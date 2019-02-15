 Независимые и незаангажированные: 50 канадских наблюдателей начали работу в Украине

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы независимые и незаангажированные, мы никоим образом не вмешиваемся в избирательный процесс... Канада поддерживает Украину на пути к повышению уровня демократии и наблюдение за выборами является одним из важнейших инструментов в этом", - сказала в пятницу в Киеве замглавы миссии Канады в Украине на выборах 2019 Оля Одинская-Грод на брифинге, приуроченном старту работы канадских наблюдателей.

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Она отметила, что работа миссии базируется на ключевых принципах международного наблюдения за выборами.

"Эта миссия будет оценивать, проводятся ли выборы согласно национальному законодательству и отвечают ли они международным стандартам. Международные стандарты наблюдения за выборами базируются на уважении к политическим свободам и базовым свободам человека. Миссия в 2019 году состоит из 50 долгосрочных наблюдателей, а также сотни краткосрочных наблюдателей... Миссия будет присутствовать во всех регионах Украины, где будут проводиться выборы", - рассказала она.

По словам замглавы миссии, канадские долгосрочные наблюдатели намерены быть в Украине достаточно длительное время - до выборов, во время и после. По ее словам, ориентировочная дата отъезда наблюдателей в случае проведения второго тура - 27 апреля.

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"Миссия также будет оценивать и анализировать ключевые этапы избирательного процесса, включительно с политическим контекстом, в котором будут проводиться выборы - выполнение юридической базы, работу избирательной администрации, регистрацию избирателей и кандидатов, роль медиа во время кампании, роль гражданского общества", - подчеркнула она.

Одинская-Грод также добавила, что миссия будет оценивать избирательную кампанию на всех этапах - голосование и подсчет, результаты голосования, послевыборная деятельность, включая процедуру обжалования.

Краткосрочные канадские наблюдатели прибудут в Украину за неделю до даты выборов.