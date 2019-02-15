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Все про:НАБУ (2593) выборы (21066) Тимошенко (24117) Холодницкий (583) САП (981)

 САП и НАБУ еще в декабре отказали в возбуждении дела о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - Холодницкий

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура еще в декабре отказали "Центру противодействия коррупции" в возбуждении производства в отношении народного депутата Юлии Тимошенко по обращению о ее незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу руководитель САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Центр противодействия коррупции" в декабре прошлого года обратился сначала в НАБУ, затем в САП с точно таким же заявлением, аналогичным слово в слово, только в шапке было "Холодницкому" вместо "Луценко". И им отказали в регистрации в ЕРДР, поскольку недостаточно данных для начала производства", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Луценко поручил САП рассмотреть заявление о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - ГПУ (обновлено)

Холодницкий добавил, что представители ЦПК обжаловали отказ в возбуждении уголовного дела в суде, который в итоге установил законность действий НАБУ и САП.

"Суд установил законность наших действий относительно не внесения в ЕРДР. Теперь они решили, что Луценко старший даже за суд и может начать производство. Такое впечатление, что идут манипуляции перед выборами", - отметил руководитель САП.

По его словам, по состоянию на 15 часов пятницы в САП не поступило от Генпрокуратуры заявления ЦПК о преступлении Тимошенко.

"Сегодняшнюю почту я расписал, и там никакого обращения не было. Подождем, может, будет в понедельник или вторник", - добавил Холодницкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власть якобы новая, а методы Януковича. Технологии отработанные еще Манафортом, - Тимошенко об обвинениях в возможном незаконном обогащении

Он также заверил, что САП не будет инструментом в политической борьбе.

"Я подчеркиваю, что САП не будет инструментом в политических разборках ни по одному из кандидатов, пусть это кому-то нравится или не нравится", - резюмировал он.

Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко 15 февраля направил в САП заявление о возможном преступлении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УКУ. Соответствующее заявление 12 февраля на имя генпрокурора направил "Центр противодействия коррупции". В ответ Тимошенко заявила: "Власть якобы новая, а методы Януковича. Технологии отработанные еще Манафортом".

Источник: https://censor.net.ua/n3111962
 
 
 Топ комментарии
 
Проголосую за Юлю,чтобы посмотреть,как она будет барыг форшмачить. САП и НАБУ еще в декабре отказали в возбуждении дела о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 8601
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ну чисто із сотні тисяч справ саме ця зацікавила Особисто генпрокурора. ЯКИЙ ЗВИЧАЙНО "нейтральний і аполітичний".
тАМ ЗНИЗУ СТАТТЯ, ЩО юРА НЕ ХОче передавати справи про продаж газових свердлин...
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да там уже у всіх жопа в милі... видно нічого не знайшли і зараз "малюють" щось типу, є свідки які чули як інші стверджували і т.д....
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..Что и требовалось доказать - Югу нужно пить меньше ....
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При чем здесь Луценко? Ему Шабунин стуканул на Мадуру. Луценко переслал маляву в САП из-за подследственности. САП и НАБУ еще в декабре отказали в возбуждении дела о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4213
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ну чисто із сотні тисяч справ саме ця зацікавила Особисто генпрокурора. ЯКИЙ ЗВИЧАЙНО "нейтральний і аполітичний".
тАМ ЗНИЗУ СТАТТЯ, ЩО юРА НЕ ХОче передавати справи про продаж газових свердлин...
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Год назад это дело уже рассматривали и не нашли подстав возбуждать уголовное дело !!! я повторюсь - Пить нужно меньше !!!
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Луцик сегодня заявлял что нужно срочно открыть дело по этой теме...
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Вона ж свята! Куди ви лізете?!
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А тихарь блондин шабунин категорически не согласен САП и НАБУ еще в декабре отказали в возбуждении дела о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4154
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Смешной Холодницкий, отказали они - а если Петя просит?
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- Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас -- и вдруг... ©
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Лаура Ковеши уже бы посадила человек 7 из первой десятки.😊
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Проголосую за Юлю,чтобы посмотреть,как она будет барыг форшмачить.
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Ну селёдка - не селёдка,а гнилой тюлькой она пэтю обеспечит лет на 15. САП і НАБУ ще в грудні відмовили в порушенні справи про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - Холодницький - Цензор.НЕТ 4370
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И я. Сможет и БУДЕТ это делать, кстати, ТОЛЬКО она!
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по-ходу дело Юрика на Юлю не проканало. попробуй на Зеленского найти что-нибудь))
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да там уже у всіх жопа в милі... видно нічого не знайшли і зараз "малюють" щось типу, є свідки які чули як інші стверджували і т.д....
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Соевый "грант" шабуне выплачен впустую....... САП и НАБУ еще в декабре отказали в возбуждении дела о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4138
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Где черви рошеновские???расползлись на обед по гнойным ямам?
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У Холодницкого в отличие от югика еще не пропиты мозги. Но хитрож@пости поменьше. Авось сгодится следующему президенту.
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Да зараз усі чиновники очкують -- реально хєр його знає хто буде гарантом...
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Народ, а вы заметили, что в ветке с соевыми мантрами "Худшее позади" уже не добавляются комменты и лайки? Бутусовская "демократия"! САП и НАБУ еще в декабре отказали в возбуждении дела о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4978
https://censor.net.ua/news/3111915/hudshee_uje_pozadi_nastalo_vremya_kogda_uspehi_nasheyi_strategii_kajdyyi_ukrainets_doljen_pochuvstvovat/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_69082916
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Шабунин боится, что при Тимошенко и без него будет кому бороться с коррупцией и ему перестанут давать гранты.
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Дак уже ж писали ещё в 2017, что посол США не доволен тем, что шабуня со своим т.н. "ЦПК" все гранты таки "прожрали" (разложили по карманам), вместо того, чтобы использовать для борьбы с коррупцией!
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Глянули в декларацію, і сказали "Яке до біса збагачення? Вона ж бідна як церковна миша!".
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Юлія Тимошенко.

