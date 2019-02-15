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 Мангер вышел из СИЗО под залог в почти 2,5 млн гривен

Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского облсовета Владислав Мангер покинул СИЗО после того, как адвокат внес за него залог в 2 497 300 гривен.

За воротами Лукьяновского СИЗО Мангер появился в кепке с гербом Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Скажу только одно: нужно продолжать сотрудничать со следствием для того, чтобы найти реальных преступников. Я полностью готов помогать и работать, сколько это будет нужно следствию", – сказал Мангер.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Если побить, руку-ногу сломать, то пятерка. Если кислотой облить, то 2,5-3", - Торбин рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку

Суд изъял у главы Херсонского облсовета заграничные паспорта. По территории Украины он может передвигаться свободно.

"Никаких претензий ни к кому нет. Думаю, в прессе надо меньше писать глупостей и больше помогать друг другу в поисках реальных преступников", – добавил Мангер.

Ранее адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер может быть замешан в нападении на херсонского активиста Никитенко, - Маси Найем

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн

Источник: https://censor.net.ua/n3112005
 
 
 Топ комментарии
 
Конченное правительство с конченными судами.
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Как люди ухитряются такие суммы га залоги собирать? Тут тысячу занять иногда не у кого!
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я думал на фотке постаревший Стетхем после запоя
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Та не, непохож. Откуда у Стетхема 2,5 ляма гривен?
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2.5 ляма - это дешевле однокомнатной около центра киева.
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там такі самі БППшники як і система яку вони усі разом "РеФормують"
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"Сколько у государства ни воруй, своего не вернешь." - М.Жванецкий.
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Сталинка где это в Киеве? Как раньше район назывался? После Сталинки и перед Голосеевем?Обычно тут тролли кацапские спорят друг с другом. Поэтому обычная проверка.
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раньше назывался московский. сталинка от метро голосеевская до вднх, между проспектом 40 лет октября (голосеевским) и васильковской
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Я знаю звідки бабки - мамка з Америки прислала !
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да это что, бабки ? это мелочь из нижнего ящика стола наработе.
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Так, напевно. Два з половиною ляма витягли та положили. І це ж явно не останнє. А народ думає, як з комуналкою розквитатись, або за що вугілля купити. І щоб на іду вистачило.
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2.5 ляма - это стоимость хорошего автомобиля. у того же Зеленского, рендж ровер стоит дороже. не говоря уже про более продвинутых клоунов с депутатской зарплатой в 50 тыс гривен, официальной.
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Ну так, Зелень собі заробив ШОУ своїми і не худшими.
А тут, держ службовець і ....
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ну и что ? у держслужбовця нема кучи родственнико которые бизнесом занимаются ? начиная от МАФов с сигаретами, заканчивая сдачей недвижимости в аренду ? ты вчера родился что ли ?
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Брат ти мій, а хліб їж свій.
Ваша відмовка не більше як за виправдовування.
А хто виправдовується, той і винен.
2,5 ляма. Якщо навіть родичі і скинулись, то ніхто не дарує такі суми. І розуміло. що той в спроможності це віддати. Хоча, я не думаю, що хтось йому кредитнув.
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я сочувствую тебе, если это для тебя нерельные деньги.
2.5 ляма - это вполне себе обычная сумма, если у человека есть недвижимость и автомобиль.

