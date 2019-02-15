 Уругвай и Украина ввели безвизовый режим с 15 февраля

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщило посольство Украины в Аргентине, которое также выполняет функцию уругвайского посольства.
Украинцы смогут находиться на территории Уругвая без визы в течение 90 дней. Для безвизовой поездки нужно иметь действительный паспорт гражданина Украины.
Поэтому Уругвай стал 87 страной, к которым граждане Украины могут ездить без визы.
О введении безвизового режима с Уругваем Украина договорилась еще в апреле 2018 года.
18 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина договаривается о безвизовом режиме или упрощения визового режима с 22-ю странами.
Если кредит на выплату коммуналки одобрят.