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 Политика Украины
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 Россия может попытаться повлиять на результаты выборов при помощи фейковых новостей, - европейские наблюдатели

Глава Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) Златко Вуйович предупреждает об угрозе влияния РФ на выборы президента.

По словам Вуйовича, его миссия будет наблюдать за ходом избирательной кампании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Наши наблюдатели приезжают на следующей неделе. С этого периода начнется наблюдение за избирательными процессами в Украине. Что касается именно российского влияния на украинские выборы, то, конечно, у РФ есть такая возможность", – отметил Вуйович.

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По словам главы ENEMO, в будущий доклад организации будут включены в том числе результаты наблюдение за медиа.

"В этом контексте мы будем наблюдать за фейковыми новостями", – добавил Вуйович.

"В соответствии с международными стандартами наблюдения за выборами, мы будем наблюдать за всеми частями избирательного процесса, будем осуществлять наблюдение за сферой медиа, как и за социальными сетями. Это будет проводиться нашими долгосрочными наблюдателями на местах... Президентская кампания в Украине не является достаточно длинной. Надо сказать, что может влиять на выборы – это фейковые новости и поддержка теми или иными СМИ того или иного кандидата", – добавил он.

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Международная миссия по наблюдению ENEMO в Украине 2019 финансируется USAID (Агентством США по международному развитию) через NDI (Национальный демократический институт), Посольством Федеративной Республики Германия в Киеве и Европейским Союзом.

Источник: https://censor.net.ua/n3111964
 
 
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У нас - украинцев, против мокшей есть волшебная мантра: " Горіть у пеклі !"
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фейковые новости русни могут повлиять только на европейских наблюдателей. спросите у хуга.
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Да заглохните уже "вангователи" хреновы!!!
Кацапы никак не могут повлиять на наш выбор. НИКАК! От слова совсем.
На наш выбор может повлиять лишь надежда. И больше ничего.
Хватит нам уже лить это говно в уши!
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Надежда не может повлиять - сидит она. Может Вера...или Люба?
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Не может?
А ось це: «Кто угодно, только не Порошенко !» - ізвідки воно попало в український інфопростір?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия может попытаться повлиять на результаты выборов при помощи фейковых новостей, - европейские наблюдатели
 
 
 
 
 
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