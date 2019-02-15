 Порошенко обсудил с председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Ришем введение "азовского пакета санкций" против России

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент отметил важность скоординированных действий в отпоре продолжающейся российской агрессии, последним проявлением которой стала российская атака против украинских военных кораблей. Порошенко подчеркнул, что настало время для введения "азовского пакета санкций" против России как сигнала о том, что отсутствие изменений в поведении Москвы будет и впредь увеличивать цену за агрессию.
В этом контексте была отмечена важность двухпартийной законодательной инициативы сенаторов об усилении санкционного давления на Россию.
Напомни нам пожалуйста...
Буду знать...
И когда вы в Фб, формируете имидж Украины, как ху@евой страны, где плохо все - от политиков до кинофильмов, отдавайте себе отчет, что с каждым вашим постом количество готовых воевать за вашу квартиру на Подоле, вашу уютную дачу в Ходосовке, вашу маленькую машинку Пежо и вашего обожаемого тугосерю медленно, но неумолимо, сокращается. Стремится к нулю вообще.
И когда Путин придет (а он придет, даже не сомневайтесь), защищать вас будут пара фриков и дети, как это уже было сто лет назад.
А потом вы еще лет 10 не будете ничего плохого в фейсбук писать. Не потому, что оккупационная администрация будет хорошей, а потому что в тапки будете сцаться оттого, что сосед воду в унитазе спустил.
Петро Порошенко1.45
Володимир Зеленський4.50
Юлія Тимошенко4.50
Так 1.45
Ні 2.50
Володимир Зеленський
Так 4.50
Ні 1.18
Юлія Тимошенко
Так 4.50
Ні 1.18
Юрій Бойко30.00
Олег Ляшко100
Олександр Вілкул 200
Андрій Садовий 300
напомните, будь ласочка
"ножки косюка" - на экспорт... нам остаются только кучи перьев и дерьмеца вокруг его фабрик
А взагалі, Герхард, пішов в дупу!
Полномочие подписать соглашение с Израилем предоставлено вице-премьеру - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву. Действие соглашения не распространяется на территории временно оккупированного Крыма и Донбасса.
Кроме того, он сообщил, что депутаты должны также принять законы, которые будут касаться энергетической блокады Крыма.
И кто ж это в ВР постоянно саботирует инициативы президентиа? Тимошенко и Ко вместе рыгами? Да не. Не может быть...
Да?
Нет?
Это ж все знают...
"Фигаро здесь, фигаро там..."
Голосуйте за Фигаро!
а ежедневные обстрелы уже не в счёт ???
А вот с катерами он лоханулся, захватьівали их корабли под флагом ВМФ росии. Тут уже не отвертишься.
Олександр Дубинський - колись талановитий економічний журналіст і головний на сьогодні медійний кілер імперії Ігоря Коломойського. Як відзначають колеги-репортери - він зарозуміла, егоцентрична, деспотична, самозакохана та хамовита людина, яка сприймає лише свою думку. До того ж Dubinsky.pro схильний до перебільшень, підтасовок фактів та вкрай жадібний до грошей. І хоча серед журналістів такий психотип зустрічається часто, цікаво, як формувалася особистість ведучого 1+1 media. Бо саме він нещодавно в черговий раз сумнівно прославився на всю країну, закликавши пустити газ під час форуму одного з кандидатів в президенти.
До кандидатів на цю посаду можна відноситися по-різному, проте що спонукало фрік-журналіста палко бажати отруїти декілька тисяч людей?
Психологи стверджують, що усі девіації поведінки закладаються у дитинстві. Батьківське виховання і секс - ось два наріжних камені будь-якої особистості.m8Y
Про секс у житті Дубинського нам майже нічого не відомо. Наші джерела натякали на деякі бридкі подробиці (йдеться не про панду), проте ми користуємося лише перевіреною інформацією.
А от про батька Олександра дещо відомо. Дубинський Анатолій Йосипович щасливо мешкає з дружиною в окупованому Донецьку. Люто ненавидить все українське, проте підтримує «руський мір» і особисто Володимира Путіна.
https://tverezo.info/post/87215?fbclid=IwAR3yqfedZ83kEE0lKE68vx3f_jowWmYXbFBG_1AaN35SqHN75O_WGFdqm8Y
Дубінскій, Портнов, Гужва.
А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а до Украины им по большому счету и дела нет.
Потрох послал пацанов кацапам на заклание, а теперь просит больших американских ребят кацапам насыпать соли на... все их места.
Хорошая тактика для мутилы и мутилы ( повторяюсь, шобы не написать более правдивое слово, за которое меня в 1748 раз забанят).
А сам, тем временем, целуется с мертветчуком и молчит про свой бизнес в Крыму.
(Ладно уже эта гребаная липецкая фабрика, от которой у всех уже тошнит!.. Там, в кацапии, куча других его активов, о которых гидрант скромно умалчивает)