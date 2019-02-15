 Порошенко обсудил с председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Ришем введение "азовского пакета санкций" против России

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент отметил важность скоординированных действий в отпоре продолжающейся российской агрессии, последним проявлением которой стала российская атака против украинских военных кораблей. Порошенко подчеркнул, что настало время для введения "азовского пакета санкций" против России как сигнала о том, что отсутствие изменений в поведении Москвы будет и впредь увеличивать цену за агрессию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США подготовили новые санкции против России в банковском и энергетическом секторах, - "Reuters"

В этом контексте была отмечена важность двухпартийной законодательной инициативы сенаторов об усилении санкционного давления на Россию.