 Пожар в магазине "Рошен" в столице: помещение загорелось снаружи

О пожаре в магазине "Рошен" на Осокорках в Киеве Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям столицы.

"15 февраля в 15:51 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на ул. Срибнокильской, 11-Г, возник пожар.На место происшествия немедленно выехали спасатели. Прибыв к месту вызова, огнеборцы установили, что возгорание возникло на внешней стороне магазина на площади 5 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

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Сообщается, что в 16:09 пожар был локализован, а в 16:13 – ликвидирован. На место происшествия выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава. Погибших и травмированных нет. Причина пожара пока неизвестна, ее выясняют полицейские.





