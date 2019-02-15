 Порошенко и Столтенберг обсудили закрепление курса в НАТО в Конституции Украины и усиление помощи ВМС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Порошенко высоко оценил масштабную практическую помощь НАТО в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО.

Президент Украины подчеркнул неизменность государственного курса евроатлантической интеграции Украины, который отныне закреплен в Конституции. Генеральный секретарь НАТО положительно отметил принятие этого решения и подтвердил, что Альянс продолжает придерживаться политики открытых дверей.

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Отдельно были обсуждены пути усиления сотрудничества Украины с НАТО в ответ на существующие угрозы в акватории Черного и Азовского морей, в частности с целью укрепления потенциала украинских ВМС.

В этом контексте отмечена важность ожидаемого визита в Украину Североатлантического Совета НАТО, который также должен продемонстрировать поддержку НАТО Украине в противодействии агрессии России.

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Столтенберг проинформировал о результатах своей встречи с министром иностранных дел РФ, на которой он, в частности призвал Россию освободить украинских моряков.