 В ВСУ протестировали новое оружие против беспилотников. ВИДЕО

Новое вооружение, предназначенной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, протестировали в 169-м учебном центре Сухопутных войск ВС Украины. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Український мілітарний портал".

Военнослужащие смогли оценить работу двух образцов – переносного и стационарного комплексов для подавления беспилотных летательных аппаратов.

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Переносной комплекс выполнен в виде ружья и способен подавлять работу БПЛА на расстояниях от 200 до 1500 метров.

Стационарное оборудование имеет секторальные антенны направляющего действия, в зависимости от модификации зона гарантированного перекрытия составляет от 1 до 6 км.

Это комплексы украинской разработки и производства.

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