2.5 ляма - это 90 000 долларов. 90 000 долларов - это обычные квартира и машина среднего обывателя, или одна крутая машина мажорчика.
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Думаешь, адвокат по родственникам с торбой ходил? Мангер вийшов із СІЗО під заставу майже 2,5 млн гривень - Цензор.НЕТ 8373
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зачем ? мерседес заложили в частном порядке, вот тебе и 2.5 ляма.
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Так это залог,а сколько там судье за принятие решения дали,думается, суммы можно умножить в разы.Дело на всю страну с такими последствиями и такой плевок.И что м ними делатьс этими судами,боги и божки неприкасаемые.
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слушай, ну если сережа лещенко у подружки диджея и журналистки пол ляма зелени "одолжил" на квартиру, ты думаеш что этот "лох" 90 000 на залог не найдет?
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Я думаю для Мангера это слёзы не деньги.
Помним мы и Сережу борцуху с коррупцией,как он с чемоданом компромата на всех по студиям бегал.Ну так всех интриговал.А открыл его в сбербанке рюзьком,чтобы бабусики уложить на квартирку себе.
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ну так я про этого борцуна и сказал. ладно хата пол ляма, но он же не в голых стенах там жить собрался...
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Плевка нет...прокуратура аргументировала так - кто то слышал, кто то говорил что это наверное он...отсюда и решение суда, потягают и закроют дело за отсутствием доков
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Конченное правительство с конченными судами.
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автор Кодекса по которому появилось понятие залог
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І яке відношення має "правітельство" до судів?
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Шо ты Петю киваешь это ваш БЮТОголовый манагер...бахиня за него и внесла заставу..
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Как люди ухитряются такие суммы га залоги собирать? Тут тысячу занять иногда не у кого!
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А кто сказал, что он занял, он своими деньгами через адвоката откупился.
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https://censor.net.ua/photo_news/3112006/dvoe_chinovnikov_zaderjany_pri_poluchenii_700_tysyach_vzyatki_v_zaporoje_natspolitsiya_fotoreportaj
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А новый уголовный кодекс ПОртнов и ко специально такой написали украл миллионы отчехлил сумму и свободен а для остальных тюрьма и сиди так что для них красть миллионы это в масть
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Взагалі така практика діє вже більше 7 років.
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Ну из БЮТ его задним числом среди ночи уже исключили. Так что Тимошенко как бы не причем.
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Не,ну реально уркаган на фото. Тюрьма его дом родной.
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йппюмать!!! оце отак витягти пару-тройку лімонов - нє праблєма!!! А тут іноді на хліб нема. Діти голодні сидять - а заробити ніде!!!
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а мог бы выехать и в инвалидной коляске, замотанным в клетчатое одеяло )
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и подавать на кандидаты в президенты... Мангер вышел из СИЗО под залог в почти 2,5 млн гривен - Цензор.НЕТ 2913 и на залог 2,5 млн. есть...в смысле - было
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)) точно! тупонул он шо то. щас бы уже мог визжать вместе со всеми остальными:
- пробі! на кандидата нечесні канкурєнти бочку котють!
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Похоже картина по стране дошла до состояния взвейтесь соколы орлами. 2,6 ляма гривны! Один нормальный брендовый джип с полной комплектацией и всё! Много лет глава обл администрации, сколько там бизнеса на подставных---та сам интерпол не вкурит. Та запроси суд в сто раз больше---и вопрос будет только один день больше----кто из своих быстрее откопает в погребе, а то земля слежалась, при юще закопали! С точки зрения здравого смысла и сохранения нации---президент должен носить фамилию Кольт и лозунг только один:*Сделаем мир чище!*
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майновий ценз, як в феодальні часи - по історії колись вчили - думалось, шо то в далекому минулому
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А почему вместе с ним на суду не был депутат от бпп который давал деньги киллерам на устранение(обливание кислотой) К.Гандзюк?! Это кста доказано и задокументировано следствием?!? Мангер вийшов із СІЗО під заставу майже 2,5 млн гривень - Цензор.НЕТ 7907
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У нас сейчас стармех, из Херсона. Ну, я стал спрашивать его: как ему этот самый Мангер, что о нем в Херсоне говорит народ, что о деле Гандзюк люди болтают, за рюмкой чая, например... А он мне: а кто такой этот Мангер? Какая-такая Гандзюк? Я вот думаю: плюнуть что ли на всё и уехать в Херсон? Это я так от зависти.
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Зато там всё и вся и всем по Хер/сонесу... Это- важный фактор!
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Ви і по Херсонесу, сумніваюся. Характер якщо він є, то з народження
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Не! Я уточнил. Он оказался Никифорович, а не Николаевич.
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Ему бы еще в руки бензопилу заляпанную кровью, смотрелся бы очень гармонично

Мангер после отисдки мог бы попробовать себя в роли актера в фильмах ужасов
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ну или криминальных фильмах про мафию. типаж подходящий.
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Знатные же не сидят, даже в сизо. Сидят только простолюдины. Теперь нас ждет увлекательный судебный процесс, длительностью лет пять, с двумястами томов дела, с самоотводами судей, с переносами судебных заседаний. А потом все просто затихнет.
Чисто как дело генерала Назарова, где целых 49 жертв. А тут такая мелочь, всего то одна жертва.
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Відчуйте різницю - сьогодні в Польщі випустили під заставу в 1 000 000 злотих (7 500 000 гривень) бувшого керівника компанії "ORLEN" по підозрі у нанесенні значних матеріальних збитків цій компанії. Сьогодні в Україні випустили під заставу в три рази меншу підозрюваного в організації особливо жорстокого вбивства активістки! Ось це є результат всіх "надпотужних реформ" шоколадної банди!!!
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ну а подозреваемой в организации убийстве Щербаня - вобще ничего не предъявили, потому что пастор трое суток во дворе СБУ на владимирской бумаги палил.
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Человек,который боится,что его убьют,платит два с половиной ляма и выходит из места,где он круглосуточно под охраной.Загадка!
Или у него своя приватная армия,которая защитит его от посяганий киллера?Тогда вопрос,от куда деньги на залоги и приватные армии?
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больш шансов что его охрана и убьет в том самом месте где круглосуточно охраняет.
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Ему бы сейчас сходить на ток-шоу с полиграфом ...

Вот бы опустили генного прокуора с братанами Кондитера !
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Кацацы, на Цензоре, все знают. И где взял, и за кого голосовать. Пошли бы вы кацапы петухов из гавна лепить.
В бан этих лишнехромосомных.
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А у меня нет кепи с гербом Украины...может, поэтому и 2,5 лимона я на заставу не соберу, если что?
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Даже если купишь,такой кепарик,боюсь два с лифуем лямчика всё равно не обломятся,гггыыыггыыгы...А хотелось бы,да?Вот так,купил себе кепку с гербом Украины,одел,держи два и пять лимона гривен,хороший,добрый,человек...
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Юра добрый, Юра всегда дает, всем шанс Мангер вийшов із СІЗО під заставу майже 2,5 млн гривень - Цензор.НЕТ 8093
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Это депутат от партии БЮТ. Типичный такой как и Лозинский убийца..
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рожа киллера у мангера, народ, как таких выбираем?
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Який мотив був у Мангера поливати кислотою Ганзюк? За чотири критичні публікації? У Шпигуна Порошенка вже істерика? Він хоч розуміє, що він сам-собі кайданки на руки чипляє?
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А поинтересоваться - Откуда денежки у внесшего залог?
Второй вопрос интереснее! Почему именно за него,а не за Васю,Петю патрульных,которые сидят,не имея 100.000гр?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМангер вышел из СИЗО под залог в почти 2,5 млн гривен
 
 
 
 
 
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