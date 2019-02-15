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 Политика Украины
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Все про:выборы (21066) наблюдатель (699) ЦИК (2868)

 На выборах президента Украины зарегистрировано уже 305 международных наблюдателей, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала уже 305 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На заседании в пятницу ЦИК зарегистрировала еще 79 официальных наблюдателей на выборах главы государства.

13 из них – от Франции, 11 - от Словакии, 4 – от международной неправительственной организации "CANADEM", 49 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 2 – от БДИПЧ ОБСЕ.

Также читайте: Независимые и незаангажированные: 50 канадских наблюдателей начали работу в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3111999
 
 
 Топ комментарии
 
Между прочим - шикарный эпизод))

На виборах президента України зареєстровано вже 305 міжнародних спостерігачів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6200
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А веры в честные выборы нет!...
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Таки из нашего Мордора пустили наблюдателей?
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Таки из нашего Мордора пустили наблюдателей?
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На виборах президента України зареєстровано вже 305 міжнародних спостерігачів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6958ibigdan 15 февраля, 12:12
Пелагея и Евдокия на страже фальсификаций
Тим часом фабрика ботів працює.

Євдокія, Агата, Ксенія, Тіна (какіє імєна!) і іже з ними під кожним постом розносять нову методичку Кремля: "нинєшній прєзідєнт может виіграть только путьом фальсифікацій".

Примітно, що в нашому передвиборчому "городку" всі "лідери перегонів" теж заспівали щось схоже.

Й щоб це значило, друзі? ): Готують суспільну думку, що їх програш - це буде зовсім не їх програш?

Лідери, такі лідери На виборах президента України зареєстровано вже 305 міжнародних спостерігачів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 1553
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столько международных наблюдателей, и по итогам, выиграет Петр, как будут завывать свинособаки местные, не местные уже воют что порох все купил, вот это будет подрыв жоп)))
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Довольно странный курьез произошел в Беларуси, и масла в огонь здесь добавляет то, что допустило такую ошибку Министерство информационной политики страны.

Так, на официальном сайте ведомства появилась информация, что в Гомеле состоялась встреча президентов России и Беларуси, однако в новости и на фото вообще нет Путина, зато фигурирует ...

На виборах президента України зареєстровано вже 305 міжнародних спостерігачів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6177
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На виборах президента України зареєстровано вже 305 міжнародних спостерігачів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5586 Це фейк! Путін там був, просто в цей момент його послали за пивом!
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Самое главное, это 1 500 000 членов избирательных комиссий (!!!).
Вполне достаточно, что сфальсифицировать результаты, спрятать концы в воду и создать такой хаос, что каждый из кандидатов, пусть даже за него проголосовало 100-200 человек, сможет объявить себя победителем...
Это будут не выборы, а самое настоящее безумие.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа выборах президента Украины зарегистрировано уже 305 международных наблюдателей, - ЦИК
 
 
 
 
 
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