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Все про:Мексика (75) США (14655) чрезвычайное положение (115) Трамп (2173)

 В США будет введено чрезвычайное положение, - Трамп

Таким образом президент США хочет добиться строительства стены на границе с Мексикой. Он считает, что стена решит проблемы наркотрафика, контрабанды и нелегальной миграции.

Президент Дональд Трамп подтвердил свое намерение ввести чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы получить финансирование строительства обещанной им стены на границе с Мексикой в обход конгресса. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Би-би-си".

Выступая перед журналистами на лужайке у Белого дома, президент США пообещал уже в пятницу подписать соответствующие документы.

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Трамп назвал ложью заявления демократов о том, что стена не будет работать, поскольку, по их словам, большая часть контрабанды идет через контрольно-пропускные пункты, а не через те участки границы, где он хочет построить стену.

Президент США заявил также, что при наличии стены ситуация на границе значительно улучшится, и больше не будет необходимости размещать на границе военных.

"Мы имеем дело с вторжением в нашу страну наркотиков, контрабандистов и прочих преступников", – заявил Трамп.

Строительство стены было одним из ключевых обещаний Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года, напоминает Medusa. Изначально Трамп говорил, что платить за строительство не придется (предполагалось, что расходы на возведение стены понесет правительство Мексики).

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Однако вскоре стало ясно, что финансировать проект можно только из бюджета США. К концу 2018 года на строительство 320-километровой участка стены вдоль мексиканской границы нужно было потратить 5,7 миллиарда долларов (общая протяженность стены по проекту Трампа — 1600 километров).

Решение о выделении бюджетных средств на подобные нужды принимает Конгресс. В декабре верхняя палата Конгресса предлагала проект бюджета, в котором на строительство барьеров на границе с Мексикой отводилось 1,6 миллиарда долларов. Дональд Трамп отказался подписать бюджет, спровоцировав остановку работы правительства. Более 800 тысяч сотрудников бюджетных учреждений, от авиадиспетчеров до работников посольств, остались без зарплаты. В общей сложности правительство не работало 35 дней — это самая продолжительная приостановка в истории США.

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Чтобы возобновить работу правительства, от стены пришлось бы отказаться. Но Трамп на это не готов.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, чрезвычайное положение позволит президенту "справиться с гуманитарным кризисом на границе, который создает угрозу безопасности США". Фактически, объявив чрезвычайное положение, Трамп сможет получить недостающее финансирование на строительство стены без санкции Конгресса. Это позволит ему и вернуть зарплаты бюджетникам, и не отказываться от предвыборного обещания.

Источник: https://censor.net.ua/n3111987
 
   
 Топ комментарии
 
Яйценюка бы Трампу на подмогу!... В США будет введено чрезвычайное положение, - Трамп - Цензор.НЕТ 6100
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Тогда на строительство уйдет около 500 млрд долларов под гарантии слепого траста.
В США будет введено чрезвычайное положение, - Трамп - Цензор.НЕТ 7762
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Вот злодей!
А как же толерантность, европейские ценности, права человека?
Нет, что бы мексиканцев с цветами встречать, так он стену собрался строить.
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Вот злодей!
А как же толерантность, европейские ценности, права человека?
Нет, что бы мексиканцев с цветами встречать, так он стену собрался строить.
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Американские ценности... В Америке - американские ценности.
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От молодець .. цей зможе збудувати стіну ... на відміну від кролика сені і свині пеці
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да ты шо -а читать не пробовал? - Однако вскоре стало ясно, что финансировать проект можно только из бюджета США. К концу 2018 года на строительство 320-километровой участка стены вдоль мексиканской границы нужно было потратить 5,7 миллиарда долларов (общая протяженность стены по проекту Трампа - 1600 километров).Источник: https://censor.net.ua/n3111987
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В США будет введено чрезвычайное положение, - Трамп - Цензор.НЕТ 4035Ти бюджет на стіну бачив?

