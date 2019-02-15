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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16334) Россия (72003) санкции (7247) Сенат США (94)

 Порошенко обсудил с председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Ришем введение "азовского пакета санкций" против России

В рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Петр Порошенко провел встречу с председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Джеймсом Ришем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент отметил важность скоординированных действий в отпоре продолжающейся российской агрессии, последним проявлением которой стала российская атака против украинских военных кораблей. Порошенко подчеркнул, что настало время для введения "азовского пакета санкций" против России как сигнала о том, что отсутствие изменений в поведении Москвы будет и впредь увеличивать цену за агрессию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США подготовили новые санкции против России в банковском и энергетическом секторах, - "Reuters"

В этом контексте была отмечена важность двухпартийной законодательной инициативы сенаторов об усилении санкционного давления на Россию.

Источник: https://censor.net.ua/n3112007
 
   
 Топ комментарии
 
До речі, вільна економічна зона "Крим" - і досі діє.. Потужно!!
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а Украина какие-никакие нибудь санкции ввела.?.. (я забыл, пардон)
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Лика Быстрая - у меня тоже склероз...

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ПЕТЯ ТЫ ТРУП ЧТО ТЫ ЕЩЕ ТАМ ОБСУЖДАЕШЬ ОНИ ПРО ТВОЕ МАРОДЕРСТВО ВСЕ ЗНАЮТ
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Судя по стримам А.Полтавы и комментариям украинцев трупы все остальные.
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СП-2 ,это и есть азовские санкции от весьмирснами.
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а Украина какие-никакие нибудь санкции ввела.?.. (я забыл, пардон)
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Лечи склероз
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Лика Быстрая - у меня тоже склероз...

Напомни нам пожалуйста...
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Та шо ты с этой тупой порохоботиной общаешься, у нее вместо мозгов сладкая вата.
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Тада общаться лучше с теми, кто ненавидит порохоботов - с сепарами типа тебя, кацапами типа Скабеевой.
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Смени методичку *******, уже ваши ********** высказывания не канают.
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За ху@евую страну не воюют. Это тупо. Надо быть полным идиотом, чтобы рисковать своей жизнью за какую-то ху@ню.

И когда вы в Фб, формируете имидж Украины, как ху@евой страны, где плохо все - от политиков до кинофильмов, отдавайте себе отчет, что с каждым вашим постом количество готовых воевать за вашу квартиру на Подоле, вашу уютную дачу в Ходосовке, вашу маленькую машинку Пежо и вашего обожаемого тугосерю медленно, но неумолимо, сокращается. Стремится к нулю вообще.

И когда Путин придет (а он придет, даже не сомневайтесь), защищать вас будут пара фриков и дети, как это уже было сто лет назад.

А потом вы еще лет 10 не будете ничего плохого в фейсбук писать. Не потому, что оккупационная администрация будет хорошей, а потому что в тапки будете сцаться оттого, что сосед воду в унитазе спустил.
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Нормально, Зеленский и Тимошенко во второй тур попадают, а что не так.
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Петро Порошенко

