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Все про:беспилотник (640) ВСУ (195)

 В ВСУ протестировали новое оружие против беспилотников. ВИДЕО

Дальность действия переносного комплекса – от 200 м до 1,5 км, стационарного – от 1 до 6 км.

Новое вооружение, предназначенной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, протестировали в 169-м учебном центре Сухопутных войск ВС Украины. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Український мілітарний портал".

Военнослужащие смогли оценить работу двух образцов – переносного и стационарного комплексов для подавления беспилотных летательных аппаратов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинские бойцы за вчерашний день сбили четыре вражеских квадрокоптера, - штаб ОС

Переносной комплекс выполнен в виде ружья и способен подавлять работу БПЛА на расстояниях от 200 до 1500 метров.

Стационарное оборудование имеет секторальные антенны направляющего действия, в зависимости от модификации зона гарантированного перекрытия составляет от 1 до 6 км.

Это комплексы украинской разработки и производства.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские воины перехватили российский беспилотник "Гранат-2" на Приазовье, - штаб. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3112008
 
   
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це добре, треба знищувати кацапів і їх техніку!
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це добре, треба знищувати кацапів і їх техніку!
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Справжня зрада-порошенко гроші вкрав та "а чого раніше не зробили а лише на 5-тий рік війни?" У ЗСУ протестували нову зброю проти безпілотників - Цензор.НЕТ 6543
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ну так подобные штуцера только в НАТО принимаются на вооружение или пока эксперементалки У ЗСУ протестували нову зброю проти безпілотників - Цензор.НЕТ 8918 так что ногу идём со временем У ЗСУ протестували нову зброю проти безпілотників - Цензор.НЕТ 8918
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Без дежурных соевых выкриков не обойтись. Такое чувство,что пеця сам разрабатывает технологии,сам закупает материалы,сам выпиливает на заводах и сам за все платит. А был бы гриша,а не пэця-все..пропала Украина.
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А на народ Украины порохососам,как обычно пох.
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Нет, конечно, на это Петя не способен. Он способен разжигать войну на Бамбасе, прое..ывать Крым, притаскивать какой-то Томос, "когда народу жрать нечего" и гадить в каждом подъезде, где этот народ живет. И вообще, вся зрада - это вина лично Порошенко, а все победы - заслуга "простого народа", ничего не перепутал ?

P.S. Юлеботы и кремлеботы всех стран - объединяйтесь !
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Ай яяяййй, Зрада зрадостная, Боты, ко мне! У ЗСУ протестували нову зброю проти безпілотників - Цензор.НЕТ 2014
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Читая вот такие новости, понимаешь, как могла бы уже жить Украина, если бы не ворье с барыгами, что правят нами все постсоветское время.
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Сеня. Если бы мокшы к нам не лезли. Украина уж бы точно процветала. Не забывай, об этом.
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Оно то так, дохтор! Только вот в 90-тые мокшам было не до нас, а было так же херово, раскрадали Украину как моли.
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Це майже космос)) прямо як робокоп-трансформер!!! Молодці, на передку вже пройшли іспити, 4 вже відлитались!!!))Слава Україні!!!
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У Пелевина есть произведение, где персонаж интеллектуально боролся с вражескими беспилотниками. Он чертил на земле непонятные знаки, после считывания которых аппарат врезался в грунт. Выяснилось, что комбинация символов пробуждала в БПЛА личность. Едва осознав себя, электронный интеллект проникался всем ужасом и мерзостью этого мира, после чего немедленно совершал суицид. Не исключено, что российские беспилотники угробятся после прочтения фраз вроде "путин *****", "********* кирдык" или "Бандера рулит".
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чувствую разработка не обошлась без наших Американских братьев! )))) God bless America!
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Свого часу ми їм теж допомогли у створенні першого ядерного **********.
Георгій Кістяківський. Радник Президента Ейзенхауера з науки.
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Цікаво, цікаво.. Це щось нагадує з арсеналу Зоряних воєн... Тепер принаймі стає зрозумілою нинішня причина збиття чотирьох беспілотників орків ..😃😃😃

Слава Україні!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ВСУ протестировали новое оружие против беспилотников. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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