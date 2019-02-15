 На выборах президента Украины зарегистрировано уже 305 международных наблюдателей, - ЦИК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На заседании в пятницу ЦИК зарегистрировала еще 79 официальных наблюдателей на выборах главы государства.

13 из них – от Франции, 11 - от Словакии, 4 – от международной неправительственной организации "CANADEM", 49 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 2 – от БДИПЧ ОБСЕ.

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