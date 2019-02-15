 14 февраля в Украине зарегистрировали брак 2 439 пар, - Минюст

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"В этом году в День всех влюбленных стало на 2 439 пар супругов больше. Рекордсменом по количеству зарегистрированных браков в этом году стала Днепропетровская область - 231 пара, на втором месте Киев - поженились 211 пар, далее следует Львовская область, где брак зарегистрировали 174 пары", - сообщила замминистра юстиции по государственной регистрации Ирина Садовская.

Первый брак 14 февраля был зарегистрирован в 8:00 в Луганской области, а последний - в 23:00 в Кировоградской области.

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Кроме браков, в День влюбленных немало украинцев воспользоваться услугой юбилейной свадьбы.

"Очень приятно наблюдать за другой статистикой - празднование юбилейных свадеб. В День влюбленных возобновили свои обеты 139 пар", - отметила чиновница.

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К слову, в 2018 году 14 февраля поженились 2 393 пары.