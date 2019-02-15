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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6225) Порошенко (16334) Столтенберг (640)

 Порошенко и Столтенберг обсудили закрепление курса в НАТО в Конституции Украины и усиление помощи ВМС

В Мюнхене Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Порошенко высоко оценил масштабную практическую помощь НАТО в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО. 

Президент Украины подчеркнул неизменность государственного курса евроатлантической интеграции Украины, который отныне закреплен в Конституции. Генеральный секретарь НАТО положительно отметил принятие этого решения и подтвердил, что Альянс продолжает придерживаться политики открытых дверей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо увеличить интенсивность сотрудничества с Украиной по обеспечению ее стремлений войти в состав НАТО, - Столтенберг

Отдельно были обсуждены пути усиления сотрудничества Украины с НАТО в ответ на существующие угрозы в акватории Черного и Азовского морей, в частности с целью укрепления потенциала украинских ВМС.

В этом контексте отмечена важность ожидаемого визита в Украину Североатлантического Совета НАТО, который также должен продемонстрировать поддержку НАТО Украине в противодействии агрессии России.

Читайте также: НАТО в этом году серьезно активизирует военное присутствие в Черном море, - Полторак

Столтенберг проинформировал о результатах своей встречи с министром иностранных дел РФ, на которой он, в частности призвал Россию освободить украинских моряков.

Источник: https://censor.net.ua/n3112009
 
   
 Топ комментарии
 
Напомню что Люля за своего премьерства рогом упиралась против сотрудничества с НАТО...как раз когда вела газовые переговоры с Хуйлом Жюля сразу стала против НАТО...просто так напоминаю..АТо люляботы уже визжат что их Бахиня и Криворож сталь вернула хотя это брехня полная и вернул именно Ющенко, но жюляботы нагло врут что это Тимошенко вернула. Думаете все забыли? нет я не забыл.
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надоел, брехло,
не так давно барыга про преждевременность НАТО
брехал ...
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Напомню что Люля за своего премьерства рогом упиралась против сотрудничества с НАТО...как раз когда вела газовые переговоры с ****** Жюля сразу стала против НАТО...просто так напоминаю..АТо люляботы уже визжат что их Бахиня и Криворож сталь вернула хотя это брехня полная и вернул именно Ющенко, но жюляботы нагло врут что это Тимошенко вернула. Думаете все забыли? нет я не забыл.
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нет не брехня, только тогда Украина думал как ватная рашка - враг номер1, НАТО
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зачем отрицать то что было, ведь сразу поподаешь в капкан лжи и это залёт и минус доверию.
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Против НАТО как раз выступал официально, с трибуны ВР, некий депутат СДПУ(о) и зам Медведчука Петр Алексеич Порошенко
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А если я представлю стенограмму выступления г-на Порошенко в Верховной Раде от 25 марта 1999 года, ты утопишься в женском туалете минстеця, козлорожий?
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нет, задача этого грязного плевка папиного буя просто гадить, грязный плевок не будет себя утруждать ни аргументами ни читать стенограммы
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Ну а как сама думаешь? Я мог написать псевдоним графа Ноттингемшир Локсли с ошибкой, присущей крыжопольским недочуваючым двоечникам
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Ты бы еще вспомнил какой стишок читал порошенко на стуле под елкой, когда ему было 5 лет.
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а откуда ты знаешь, что у него был стул именно под елкой? родители романтики?
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Чувак, а ты представь ссылку, где Йулька, пусть даже на горшке в деццком садике, где-то бухтела против НАТО. А потом будешь оправдывать недосвиченного курчавого молодыка
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За счёт повышения тарифов и поднятия цен грабят Порошенки народ .
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моя новая платежка за отопление, ток отопление, квартира 64 квадрата, Киев = 2900 гривен
так что уйди животное на парашу пока цел
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ты просто грязный плевок пьяного папиного буя
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Та то подстилка Ваны .они тут соревнуются в слабоумии .Чей пахан больше для народа сделал .
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а поставить счетчики на тепло слабо?
я по счетчику за квартиру 72 квадрата плачу 793 грн
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Раньше никто не знал, что такое субсидии, тепловые счетчики, до чего довели скотины страну.
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ты или брешешь или пишешь из дурдома. нельзя, нет технологической возможности ставить теплосчетчики на многоэтажки, сданные в эксплуатацию раньше 2006 года
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да што ты говоришь? у меня дом 1980 года и счетчики прекрасно стоят
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Во как бесится российская нечисть! Значит наш президент всё правильно делает.
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тока мразь может назвать украинских детей в детдомах рюськой нечистю. или порохобот, это одно и то же
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Среди ,так называемых кандидатов , почти все готовы на колени пасть перед оккупантами-убийцами и танцевать под дудку педофила
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США збільшать військову допомогу Україні до 650 млн $ у 2019 році.
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надоел, брехло,
не так давно барыга про преждевременность НАТО
брехал ...
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Столтенберг не будь зоофилом, не дружи с свиньей.
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Неужели вы думаете, что человек,который не выполнил ни одно из своих предвыборных обещаний за 5 лет , вдруг станет другим и выполнит то, что обещает вам на втором сроке?Это касается и депутатов всех уровней и мэров тоже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Столтенберг обсудили закрепление курса в НАТО в Конституции Украины и усиление помощи ВМС
 
 
 
 
 
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