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 Один украинский воин погиб, двое ранены 15 февраля. Враг 8 раз открывал огонь, - штаб ООС

В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск восемь раз, пять из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли позиции наших защитников: из противотанкового ракетного комплекса - в районе города Марьинка; из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Каменка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских защитников 6 раз: из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка; из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Нижнее; из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Золотое-1; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Хутор Вильный;
со станковых гранатометов различных систем и зенитной установки ЗУ-23-2 - около поселка Золотое-4; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе города Попасная.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток в районе проведения ООС погиб один украинский воин, еще двое получили ранения, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3111983
 
 
 Топ комментарии
 
може для когось новина- для мене сумна новина, по душі шкребе.....
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Царство небесне Герою, найшвидшого одужання пораненим.
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а шо головнокомандувач....а ясно йому ніколи.він виборами зайнятий пропагандонством зайнятий..
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очередное барыжное безальтернативное перемирие
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Будь проклят Путлер и все кто его поддерживает.
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Царство Небесне загиблому воїну і нехай рідна земля буде йому пухом.

Швидкого одужання пораненим.

Слава Нації!
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може для когось новина- для мене сумна новина, по душі шкребе.....
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для кожного українця це болісна втрата
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я ховав своїх бійців- друзів. не бажаю цього НІ КОМУ.
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І так кожен день по одному воїну у наступні 5 років короля порошенка???
-ну то ж не іловайськ де за день як нині за рік?
Один український воїн загинув, двох поранено 15 лютого. Ворог 8 разів відкривав вогонь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9624
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Царство небесне Герою, найшвидшого одужання пораненим.
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Мокшу в последнее время регулярно жарили, часто используя ракеты. Видать ублюдки решили мстить. Смерть рашистам!
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Газелька попала под обстрел. Может просто случайность.
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Схилімо голови перед загиблим Воїном...
Царство Небесне...
Нехай Господь надасть його рідним сил щоб пережити це горе.

Одужання всім пораненим українським бійцям.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин погиб, двое ранены 15 февраля. Враг 8 раз открывал огонь, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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