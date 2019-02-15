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 Независимые и незаангажированные: 50 канадских наблюдателей начали работу в Украине

Канадская миссия наблюдения на выборах в Украине официально объявила о начале своей работы - группа из 50 долгосрочных наблюдателей начинает свою работу во всех регионах Украины, где будет проходить голосование.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы независимые и незаангажированные, мы никоим образом не вмешиваемся в избирательный процесс... Канада поддерживает Украину на пути к повышению уровня демократии и наблюдение за выборами является одним из важнейших инструментов в этом", - сказала в пятницу в Киеве замглавы миссии Канады в Украине на выборах 2019 Оля Одинская-Грод на брифинге, приуроченном старту работы канадских наблюдателей.

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Она отметила, что работа миссии базируется на ключевых принципах международного наблюдения за выборами.

"Эта миссия будет оценивать, проводятся ли выборы согласно национальному законодательству и отвечают ли они международным стандартам. Международные стандарты наблюдения за выборами базируются на уважении к политическим свободам и базовым свободам человека. Миссия в 2019 году состоит из 50 долгосрочных наблюдателей, а также сотни краткосрочных наблюдателей... Миссия будет присутствовать во всех регионах Украины, где будут проводиться выборы", - рассказала она.

По словам замглавы миссии, канадские долгосрочные наблюдатели намерены быть в Украине достаточно длительное время - до выборов, во время и после. По ее словам, ориентировочная дата отъезда наблюдателей в случае проведения второго тура - 27 апреля.

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"Миссия также будет оценивать и анализировать ключевые этапы избирательного процесса, включительно с политическим контекстом, в котором будут проводиться выборы - выполнение юридической базы, работу избирательной администрации, регистрацию избирателей и кандидатов, роль медиа во время кампании, роль гражданского общества", - подчеркнула она.

Одинская-Грод также добавила, что миссия будет оценивать избирательную кампанию на всех этапах - голосование и подсчет, результаты голосования, послевыборная деятельность, включая процедуру обжалования.

Краткосрочные канадские наблюдатели прибудут в Украину за неделю до даты выборов.

Источник: https://censor.net.ua/n3111977
 
   
 Топ комментарии
 
Бедненькие, выдержат ли？
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Вот , что значит - Украина - прародина многих канадцев. Сейчас жто реально друзья Украины
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ага, так и хочется чтоб прям вся Канада в Украину переехала
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Жизнь одна - немного пожить в Канаде, , потом в Австралии и т д . Разве жто плохо ?
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450 депутатов, азметов, Пинчук, Коломойский и т д.
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Чи не зарано приїхали? Боюсь шо їх поганому тут навчать😊
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"Жить в обществе и быть независимым от общества, нельзя"

В.И. Ленин
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Много правильных вещей говорил и писал Ленин... пока не пришел к власти...
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И у Гитлера тоже можно найти целый кладезь очень умных и полезных размышлений!

"Как повезло властям, что люди никогда не думают."

"Если говорить неправду достаточно долго, достаточно громко и достаточно часто, люди начнут верить."

"Выбрал свой путь - иди по нему до конца."

"За кем молодежь, за тем и будущее."
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У нас десятки тисяч дільниць. Мене особисто хвилює харківська і одеські області - там особливо треба на кожній дільниці по 5-10 реально незалежних спостерігачів.
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Вот сравниваю выборы при загнивающем СССР и сегодняшней Украиной .При СССР был один кандидат и выборы были похожи на маразм,можно было и не ходить .Сегодня в Украине выборы подтасовывают ,люди за три копейки свои голоса продают.То есть опять же , можно не ходить ,всё равно подтасуют .В чём отличие непонятно .
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Побольше бы наблюдателей, чтоб невозможно было ни в один, ни два тура выбрать старые седые грабли.
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"Независимые
и незаангажированные наблюдатели"
могут быть только с Папуа-Новой
Гвинеи!
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Ну, тогда не понятно будет, кто и на кого пришёл посмотреть (понаблюдать), думаю, что "избиратели" пойдут смотреть на "наблюдателей"! Незалежні і незаангажовані: 50 канадських спостерігачів почали роботу в Україні - Цензор.НЕТ 870
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RustIck
Я бы на месте ЦИК пригласил бы на некоторые участки "ансамбли народного творчества и пляски" со стран, Азии, Африки, Океании и Южной Америки, было бы очень весело и креативно и существенно повысило бы явку избирателей!
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можно даже "передвижные бригады" организовать (на автобусах), приехали выступили, поехали в другой участок!
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Цікава тема. Злетілось саме Запорєбрічьє, і самі з собою труть наші вибори ))))).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНезависимые и незаангажированные: 50 канадских наблюдателей начали работу в Украине
 
 
 
 
 
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