Можеш профінансувати з свого кармана, пеця буде не проти.
А я проти. Краще на ці гроші закупати зброю, вона більше завадить московитам чим стіна яку любим танком зруйнують і проїдуть.
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а шо не надо границу делать - с каждым годом ситуация в цапии будет хуже - попрут к нам - а там крокодилы во рву))))
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сам факт руйнації танком стіни є вторгненням. Без стіни можна казати, що там не ваш (український) кордон, він далі на 10 км, танки заблукали і тп.
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Тогда на строительство уйдет около 500 млрд долларов под гарантии слепого траста.
В США будет введено чрезвычайное положение, - Трамп - Цензор.НЕТ 7762
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Яценюк хотя бы начал ето нужное дело,если бы его не ушли,може и закончил бы уже
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Не пора ли закончить с этим идиотом методом импичмента?
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С тобой нужно было закончить, спустив твоей маме в рот.
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Ты еще что за мразь вонючая? Пшел отсюда,сын шлюхи.
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мокшани за парєбріком вже скачуть від радощів
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а где тут петя ? вот мне интересно - аль денег без него не платят?
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Абсолютно правильно.
Подавляющее большинство населения-за.
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Так от Мексики не только стену тогда надо, но и фундамент бетонный залить на километр)) Мексиканских наркоторговцев забором не остановишь, они подземные ходы рыть любят.
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Это больше решение против мигрантов, а не наркоты, ибо наркотрафик контролируется ментами.
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та да... Эль Чапо ржет как конь над стеной
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Некоторые рушат Стену-как к Германии,а тут строить собрались Стену..?
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Идея не плохая но утопическая.Трамп борется с последствиями,а нужно с причиной.
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ну не может он бороться с ЦРУ которая контролирует наркотрафик. приходся бороться с потными мексиканцами из деревни на границе с США
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Нуу вообще он прав, знакомый рассказывал, на ПМЖ, в Финиксе живет- мексы реальная проблема, трейлерные парки, оружие, наркотики, весь букет. Он их называет «белая шваль»
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пока есть выгода и интерес - так и будет - он закончиться за неделю решат проблему легко
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Интерес сохранится до тех пор, пока уровень жизни между двумя странами не сравняется. Уровень жизни в Мексике - не забота президента США, его забота - неприступность государственной границы. Стена как один из методов реализации такой программы - приемлемый вариант.
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я имею ввиду - дешевую рабочую силу - и конечно нарко трафик - а так согласен - но это же очевидно
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Может и так... но пока проблема, мексы неконтролируемо пересекают границу, живут по нелегалке, в трейлерных парках огромными семьями, и там такие гетто, куда тому Гарлему. Говорит мимо ездить даже опасно, не то что ходить
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америка вообще странная страна - раз и город пустеет ,раз и район становиться не престижным и так далее -
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Туда даже полиция на вызовы не ездит, ввалят ******** или стрельнут в спину, всем пофиг
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Мабудь,дядечко Дональд з Jack Daniels радився. Ну або з Johnni Walker...
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Трамп стирив ідею стіни в Сєні,а НС--у *****. Плагіатор!!!
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Молодец Трамп ! Решил нагнуть Сенат?! - теперь твой импичмент все ближе и ближе... В США будет введено чрезвычайное положение, - Трамп - Цензор.НЕТ 6038
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В свое время Pink Floyd были против -The Wall....весь Мир их тогда слушал..?
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Ну ты сравнил .. У США буде введено надзвичайний стан, - Трамп - Цензор.НЕТ 7671Тем более ему немного дали денег на стену - остальное мол дадим попозже, но рыжее чмо хочет все и сразу!!! .. тем более он говорил перед выборами что эту стену он заставит платить мексиканцев - ему это вспомнили...
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дураку не ймется....... - выберете себе тако же и будет цирк с конями..
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самовлюблённый нарцисс - не возможно руководить страной, как кооперацыей в бизнесе.
не понимаю - чего ждёт Республиканцы.
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Молодець Трамп! В той самий час, «дякуючи» ідіотці-комуністці Кортез, Амазон післав НЙ на йух і 27 тисяч робочих місць накрилося! А там поруч один із самих найбільших житлових комплексів для бідноти! Дебіли, ***!
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то вертай до України! тут у нас при Порошенкові такий підйом пішов, такий підйом
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Ви з ким розмовляєте, шановний))))
Тут "великі політики" всі, все знають і всюди були.
Звичайно наш Президент правий та робить те, що потрібно для країни.
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заколебал уже всех своей стеной... - тупой баран
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Я знаю одного строителя стены,непьющего и не курящего.За маленькое вознаграждение могу нашим американским друзьям подсказать.Он не подведет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ США будет введено чрезвычайное положение, - Трамп
 
 
 
 
 
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