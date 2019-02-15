 ЕС согласовал новые санкции против РФ из-за агрессии в Керченском проливе, - Йозвяк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter постоянный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
"Дипломаты ЕС согласовали новые санкции против России в связи с инцидентом в Азовском море. Запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении +/- 8 человек, связанных с задержанием 24 украинских моряков, должны быть оформлены в ближайшие недели", - написал он.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
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тобто за 24 полонених українських моряків санкції по віднощенню до 8-ми кацапських....
3 до 1... а судді, хто присуджував арешт моряків та тримання під вартою, а керівництво суддів, а керівництво кацапських моряків? Вони ж під флагом певної держави це робили, а не самі по собі як ціивільні чи вільні пірати у Чорному морі? Щодо цієї держави та її посадовців санкцій не буде?
Европа как в свое время до последнего, Гитлеру вылизывала и под него прогибалась, так и сейчас Путину лижет и прогибается...