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 Отремонтированные в 2018 году дороги хорошо перенесли зиму: повреждения подрядчики устранят за свой счет, - Омелян

15 февраля 2019 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян находится с рабочей поездкой в ​​Киевской области.

 Программой предусмотрен осмотр состояния автодорог Киевской области, в частности, трассы М-05 Киев-Одесса, а также мостовых переходов на трассе Н-01 Киев-Знаменка. В рамках поездки Владимир Омелян проведет расширенное совещание по созданию международного мультимодального транспортного узла на базе аэропорта "Белая Церковь", сообщили в пресс-службе министерства.


Осмотрев участок трассы М-05, отремонтированный в 2018 году, министр инфраструктуры заявил: "Дороги, которые были отремонтированы Укравтодором в 2018 году, хорошо пережили зиму. Если есть какие-то повреждения покрытия, они будут устранены подрядчиками за их собственный счет. Капитальный ремонт трассы Киев-Одесса, на которой мы сейчас, будет продолжаться. В 2018 году из государственного бюджета направлено около 450 млн гривен и 76 млн евро средств международных финансовых организаций. В 2019 году работы будут продолжены, речь идет приблизительно о  700 млн гривен, это работы по развитию международного коридора GO Highway, в который будет входить и М-05 ".

Министр инфраструктуры Украины ознакомился с состоянием путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге Н-01 Киев - Знаменка и провел встречу с общиной с. Мироновка.

Владимир Омелян подчеркнул, что развитие инфраструктуры как на государственном, так и на местном уровне, в центре внимания правительства: "Министерство инфраструктуры Украины уделяет большое внимание работе с регионами и сотрудничает с органами местного самоуправления для скорейшего восстановления инфраструктуры в рамках реформы децентрализации. Пять лет стабильной работы украинской власти. Правительство Арсения Яценюка заложило фундамент для макроэкономической стабильности и дальнейшего роста национальной экономики. Правительство Владимира Гройсмана эффективно внедряет реформу децентрализации, в том числе и в контексте развития сети автодорог. Я благодарен парламентским фракциям, в частности, "Народному фронту", которые поддерживают реформы в инфраструктуре ".

Владимир Омелян во время общения с общиной также заявил, что мостовой переход, который важен не только для местных жителей, но и для области в целом, будет отремонтирован в этом году: "Финансирование соответствующих работ предусмотрено. Средства есть, документация готова. То, что другие обещали годами, но так и не сделали, мы сделаем в этом году. Вместе с тем, подчеркиваю, что местные власти и общины не должны ждать условного "царя", который приедет и всем сделает счастье. Децентрализация работает, средства на места выделяются значительные. Будьте активными и ответственными за развитие своих населенных пунктов ".

"Залогом сильных и развитых регионов, богатых территориальных общин является современная транспортная инфраструктура. Поэтому развитие инфраструктуры Киевской области и всех регионов Украины в фокусе внимания Министерства инфраструктуры. Это имеет важное значение для усиления экономического потенциала Украинского государства ", - заявил Владимир Омелян.

Источник: https://censor.net.ua/n3111967
 
 
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Где зрадофилы?!
Побольше кацапских фотографий с подписями "черниговщина", "сумщина", ....
(а то мы, гуугл-поиском по картинке не умеем пользоваться)
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народ для продолжения реформ надо реально - 226 депутатов в ВР - если победит Петя у него до выборов и пока новые депутаты приступать к работе - 2 года - думаем шо делаем и за кого голосуем - это факты - шо бы нам сейчас не обещали популисты)))
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Я уже давно вижу,как лужи в ямах засыпают "холодным асфальтом". Всё по нанотехнологиям. Это они за свой счет?
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Разве что возле Киева, где вся наша Ылита разъезжает. В глубинке стало ещё хуже, чем до ремонта.
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К примеру в бундесе дороги строят с временным горизонтом до ремонта 20 лет, А как они переносят сезоны года никого не чешет.
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Да ладно гнать, я не знаю как где, у нас в Одессе, да в прошлом году делали по горогу реально много, только все что они делали, уже практически сошло, опять ямы пипец, нахер такое делание, что так каждый год будем, с весны до осени делать, потом до зимы норм ездим, потом опять ремонтируем.
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Уголовное производство на этого паренька, надеюсь, закрыли...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтремонтированные в 2018 году дороги хорошо перенесли зиму: повреждения подрядчики устранят за свой счет, - Омелян
 
 
 
 
 
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