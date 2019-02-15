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 Порошенко тратит на предвыборную агитацию по 10 млн гривен в день, - штаб

За 7 дней избирательной кампании Петр Порошенко потратил 70 млн гривен. В штабе утверждают, что он – единственный кандидат, финансирующий свою кампанию за счет личных средств.

Об этом член избирательного штаба Порошенко Руслан Князевич заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За эти семь дней избирательной кампании со счета избирательного фонда оплачено почти 70 млн грн, в среднем 10 млн ежедневно. Проверьте, какие расходы у других кандидатов. Они в разы меньше, хотя рекламы у них больше", – сказал Князевич.

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Он отметил, что со времени регистрации Порошенко кандидатом на пост президента был открыт и наполнен счет избирательного фонда, зарегистрировано доверенное лицо в Центризбиркоме.

Руководитель избирательной кампании Игорь Грынив подчеркнул, что Порошенко за свой счет финансирует свою избирательную кампанию.

"Это единственный человек, который финансирует избирательную кампанию с собственных счетов", – сказал Грынив.

Князевич попросил ЦИК разъяснить юридические нормы оплаты работы агитаторов.

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"Проблема заложена в самом законе о выборах президента. Там написано, что любые возмездные договоры с агитаторами запрещены. Учитывая эти обстоятельства, политики и правоохранительные органы квалифицируют оплату агитаторов как подкуп избирателя. Хотя, опираясь на практику, у нас агитаторы всегда получали деньги", – заявил нардеп.

Напомним, ранее замглавы штаба кандидата Анатолия Гриценко, бывший народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Егор Фирсов обвинил президента Украины Петра Порошенко и его избирательный штаб в масштабном подкупе избирателей. Фирсов утверждает, что сотрудники штабов "Блока Петра Порошенко" массово раздают гражданам деньги, занимаясь формированием так называемой "сетки".

Источник: https://censor.net.ua/n3111994
 
 
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может себе позволить. в этом году на мальдивы то не поехал ))
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⚠Страшный БЕНДЕРовец ⚠‏ @Realuran

.. Хроники Рошении: самый богатый президент Европы (прим. коррумпированный чиновник, который разбогател много лет подряд обворовывая Украину) уговаривает самый бедный народ в Европе (прим. НЕ БЕДНЫЙ а ОБВОРОВАННЫЙ народ) еще раз проголосовать за него! Порошенко тратит на предвыборную агитацию по 10 млн гривен в день, - штаб - Цензор.НЕТ 3697
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От жеж, напихував у людей свої цукерки та торти і вимагав за це гроші. А повинен був безкоштовно роздати.
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В той же час тьотя Юля фінансує свою рекламу лише Бог знає за чиї кошти....
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У меня в городе нет Юли .Один жопоблок с повышениями пенсий и зарплаты(???) ... Есть боров с приколом " НЕ слушайте обицянок . Ми выконали все !" (????) .
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так он из бюджета и платит. 1.7 лярда с марынкой откуда украли？
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ты наверное пациент больнички на фрунзе
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Пол лярда для слива в унитаз ? Он в своём уме ?
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Он не скрывает, что и на армию тоже свои доходы тратит
Будьте ...хотя бы нейтральны.
Иначе - это палево
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«За 7 дней избирательной кампании Петр Порошенко потратил 70 млн гривен. В штабе утверждают, что он - единственный кандидат, финансирующий свою кампанию за счет личных средств. Источник: https://censor.net.ua/n3111994»


Вот почему бесит продажньіх шестерек, которьіх спонсируют Коломойские, Ахметовьі, Фирташи, и другие вплоть до *****.


Порошенко не продается. У него самого есть деньги.
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йуля раненым не поможет .И никому не поможет. у зубожілої денех нет... Порошенко тратит на предвыборную агитацию по 10 млн гривен в день, - штаб - Цензор.НЕТ 4746
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Не , что ГПУ и ФСБУ- проверять откуда деньги украдены будем?
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его козла и так все знают. ОНО в рекламе не нуждается.
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И шо, мабудь берет деньги со своего кармана? Не? Опять из нашего!..
Мы *** так и знали...
Хрен ему, а не победу на выборах!
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У него корпорация «Рошен».
«Чоколят» Ти вже забув?
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Шо за брехня. это диабетноболезное даже не создал фонд финансирование!
Хотя, если это правда про финансирование, то пэтю под суд, он преступил закон!
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Брешуть в штабі, що за власний кошт петя фінансує.. Він із-за своєї патологічної жадібності - навіть кошти на свій псевдоблагодійний фонд поцупив із бюджету України..
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Зачем ему это? Надо на реформы было тратить, а не на лозунги и пропаганду. Пять лет несостоявшихся реформ уже всё показали.
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Это намек на то, сколько отдавать надо будет или что?
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Это сколько же больных детей можно было спасти! Так нет,пиар дороже.
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"Из личных" - это имеется в виду тот типа "его личный фонд", для которого из бюджета взяли 1 лярд БЮДЖЕТНЫХ денег?! Ну, не считая "культурного фонда" его жены, который "вдруг" профинансировали в этом году в 3 раза больше чем раньше..
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Так скільки витратила Тимошенко на свою агітацію?
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Украинцы это чувствуют по своим холодильникам,платёжкам и карманам ! Порошенко тратит на предвыборную агитацию по 10 млн гривен в день, - штаб - Цензор.НЕТ 1993
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25 млн рублей примерно... ну а чо, красиво жить не запретишь
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я не розумію, що Порошенко фінансує? передвиборчої кампанії то немає. Поїздки по регіонам це ж державний кошт, як Президента?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко тратит на предвыборную агитацию по 10 млн гривен в день, - штаб
 
 
 
 
 
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