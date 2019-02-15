 На выборах президента Украины зарегистрировано уже 305 международных наблюдателей, - ЦИК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
На заседании в пятницу ЦИК зарегистрировала еще 79 официальных наблюдателей на выборах главы государства.
13 из них – от Франции, 11 - от Словакии, 4 – от международной неправительственной организации "CANADEM", 49 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 2 – от БДИПЧ ОБСЕ.
Пелагея и Евдокия на страже фальсификаций
Тим часом фабрика ботів працює.
Євдокія, Агата, Ксенія, Тіна (какіє імєна!) і іже з ними під кожним постом розносять нову методичку Кремля: "нинєшній прєзідєнт может виіграть только путьом фальсифікацій".
Примітно, що в нашому передвиборчому "городку" всі "лідери перегонів" теж заспівали щось схоже.
Й щоб це значило, друзі? ): Готують суспільну думку, що їх програш - це буде зовсім не їх програш?
Лідери, такі лідери
Так, на официальном сайте ведомства появилась информация, что в Гомеле состоялась встреча президентов России и Беларуси, однако в новости и на фото вообще нет Путина, зато фигурирует ...
Вполне достаточно, что сфальсифицировать результаты, спрятать концы в воду и создать такой хаос, что каждый из кандидатов, пусть даже за него проголосовало 100-200 человек, сможет объявить себя победителем...
Это будут не выборы, а самое настоящее безумие.