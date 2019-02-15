 Генсек НАТО Столтенберг попросил министра иностранных дел России Лаврова освободить пленных украинских моряков

Об этом Столтенберг рассказал журналистам в Мюнхене по итогам встречи с Лавровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы обсудили Украину, и я выразил позицию НАТО, которая хорошо известна: мы не приемлем нелегальную аннексию Крыма, призываем Россию прекратить дестабилизировать Донбасс на востоке Украины. И я также сказал, что мы призываем Россию освободить моряков и корабли, которые они не так давно захватили в Керченском проливе", – сказал Генсек НАТО.
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Столтенберг расценивает сложившуюся ситуацию как "очень трудную, особенно для людей в Украине". "В то же время мы должны продолжать обсуждать с Россией все вопросы, не только украинский. Россия – наш сосед и нарушает суверенитет и территориальную целостность соседей, в частности, Украины", – подчеркнул он.
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Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопрос нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (INF treary), ситуацию в Афганистане и необходимость ведения диалога, в рамках которого могут обсуждаться вопросы прозрачности, снижения рисков, информирования об учениях.
Меня завут Вова,просто Вова....
И я самый модный и видимо самый"высоко-красивый"-,как мерин сивый...
попросил?! на коленях умолять надо было! ...
за бабло, которое у него вытряхнули
он мог бы и восток освоить,
мог бы скупить Украину
и смело атаковать прибалтику,
но умишка мало, )был бы, то на кой ему(
чамуданы таскать путину самое то
Кацапов имеет смысл просить о чем-то только приставив им ствол к переносице, по другому они не понимают.