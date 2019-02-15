 Съезд адвокатов уволил члена ВККС Луцюка

За такое решение проголосовали 94 делегатов, передают Українські Новини.

Против увольнения Луцюка проголосовало 79 делегатов.

Голосование было тайным.

В голосовании приняли участие 178 делегатов, пять бюллетеней были признаны недействительными.

Вопрос о необходимости отзыва Луцюка поднял на Съезде глава совета адвокатов Закарпатской области Алексей Фазикош.

"Нужно досрочно отозвать Павла Луцюка из ВККС", - сказал он.

Его мнение поддержала член рабочей группы по работе Луцюка Надежда Коренная.

Она сообщила, что Луцюк был избран в ВККС 3 июля 2015 года.

При этом, по ее словам, на время работы в ВККС ему запрещено было работать адвокатом и принимать участие органов адвокатского сообщества, однако он принял участие в конференции адвокатуры, что говорит о том, что он незаконно совмещал работу члена ВККС с адвокатской.

"Мы не можем допустить, чтобы были такие нарушения и действия. Я призываю выразить недоверие Луцюку и проголосовать за это решение",- резюмировала Коренная.

Приглашенные на Съезд судьи также раскритиковали работу Луцюка как члена ВККС и призвали не только выразить ему недоверие, но и уволить с занимаемой должности.

"Луцюк практикует собеседования с судьями вслепую. Использует документы вслепую",- сообщила одна из приглашенных судей Яровая.

Ее коллега, судья из Ровенской области заявил, что Луцюк вмешивается в работу судей с целью принятия нужного ему решения.

"Ко мне зашел в кабинет Луцюк и указывал мне какие решения принимать", - заявил судья.

Съезд сначала большинством голосов выразил недоверие Луцуку, а позже, путем тайного голосования, принял решение и вовсе его отозвать из ВККС.

Как сообщали Українські Новини, съезд адвокатов выразил недоверие члену ВККС Луцюку.

Ранее съезд адвокатов призвал Раду вернуть законопроект №9055 на доработку Президенту.