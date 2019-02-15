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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17168) магазин (152) пожар (3458) ГСЧС (1941)

 Пожар в магазине "Рошен" в столице: помещение загорелось снаружи

Погибших и пострадавших нет, пламя удалось погасить в течение получаса.

О пожаре в магазине "Рошен" на Осокорках в Киеве Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям столицы.

"15 февраля в 15:51 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на ул. Срибнокильской, 11-Г, возник пожар.На место происшествия немедленно выехали спасатели. Прибыв к месту вызова, огнеборцы установили, что возгорание возникло на внешней стороне магазина на площади 5 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Ликвидирован пожар на рынке "Левобережный" в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сообщается, что в 16:09 пожар был локализован, а в 16:13 – ликвидирован. На место происшествия выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава. Погибших и травмированных нет. Причина пожара пока неизвестна, ее выясняют полицейские.

Пожар в магазине Рошен в столице: помещение загорелось снаружи 01
Пожар в магазине Рошен в столице: помещение загорелось снаружи 02
Пожар в магазине Рошен в столице: помещение загорелось снаружи 03

Источник: https://censor.net.ua/n3111981
 
   
 Топ комментарии
 
Ну всьо. На Осокорки ввести війська, підняти авіацію, гражданскіх отсєчь))
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Киевляне несут цветы к представительству "Рошен"Пожар в магазине "Рошен" в столице: помещение загорелось снаружи - Цензор.НЕТ 8952
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А ему шо кацапия шо Украина без разницы - абы Бахиня на троне сидела. То рабы похлеще кацапов, они и на Томос гавкали совместно с кацапами, лишь бы у Бахини рейтинги не падали
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Ты смотри какой народ завистливый ,человек построил бизнес ,даёт рабочие места а вы все завидуете .
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точняк на Юльку повісять..пропагандони зараз рознесуть по всім каналам...гарант такий мстітєльний шо в нього пропаде він поверне собі 83 рази бвльше...відіграється на українцях...
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Путин наносит удар. По самому дорогому...
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Реформы правительства нечаянно зацепили "Рошен" и получилось неожиданное, царь будет недоволен.
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Ну всьо. На Осокорки ввести війська, підняти авіацію, гражданскіх отсєчь))
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Je suis " Рошен" В Пожар в магазине "Рошен" в столице: помещение загорелось снаружи - Цензор.НЕТ 7164Киеве многотысячный митинг, против гнусных и подлых поджигателей.
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Шо такое, от лошади тебе кокс подогнали? Пожар в магазине "Рошен" в столице: помещение загорелось снаружи - Цензор.НЕТ 7600
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ну это не склады..тут будет всё по-взрослому-быстро найдут и надолго посадят.
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ну если только этот пожар возник не из-за петиного пердака,который загорелся от информации о реальных рейтингах пети))
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Может и не найдут,но посадят кого попало.Это их хлеб.
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Сергію, ото тобі!.. Я розумію, що у нього політтехнологи гімно, але ж за ТАК такі поради не даються...
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Говорят беспилотник видели над магазином. Если в тепловизор посмотреть и сейчас видно
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Вот это у пятра полыхнуло,после последних рейтингов.Поберег бы себя,еще 1,5 месяца можно воровать))))
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Михаил Торо. Х**ло на палочке.
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Порохосвин - *** ло на палочке ! Согласен с ху и лом !
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забанят тебя счас)) на три дня минимум, уж я то знаю)
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Неинтересная новость! Вот если-б сказали что загорелось изнутри а снаружи радовались то всё было бы закономерно , а так, ни то, ни сё... Пожар в магазине "Рошен" в столице: помещение загорелось снаружи - Цензор.НЕТ 4867
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Тупое быдло думает, что пакостит Пороху, а на самом деле создает проблемы только людям, которые в магазине
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тупое быдло не осилило статью- "Погибших и травмированных нет.."
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Еще выборов не было, а знмельку освобождают
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Рекорд "Хромой лошади" актуален - 156(сто пятьдесят шесть) 200-х.
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Если будет еще один пожар в магазине Рошен, то Петя введет чрезвычайное положение в стране
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сьогодні випустять Чорновола на пропогандонські канали він знає і розповість хто ж це зробив...
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мабуть має на увазі Тарасіка Чорновола
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Хоть один позитивчик за последний месяц!
Не то шо я радуюсь маленькой сдохшей коровке из многочисленного стада загона порошенки, но когда этому кучерявому барыге плохо - я начинаю веровать в божественную справедливость!
Ну не одним же нам горе и слезы на кулаки наматывать!
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Записки зі словами "Від вдячного українського народу - потужному сивочолому гетьману-реформатору" - на місці пожежі часом не знайшли?
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мабуть знайдуть візитку Зеленського
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При тушении пожара водой вся продукция всплыла наверх
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шо у тебя там в Новгороде началось то??
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в новгороде новые виды продукции рашен
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Как же хорошо зубожилой у неё вообще нечему гореть! БОМЖ вот и декларация подтверждает. А зубожилые аж усераюца радуюца шо чужое сгорело, а потом это быдло будет визжать шо виновата власть...не они конечно, а власть..Ну и как кацапы будут ждать царя..точнее Бахиню. Бахиня придёт добрая царица всем холопам счастье сделает ога жюльки..
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подліе кацапі сняли фейк прям на красной площади

Пожар в магазине "Рошен" в столице: помещение загорелось снаружи - Цензор.НЕТ 8254
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Психология точно как у кацапов. Царь придёт все проблемы решит. Всё зависит от царя. Если что пошло не так виноваты бояре, но не царь. А царь виноват когда уже совсем крепостные начнут с голоду пухнуть, да и то не факт.. Реально ничем от кацапов не отличаютсяа эти юляботы. Бахиня должна решить все проблемы. Бахиня спасительница! Верим в доброго царя!! Есть Юля - есть Украина, нет Юли нет Украины!! Только Юля спасёт Украину!!. Кацапня по мышлению на 101%..
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психология кацапов - никаких майданов и власть всегда права и альтернативы Ему нет
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Любят я смотрю Петра не только на Цензоре Пожар в магазине "Рошен" в столице: помещение загорелось снаружи - Цензор.НЕТ 2766...
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Какие там могли быть "люди"? Пара кассиров и один "консультант"? Людей (покупателей) там 2-3 человека МАКСИМУМ. Сам регулярно наблюдаю эту картину в магазине на Севастопольской пл. Так что "давки" в панике при "эвакуации" не было уж точно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар в магазине "Рошен" в столице: помещение загорелось снаружи
 
 
 
 
 
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