Так 1.45
Ні 2.50

Володимир Зеленський

Так 4.50
Ні 1.18

Юлія Тимошенко

Так 4.50
Ні 1.18
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Анатолій Гриценко25.00
Юрій Бойко30.00
Олег Ляшко100
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Ігор Смешко 120
Олександр Вілкул 200
Андрій Садовий 300
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Вы простите.... за мой склероз
напомните, будь ласочка
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)) а разве не запретила продажу любой курятины в стране кроме "ножек косюка"?
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та да... )))))))))))
"ножки косюка" - на экспорт... нам остаются только кучи перьев и дерьмеца вокруг его фабрик
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А як же? Рошенівську лавку сьогодні в Києві спалила!
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А убийства, теракты, пытки ты тоже одобряешь?
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Яке ж ти тупе, ми тобі за одне кажемо, а воно за своє все скавучить.
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НЕ переймайся тут багато сепарів з лугандонії будь розумнішим. Всі хто хоче домовлятись з ху"лом знімуть даже ці санкції з параші,д ще **** й воду дадуть в крим перед цим визнавши його російським. і хто з іноземних лідерів не буде сміятись з клоуна президента
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Що, і досі сердишся за заблоковані одноглазнікі?
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Вячеслав, ти забув що сьогодні ;тяпніца;? Пенсія стареньким ще у вівторок прийшла. Чи не дають предки?
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ты уже всех пообзывал на сайте, знахарь.
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Этот докторищка на работу не ходит - весь день зарабатывает на сайте.
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Ой, дядьку, вибачте1 Я більше не бу-у-у-уду.
А взагалі, Герхард, пішов в дупу!
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Ну ненавидите вы Порошенко,но есть же ПОРЯДОЧНЫЙ Руслан Кошулинский.Как можно за Тимошенко,которая за 20 лет у власти ******** всё(оранжевая революция, ДВА премьерства-мешали ей?)... или за Зеленского. Кто с ним разговаривать будет.) Страну продажной женщиной назвал.Представляете он генералам отдает приказы?) Ему рядовые скажут идти лесом..А куйло смеяться будет, при одном виде.В карман посадит и щелбонов давать...
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Не может быть, если это правда, я просто в шоке. Порошенко обговорив з головою Комітету з закордонних відносин Сенату США Рішем введення "азовського пакету санкцій" проти Росії - Цензор.НЕТ 8820
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шибко самокритичные... санкции... однако))))))))))))))))
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До речі, вільна економічна зона "Крим" - і досі діє.. Потужно!!
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И почему ты постоянно звездишь...

Полномочие подписать соглашение с Израилем предоставлено вице-премьеру - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву. Действие соглашения не распространяется на территории временно оккупированного Крыма и Донбасса.
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Перегрівся солоденький? Яким боком Ізраїль до української ВЕЗ "Крим"?
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Клоун петя тебе здивує першого квітня.. Тоді й посмієшся, солоденький..
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Не боїшся 1 Квітня розірвати власний рот до вух зі сміху, коли Порошенко переможе в першому турі?.. Ото натішися..😃😃😃
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Президент дал указание, чтобы в ближайшее время (я думаю, что в ближайшую неделю заседаний) был внесен закон об отмене закона Украины "О свободной экономической зоне "Крым". И таким образом все это перейдет в правовую часть поля", - цитирует Чубарова пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в пятницу.
Кроме того, он сообщил, что депутаты должны также принять законы, которые будут касаться энергетической блокады Крыма.

И кто ж это в ВР постоянно саботирует инициативы президентиа? Тимошенко и Ко вместе рыгами? Да не. Не может быть...
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Солоденький - ти щось чув про коаліцію потужних петіних реформаторів в ВР?
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Ни один из кандидатов.ДАЖЕ НА СЛОВАХ, пленный моряков и не вспоминает. Сволочи! Респект Порошенко!
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Кацапи так кажуть. Ти в ;одноглазніках; чи в ;в контактє; не був нещодавно?
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пойди в зону мира гадить. целый день он провоцирует и обзывается. делать нехрен.
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Та оно по жизни больное, видать в детстве много раз темечком об пол ударялось.
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Та не. Главное только плеваться говном и обещать то, что уже сделал или делает Порошенко.
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И свастику на шапку зимнюю - радости полные штаны.
Да?
Нет?
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За что респект,что словами с ними,а по факту их ***** осудит и отправит по старой кацапской традиции на север,как его предшественник сралин поступал с Украинцами?
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Я думал пороха все нормальные организации и страны уже списали, как полного неудачника, которому светит всенародное изгнание или тюрьма, а тут еще кто то находится, кто с ним общается, аж удивительно.
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это дипломатия - даже с ******, лавруном и захаровой общаются.
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Потому, что думать, ето не твое. А вот срать, получается.
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Тада. Кацапы еще в 2014 году визжал, что с Порошенко никто не будет разговаривать и всем плевать на Украину, а до тебя только сейчас эта простая истина дошла. Да и санкции Роисе только на пользу.

