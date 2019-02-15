 Уругвай и Украина ввели безвизовый режим с 15 февраля

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщило посольство Украины в Аргентине, которое также выполняет функцию уругвайского посольства.

Украинцы смогут находиться на территории Уругвая без визы в течение 90 дней. Для безвизовой поездки нужно иметь действительный паспорт гражданина Украины.

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Поэтому Уругвай стал 87 страной, к которым граждане Украины могут ездить без визы.

О введении безвизового режима с Уругваем Украина договорилась еще в апреле 2018 года.

18 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина договаривается о безвизовом режиме или упрощения визового режима с 22-ю странами.

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