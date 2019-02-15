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 "Предлагаем общественности провести мониторинг источников наполнения избирательных фондов всех кандидатов", - глава штаба Порошенко Ковальчук

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Виталий Ковальчук призвал участников президентской гонки отказаться от грязных технологий и не создавать провокаций, раскалывающих страну.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил В.Ковальчук на пресс-конференции, посвященной презентации команды штаба в пятницу в Киеве. 

"Штаб Порошенко продемонстрирует стране, как проводить честную и чистую избирательную кампанию. Во-первых, мы за прозрачное финансирование. Поэтому мы предлагаем общественности провести мониторинг источников наполнения избирательных фондов всех кандидатов. В том числе - насколько они соответствуют реальным затратам кампании. Во-вторых, мы за честную агитацию. Поэтому предлагаем всем другим штабам отказаться от грязных технологий во время избирательной кампании и не создавать провокаций, которые раскалывают страну", - подчеркнул Ковальчук.

Кроме того, он призвал СМИ проверять информацию и не продуцировать фейки.

"Предлагаем СМИ проверять факты и новости на достоверность. Сегодня страна-агрессор использует фейковые новости для того, чтобы навредить нормальному избирательному процессу в нашей стране, как это они уже делали в других странах", - добавил В.Ковальчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко тратит на предвыборную агитацию по 10 млн гривен в день, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3112004
 
   
 Топ комментарии
 
"Штаб Порошенко продемонстрирует стране, как проводить честную и чистую избирательную кампанию."

Дальше можно не читать. Не смешно! В суде будете доказывать свою честность и прозрачность.
А это вообще шедевр - "Поэтому предлагаем всем другим штабам отказаться от грязных технологий во время избирательной кампании и не создавать провокаций, которые раскалывают страну", - подчеркнул Ковальчук.
Достаточно каждый день включать Прямий и убедиться в грязных технологиях Банковой.
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И это говорит представитель того,чья избирательная программа построена на обливании грязью опонентов.Начни со своего шефа,проверь ,как человек находясь всю независимость на госслужбе занимался бизнесом,что напрямую запрещено законом Украины.
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Это не из тех ли братьев ковальчуков ему ***** кремлёвское одного в кредит выписало ????? 😉
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Ну, да его хозяин себе прямо из бюджета 1,7 млрд выписал, и кто будет проверять ФСБУ или Луценко?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Предлагаем общественности провести мониторинг источников наполнения избирательных фондов всех кандидатов", - глава штаба Порошенко Ковальчук
 
 
 
 
 
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