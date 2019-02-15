 Генсек НАТО Столтенберг попросил министра иностранных дел России Лаврова освободить пленных украинских моряков

Об этом Столтенберг рассказал журналистам в Мюнхене по итогам встречи с Лавровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обсудили Украину, и я выразил позицию НАТО, которая хорошо известна: мы не приемлем нелегальную аннексию Крыма, призываем Россию прекратить дестабилизировать Донбасс на востоке Украины. И я также сказал, что мы призываем Россию освободить моряков и корабли, которые они не так давно захватили в Керченском проливе", – сказал Генсек НАТО.

Читайте на Цензор.НЕТ: Необходимо увеличить интенсивность сотрудничества с Украиной по обеспечению ее стремлений войти в состав НАТО, - Столтенберг

Столтенберг расценивает сложившуюся ситуацию как "очень трудную, особенно для людей в Украине". "В то же время мы должны продолжать обсуждать с Россией все вопросы, не только украинский. Россия – наш сосед и нарушает суверенитет и территориальную целостность соседей, в частности, Украины", – подчеркнул он.

Также на Цензор.НЕТ: Требование Евросоюза к РФ выполнить минские договоренности - бесперспективно, - Лавров. ВИДЕО

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопрос нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (INF treary), ситуацию в Афганистане и необходимость ведения диалога, в рамках которого могут обсуждаться вопросы прозрачности, снижения рисков, информирования об учениях.