Это ж все знают...
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Вы заметили? Порошенко обсудил с председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Ришем введение "азовского пакета санкций" против России - Цензор.НЕТ 3791
"Фигаро здесь, фигаро там..."
Голосуйте за Фигаро! Порошенко обсудил с председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Ришем введение "азовского пакета санкций" против России - Цензор.НЕТ 7592
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Президент отметил важность скоординированных действий в отпоре продолжающейся российской агрессии, последним проявлением которой стала российская атака против украинских военных кораблей

а ежедневные обстрелы уже не в счёт ???
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Ну, путин морозится, и отказьівается признавать, что на Донбассе солдатьі РФ стреляют в украинцев.
А вот с катерами он лоханулся, захватьівали их корабли под флагом ВМФ росии. Тут уже не отвертишься.
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То есть типо санкции только за то, что признал Путин ?!
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За то, что Запад ето ВЬІНУЖДЕН признать, так как ФАКТ 100%, даже несмотря на нефтедолларовую газпромовскую завесу.
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Александр Дубинский, оказался обычным сепаром.
Олександр Дубинський - колись талановитий економічний журналіст і головний на сьогодні медійний кілер імперії Ігоря Коломойського. Як відзначають колеги-репортери - він зарозуміла, егоцентрична, деспотична, самозакохана та хамовита людина, яка сприймає лише свою думку. До того ж Dubinsky.pro схильний до перебільшень, підтасовок фактів та вкрай жадібний до грошей. І хоча серед журналістів такий психотип зустрічається часто, цікаво, як формувалася особистість ведучого 1+1 media. Бо саме він нещодавно в черговий раз сумнівно прославився на всю країну, закликавши пустити газ під час форуму одного з кандидатів в президенти.
До кандидатів на цю посаду можна відноситися по-різному, проте що спонукало фрік-журналіста палко бажати отруїти декілька тисяч людей?
Психологи стверджують, що усі девіації поведінки закладаються у дитинстві. Батьківське виховання і секс - ось два наріжних камені будь-якої особистості.m8Y

Про секс у житті Дубинського нам майже нічого не відомо. Наші джерела натякали на деякі бридкі подробиці (йдеться не про панду), проте ми користуємося лише перевіреною інформацією.

А от про батька Олександра дещо відомо. Дубинський Анатолій Йосипович щасливо мешкає з дружиною в окупованому Донецьку. Люто ненавидить все українське, проте підтримує «руський мір» і особисто Володимира Путіна.
https://tverezo.info/post/87215?fbclid=IwAR3yqfedZ83kEE0lKE68vx3f_jowWmYXbFBG_1AaN35SqHN75O_WGFdqm8Y
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Я про це давно писав. До речі, ось цікава фотка.

Дубінскій, Портнов, Гужва.
Порошенко обговорив з головою Комітету з закордонних відносин Сенату США Рішем введення "азовського пакету санкцій" проти Росії - Цензор.НЕТ 2366
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Куда пойти,куда подацца--вот в чем вопрос!
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А почему не возбуждают уголовное дело против Кучмы за госизмену? Ведь подписав Будапештское соглашение он отдал ядерный арсенал Украины фактически за бумажку, сделав так как хотел Запад, наплевав на интересы Украины. Какое право он имел это делать?!

А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а до Украины им по большому счету и дела нет.
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Ну кто ж его посадит,вся элыта им взрощена.
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США єдиний партнер України а з ЄС надійни країни Балтії та Польща
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Ну все правильно!
Потрох послал пацанов кацапам на заклание, а теперь просит больших американских ребят кацапам насыпать соли на... все их места.
Хорошая тактика для мутилы и мутилы ( повторяюсь, шобы не написать более правдивое слово, за которое меня в 1748 раз забанят).
А сам, тем временем, целуется с мертветчуком и молчит про свой бизнес в Крыму.
(Ладно уже эта гребаная липецкая фабрика, от которой у всех уже тошнит!.. Там, в кацапии, куча других его активов, о которых гидрант скромно умалчивает)
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Ліпєцка фабрика вже давно перейшла на випуск свічок проти геморою для кацапів.. А ти думав, що то цукерки рошенки.. Наступного разу будь уважнішим, коли пригощатимеш даму конхфєтамі..😁😁😁
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Можу собі лише уявити, яка радість охопила всю Рашку від сьогоднішніх санкцій США та ЕС.. 😁😁😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил с председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Ришем введение "азовского пакета санкций" против России
 
 
 
 
 
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