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 Происшествия, Киевские новости
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 Водолазы достали из Днепра возле моста Метро в Киеве тело женщины, - ГСЧС

В Киеве водолазы ГСЧС достали из Днепра труп женщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня, 15 февраля в 13:13 в ГСЧС поступило сообщение от правоохранителей об обнаруженном теле женского пола в реке Днепр возле моста Метро.

На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. Как оказалось, тело женщины находилось на расстоянии 3 м от берега на поверхности воды. Водолазы с помощью водолазного снаряжения достали его и передали правоохранительным органам.

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Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Источник: https://censor.net.ua/n3111974
 
 
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у меня один друг детства, пребывая в кризисе среднего возраста, напился и утонул, на корчеватом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодолазы достали из Днепра возле моста Метро в Киеве тело женщины, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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