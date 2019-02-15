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Все про:безвизовый режим (1379) Уругвай (3)

 Уругвай и Украина ввели безвизовый режим с 15 февраля

С 15 февраля 2019 года между Украиной и Уругваем начал действовать безвизовый режим.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщило посольство Украины в Аргентине, которое также выполняет функцию уругвайского посольства.

Украинцы смогут находиться на территории Уругвая без визы в течение 90 дней. Для безвизовой поездки нужно иметь действительный паспорт гражданина Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем. ВИДЕО

Поэтому Уругвай стал 87 страной, к которым граждане Украины могут ездить без визы.

О введении безвизового режима с Уругваем Украина договорилась еще в апреле 2018 года.

18 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина договаривается о безвизовом режиме или упрощения визового режима с 22-ю странами.

Также читайте: Соглашение между Украиной и Уругваем об отмене виз вступает в силу 15 февраля, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3112010
 
   
 Топ комментарии
 
Навіщо громадянам Панами безвіз з Панамою?
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Нумо в Уругвай! Скільки вже можно ту каву пити в Відні? Уругвай и Украина ввели безвизовый режим с 15 февраля - Цензор.НЕТ 9250
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нам бы их бывшего президента Пепе в советники ну на месяц
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ихний столько бы не выдержал..минут сорок максимум..
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Навіщо громадянам Панами безвіз з Панамою?
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Почему-то вспомнился анекдот времен перестройки. Спрашивают Шарика как,мол, тебе сейчас живется, песик? Ну как вам сказать, цепь удлинили на 3 метра, миску с едой отодвинули на 4 .бегаю по всему двору, гавкаю, где хочу, но голодный. Как-то так и ваш безвиз с Уругваем.
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При таких темпах рехворм скоро й туди наш народ добереться!
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там огромная украинская диаспора...посему обойдешся скайпом
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Монтевидео. Честно говоря. особо ничем не запомнился, удивило только то, что теток не очень тяжелого поведения можно было в порт провести и в каюту притащить, что значительно облегчало задачу по познанию окружающей среды и более плодотворному общению с местным населением. Самое странное, как щас помню: никто и ничего не подхватил. Хотя, общались очень много и тесно.
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это да, было в другой жизни, до введения ISPS мракобесия.
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:Ну, да. В 2001-м. Хотя, уже тогда, я не упомню чтобы такое можно было проделать в любом ином месте Южной Америки. А вот там- можно!
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Вообще безвиз штука удобная, с ЕС например. Но Уругвай?
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Мы идем по Уругваю Ночь хоть выколи глаза.И никто из нас не знает, не знает,Скоро ль кончится гроза .Чьи-то светятся глазищи Сквозь болотную траву.И кричат во тьме кромешной Голубые какаду./Песня стала былью/
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Ну не ожидал! Старая песенка. Вариант:*Мы идём по Уругваю---ночь хоть выколи глаза! Слышно крики---раздевают! Ой не надо---я сама!* Это из 60-годов! Спасибо за память ушедших лет!!!
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Нумо в Уругвай! Скільки вже можно ту каву пити в Відні?
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Ну дождался. Сбылось! Слетаю! Монтевидео так себе город. А вот Вальпараисо красивый. Был там в 1975г. Слава Экипажам пас-лайнеров ЧМП! Вот только Реву-фореву грабануть перед полётом надо, с такой пенсией могу только слетать в АТБ за пивком местного разливу!
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Так Вальпараисо- это иное побережье. И ваааще- это Чили.
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На Максиме Горьком практикантом был. Давно ведь. Мог и спутать.
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Это вместо обещанного Европейского содружества... Уругвай и Украина ввели безвизовый режим с 15 февраля - Цензор.НЕТ 4281
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Тепер кожен український пенсіонер може на вихідні злітати до Уругваю, та випити філіжанку чудового уругвайського мате..
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хто тут з Уругваю, підкажіть, що у вас за погода, збираю валізу.
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На выходные можно мотнуть, текилы попить. Хотя в Украине за эти "мотнуть" можно гулянку человек на 50 на три дня дня устроить.
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ооо, жду не дождусь, что бы съездить в Уругвай
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Учитывая, что билет на самоелете в уругвай стоит 40 000 грн, то это скорее зрада, чем перемога
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А с Гондурасом у нас безвиз уже есть? А то такое впечитление что все кандидаты в президенты оттуда... Уругвай і Україна ввели безвізовий режим з 15 лютого - Цензор.НЕТ 2251
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Иши чего захотел негодник. Гондурас ему подавай. Нама те Панаму и хват с тебя
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Завтра поеду в Уругвай кофе пить...
Если кредит на выплату коммуналки одобрят.
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Беда прям, как тебе без кредита-то... К счастью, не все такие голодранцы и нищие борцы против зрады Уругвай і Україна ввели безвізовий режим з 15 лютого - Цензор.НЕТ 3406
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Ну что бабки и дедки,обналичите субсидии и вперед,в Уругвай!Вот допустим любой немецкий пенсионер или английский,тот легко может на свою пенсию и в Уругвай,и в Кыргызтан,и в Австралию мотануть!А вам слабо?!Шо?Вы не дожили до своей пенсии?То ли ещё будет...
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А шо, Уругвай только для пенсов? Зрада, такая зрада...
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Пенсионер и автомобиль не может себе купить. Надо их не продавать в Украине. правильно? Вообще, пенсионер в нашей стране не может купить много чего, что можете купить вы. Не продавать это?
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Друзья-скептики, а если бы не было безвиза с Уругваем, вам бы легче было? Это работа МИДа в любой стране, и в богатой, и в бедной: договариваться об упрощении пересечения границ. Во всем мире дипломаты этим занимаются, ничего особенного в этом нет. И во всем мире размер пенсий и цена на колбасу никак не связана с визовыми или безвизовыми режимами. Почему вы пытаетесь связать стоимость коммуналки с безвизом с каким-то Уругваем? Вам просто сообщили новость в ряду других новостей, не больше. Вы же реагируете на нвость, как дебилы, честное слово.
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Ты всерьёз им пытаешься это объяснить? Они тут на бояру зарабатывают, им пофигу повод, главное "зрада!" вовремя крикнуть
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Кодло никчёмных дебилов в каментах. Уругвай - 3я экономика в Южной америке, 70-75е место в мире (Украина рядышком - 61). А тут *** истерика, как будто с Гайяной безвиз.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУругвай и Украина ввели безвизовый режим с 15 февраля
 
 
 
 
 
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