 САП и НАБУ еще в декабре отказали в возбуждении дела о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - Холодницкий

Об этом сообщил в комментарии Укринформу руководитель САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.
"Центр противодействия коррупции" в декабре прошлого года обратился сначала в НАБУ, затем в САП с точно таким же заявлением, аналогичным слово в слово, только в шапке было "Холодницкому" вместо "Луценко". И им отказали в регистрации в ЕРДР, поскольку недостаточно данных для начала производства", - сказал он.
Холодницкий добавил, что представители ЦПК обжаловали отказ в возбуждении уголовного дела в суде, который в итоге установил законность действий НАБУ и САП.
"Суд установил законность наших действий относительно не внесения в ЕРДР. Теперь они решили, что Луценко старший даже за суд и может начать производство. Такое впечатление, что идут манипуляции перед выборами", - отметил руководитель САП.
По его словам, по состоянию на 15 часов пятницы в САП не поступило от Генпрокуратуры заявления ЦПК о преступлении Тимошенко.
"Сегодняшнюю почту я расписал, и там никакого обращения не было. Подождем, может, будет в понедельник или вторник", - добавил Холодницкий.
Он также заверил, что САП не будет инструментом в политической борьбе.
"Я подчеркиваю, что САП не будет инструментом в политических разборках ни по одному из кандидатов, пусть это кому-то нравится или не нравится", - резюмировал он.
Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко 15 февраля направил в САП заявление о возможном преступлении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УКУ. Соответствующее заявление 12 февраля на имя генпрокурора направил "Центр противодействия коррупции". В ответ Тимошенко заявила: "Власть якобы новая, а методы Януковича. Технологии отработанные еще Манафортом".
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https://censor.net.ua/news/3111915/hudshee_uje_pozadi_nastalo_vremya_kogda_uspehi_nasheyi_strategii_kajdyyi_ukrainets_doljen_pochuvstvovat/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_69082916
Юлія Тимошенко.
У Порошенка і його ручної Генпрокуратури - істерика. За 44 дні до виборів, які вони програють.
Читаю новини: Луценко доручив САП перевірити заяву про «імовірний злочин» Тимошенко. Хто не в курсі - йдеться про американських лобістів, які нібито працювали на мою користь. Події майже річної давнини! Навесні минулого року я дізналася про те, що хтось у США найняв лобістів для допомоги Україні і мені. 10 квітня 2018 року я звернулася до найнятої компанії з повідомленням про неможливість співпраці, оскільки контракт був укладений без мого відома і без моєї санкції.
Шкода, що Генеральний прокурор не може зробити елементарний пошук в Гугл, перш ніж гучно заявляти про «злочини». В принципі, для цього не потрібна жодна вища освіта, не те що юридична.
Про всяк випадок викладаю для нього посилання на мою заяву річної давнини: https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-povidomila-amerikansku-…
Влада ніби нова, а методи - ті ж самі, що були в Януковича. Технології - відпрацьовані ще Манафортом. Навіть список закидів той самий
Я би все-таки рекомендувала Юрію Віталійовичу дослухатися нашої дружньої поради і піти у відпустку на час виборчої кампанії. А то якось незручно виходить - він спочатку палко підтримує Петра Олексійовича на його висуванні, а потім одну за одною штампує висмоктані з пальця справи проти його головних конкурентів
Ну нічого ж не вийде Програєте - то програвайте достойно. Як в Європі, про яку ви палко промовляєте при першій-ліпшій нагоді.
...в случае победы Тимошенко, с ее мечтами о канцлерстве, все проделанная в Украине работа может оказаться перечеркнутой. Так что Шабунин и Бигус с их расследованиями и возможными уголовными производствами на их основе могут оказаться своеобразной черной меткой для Тимошенко от Вашингтона. Что бы та как минимум была готова принять свое возможное поражение на выборах, а не планировала очередную попытку революции, что так и сквозит из риторики Тимошенко о "масштабных фальсификациях, которые готовит власть". http://www.dsnews.ua/politics/chernaya-metka-kak-vashingtonskiy-obkom-daet-ponyat-chto-14022019160000