребята , а поршивый ссучился !!!
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Когда этот "эхономист" с винницкого базара сядет в тюрму,выдайте ему книги по филоссофии.Судя по его изречению,это самое оно.Забыл как в кацапстане добавить или северной корее,вы еще почитаете его высокие труды "Абсолютно конструктивные", - Гройсман рассказал, какие у него отношения с Порошенко - Цензор.НЕТ 8158.Господи спаси Украину от этой пошести аля мордор.
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Ну да Украина и Украинцы пишутся с большой буквы.А ты неМудак идешь лесом.
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Конструкторы ? В школе было , собирал...
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Только что видел как он это неуверенно сказал
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Скоріше - інтимні у петі з гросею стосунки..
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Это хорошо,будете на соседних нарах загорать . "Абсолютно конструктивные", - Гройсман рассказал, какие у него отношения с Порошенко - Цензор.НЕТ 9803
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Вова, все это можно сказать короче "рука руку моет".
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бо, яка світлина "Абсолютно конструктивные", - Гройсман рассказал, какие у него отношения с Порошенко - Цензор.НЕТ 4431 а вираз обличчя Гросі на Пеціному форумі пригадуєте? він міг би стати найкраще оплачуваним комедійним актором у Голівуді.
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Вова, не ганьбись, возвращайся на свой базар.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Абсолютно конструктивные", - Гройсман рассказал, какие у него отношения с Порошенко
 
 
 
 
 
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