У Порошенка і його ручної Генпрокуратури - істерика. За 44 дні до виборів, які вони програють.
Читаю новини: Луценко доручив САП перевірити заяву про «імовірний злочин» Тимошенко. Хто не в курсі - йдеться про американських лобістів, які нібито працювали на мою користь. Події майже річної давнини! Навесні минулого року я дізналася про те, що хтось у США найняв лобістів для допомоги Україні і мені. 10 квітня 2018 року я звернулася до найнятої компанії з повідомленням про неможливість співпраці, оскільки контракт був укладений без мого відома і без моєї санкції.
Шкода, що Генеральний прокурор не може зробити елементарний пошук в Гугл, перш ніж гучно заявляти про «злочини». В принципі, для цього не потрібна жодна вища освіта, не те що юридична.
Про всяк випадок викладаю для нього посилання на мою заяву річної давнини: https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-povidomila-amerikansku-…
Влада ніби нова, а методи - ті ж самі, що були в Януковича. Технології - відпрацьовані ще Манафортом. Навіть список закидів той самий САП і НАБУ ще в грудні відмовили в порушенні справи про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - Холодницький - Цензор.НЕТ 7245
Я би все-таки рекомендувала Юрію Віталійовичу дослухатися нашої дружньої поради і піти у відпустку на час виборчої кампанії. А то якось незручно виходить - він спочатку палко підтримує Петра Олексійовича на його висуванні, а потім одну за одною штампує висмоктані з пальця справи проти його головних конкурентів САП і НАБУ ще в грудні відмовили в порушенні справи про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - Холодницький - Цензор.НЕТ 7245
Ну нічого ж не вийде САП і НАБУ ще в грудні відмовили в порушенні справи про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - Холодницький - Цензор.НЕТ 7245 Програєте - то програвайте достойно. Як в Європі, про яку ви палко промовляєте при першій-ліпшій нагоді.
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Шкода, що Генеральний прокурор не може зробити елементарний пошук в Гугл. Ну в очко прокурор знает, а в Гугл-это куда?
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Панамские патриоты во главе херанта ПЭти не успокоятся никогда! Тимошенко нужно давить всеми грязными способами! Если сто раз сказать на белое - черное, найдется немало, которые поверят. Уже доказано - при Тимошенко на жизнь никто не обижался, но откуда же юлененавистники? Это любители лапши! И лапша загрязняет мозги так, что думать уже нечем....................
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ЦПК-центр поддержки коррупции или криминала? А как дышал Шабунин, как дышал!
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В последние дни на Юлию Тимошенко обрушилось несколько чувствительных информационных ударов, и за каждым из них видна тень Соединенных Штатов.
...в случае победы Тимошенко, с ее мечтами о канцлерстве, все проделанная в Украине работа может оказаться перечеркнутой. Так что Шабунин и Бигус с их расследованиями и возможными уголовными производствами на их основе могут оказаться своеобразной черной меткой для Тимошенко от Вашингтона. Что бы та как минимум была готова принять свое возможное поражение на выборах, а не планировала очередную попытку революции, что так и сквозит из риторики Тимошенко о "масштабных фальсификациях, которые готовит власть". http://www.dsnews.ua/politics/chernaya-metka-kak-vashingtonskiy-obkom-daet-ponyat-chto-14022019160000
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП и НАБУ еще в декабре отказали в возбуждении дела о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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