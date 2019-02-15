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 За рубежом
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Все про:Лавров (1603) моряки (607) НАТО (6225) Россия (72003) Столтенберг (640)

 Генсек НАТО Столтенберг попросил министра иностранных дел России Лаврова освободить пленных украинских моряков

Столтенберг заявил, что обратился на Мюнхенской конференции безопасности лично к Лаврову с просьбой вернуть Украине моряков и захваченные корабли.

Об этом Столтенберг рассказал журналистам в Мюнхене по итогам встречи с Лавровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обсудили Украину, и я выразил позицию НАТО, которая хорошо известна: мы не приемлем нелегальную аннексию Крыма, призываем Россию прекратить дестабилизировать Донбасс на востоке Украины. И я также сказал, что мы призываем Россию освободить моряков и корабли, которые они не так давно захватили в Керченском проливе", – сказал Генсек НАТО.

Читайте на Цензор.НЕТ: Необходимо увеличить интенсивность сотрудничества с Украиной по обеспечению ее стремлений войти в состав НАТО, - Столтенберг

Столтенберг расценивает сложившуюся ситуацию как "очень трудную, особенно для людей в Украине". "В то же время мы должны продолжать обсуждать с Россией все вопросы, не только украинский. Россия – наш сосед и нарушает суверенитет и территориальную целостность соседей, в частности, Украины", – подчеркнул он.

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Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопрос нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (INF treary), ситуацию в Афганистане и необходимость ведения диалога, в рамках которого могут обсуждаться вопросы прозрачности, снижения рисков, информирования об учениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3112003
 
   
 Топ комментарии
 
Да и эти люди собираются противостоять параше.Да уж,бедное НАТО.
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Как попросил, на колени встал или стоя?
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Попросил ? Его там надо было спаковать и отвести на суд в Гаагу ,нашёл блин кого упрашивать.
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И тут лошадка в ответ: "Какие пленные моряки? Нас там не было..."
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Неужели Столтенберг освоил конский язык ?!
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Вот теперь точно вернут пленных. И Крым с Донбассом в придачу.
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ну если слёзно попросят и минет лошади сделают , может одного и вернут ?
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Конечно вернете,******,это только вопрос времени!
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Да и эти люди собираются противостоять параше.Да уж,бедное НАТО.
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На самом деле - не собираются. Скорей лапки сложат и сдадутся людоедам.
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Да,Да,НАТО - бедное,а татароморва баХатая,да,да...
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Если вы рассчитываете на НАТО,то вас искренне жаль.
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то же самое , что просить дьявола всех мёртвых воскресить ...
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Как попросил, на колени встал или стоя?
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"ЦАРЮ-БАТЮШКЕ" челом бьют (и умоляют), тогда может быть, он ещё задумается! А ПРОСЯТ милостыню на паперти, УВАЖАЮЩИЕ СЕБЯ ТРЕБУЮТ, а если их требования игнорируются, то поступают очень ПРИНЦИПИАЛЬНО (не считаясь ни с чем, особенно баблом)!
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если бы ты ещё текст прочёл, аа ты русске, ты по названию своии думки толкаешь.
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Попросил ? Его там надо было спаковать и отвести на суд в Гаагу ,нашёл блин кого упрашивать.
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Попросил стоя?Не с ****** такое не прокатывает.Хуйло любит,чтобы у него просили стоя на коленях,оно тогда себе высоким и красивым кажется.
Меня завут Вова,просто Вова....
И я самый модный и видимо самый"высоко-красивый"-,как мерин сивый...
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Попросил?!?!?! Ой, горе горе с этими европейцами.
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Русиш швайн не просить нада а бить морда очень больна а иначе она не понимайт.
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Генсек НАТО Столтенберг попросив міністра закордонних справ Росії Лаврова звільнити полонених українських моряків - Цензор.НЕТ 7895
попросил?! на коленях умолять надо было! ...
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воха блохастыц тормАз
за бабло, которое у него вытряхнули
он мог бы и восток освоить,
мог бы скупить Украину
и смело атаковать прибалтику,
но умишка мало, )был бы, то на кой ему(
чамуданы таскать путину самое то
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А накатать явку с повинной за сбитый МН17 не догадался попросить? Гулять, так гулять
Кацапов имеет смысл просить о чем-то только приставив им ствол к переносице, по другому они не понимают.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГенсек НАТО Столтенберг попросил министра иностранных дел России Лаврова освободить пленных украинских моряков
 
 
 
 
 
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