 Минздрав выбрал поставщиков медпрепаратов на 2019 год и отправил в регионы 390 тыс. доз прививок КПК

Об этом на брифинге у Окружного административного суда заявила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ с оссылкой на "Укринформ".

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"Сегодня мы смогли выбрать партнеров - международные организации - для закупок в 2019 году. Вчера Ульяна (и.о. министра Супрун. - Ред.) смогла подписать около 20 важных приказов. Лекарства для ВИЧ-позитивных, больных туберкулезом, а также вакцины против кори, паротита и краснухи вчера смогли поехать в регионы: 390 тысяч доз. Это позволит начать вакцинацию военных и продолжить спецоперацию во Львове. На следующей неделе мы туда поедем, чтобы увидеть, как вакцинируют детей в школах", - отметила Стефанишина.

По ее словам, подписан также документ относительно направления тяжелобольных украинцев на лечение за рубеж.

"Подписан соответствующий приказ, таким образом, 44 пациента могут ехать лечиться за рубеж", - сказала Стефанишина.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра.

14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность вновь исполнять обязанности главы Минздрава.