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 ЕС согласовал новые санкции против РФ из-за агрессии в Керченском проливе, - Йозвяк

Совет послов стран-членов Евросоюза принял решение ввести санкции против граждан РФ, причастных к задержанию 24 украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter постоянный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Дипломаты ЕС согласовали новые санкции против России в связи с инцидентом в Азовском море. Запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении +/- 8 человек, связанных с задержанием 24 украинских моряков, должны быть оформлены в ближайшие недели", - написал он.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

ЕС согласовал новые санкции против РФ из-за агрессии в Керченском проливе, - Йозвяк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111965
 
   
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решительное осуждение и крайнее беспокойство
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ахренеть! препятствие судоходству, пиратство, похищение граждан другого государства - в ответ запрет на выдачу виз!!! евроимпотенты
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Кацапчики , вам напольза ! Користуйтеся ! І здоров"я там, тримайтеся ...(ну ви в курсі)
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Базара много,реальных санкций мало - УВЫ,
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Да с ЕСовцами понятно все. Клоуны имитирующие бурную деятельность. Если бы не США,было бы туго.
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Украина к ним обязательно присоедится!
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Только отключение от SWIFT заставит немного поволноваться рашкостан, и то они уже нашли противоядие.Эти санкции им "до лампочки".
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Хоть бы эмбарго наложили на импорт балалаек и матрешек
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Запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении +/- 8 человек, связанных с задержанием 24 украинских моряков,Источник: https://censor.net.ua/n3111965

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тобто за 24 полонених українських моряків санкції по віднощенню до 8-ми кацапських....
3 до 1... а судді, хто присуджував арешт моряків та тримання під вартою, а керівництво суддів, а керівництво кацапських моряків? Вони ж під флагом певної держави це робили, а не самі по собі як ціивільні чи вільні пірати у Чорному морі? Щодо цієї держави та її посадовців санкцій не буде?
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К сожалению.
Европа как в свое время до последнего, Гитлеру вылизывала и под него прогибалась, так и сейчас Путину лижет и прогибается...

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС согласовал новые санкции против РФ из-за агрессии в Керченском проливе, - Йозвяк
 
 
 
 
 
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