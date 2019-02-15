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 Один из подозреваемых в расстреле бизнесмена в Запорожье, отпущен на поруки народного депутата, - Аброськин

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о том, что подозреваемый в расстреле бизнесмена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "23 мая 2018 двое неизвестных расстреливают из автоматического оружия по ул. Каширское шоссе в Запорожье автомобиль, в котором находился местный предприниматель и его водитель. Предприниматель получил пулевое ранение. Преступники с места происшествия скрылись на мотоцикле, оставив оружие.

В течение длительного времени проводились мероприятия с целью установления преступников.

Вчера работники полиции задержали одного из исполнителей, собранная обоснованная доказательная база относительно его причастности именно к непосредственному участию.

Но сегодня Орджоникидзевский районный суд Запорожья освободил подозреваемого под личное поручительство народного депутата.

Вопрос, а нужно в дальнейшем устанавливать и искать других причастных к этому преступлению".

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Один из подозреваемых в расстреле бизнесмена в Запорожье, отпущен на поруки народного депутата, - Аброськин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111995
 
 
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Пора уже запретить "поруки", особенно за такие дела.
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Уточните пожалуйста - А нардеп что взял на поруки бандитов случайно не с бпп или оппо ?!? Один из подозреваемых в расстреле бизнесмена в Запорожье, отпущен на поруки народного депутата, - Аброськин - Цензор.НЕТ 1098
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в Запорожье появилось Каширское шоссе？
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин из подозреваемых в расстреле бизнесмена в Запорожье, отпущен на поруки народного депутата, - Аброськин
 
 
 
 
 
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