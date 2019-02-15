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 Кернес снова не явился в суд: судья отказал в его приводе, заседание перенесли на 5 марта

Следующее заседание Полтавского апелляционного суда, который должен рассмотреть апелляцию на закрытие дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, состоится 5 марта.

В Полтавском апелляционном суде 15 февраля вновь не состоялось рассмотрение апелляции на закрытие дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

В суд не явились мэр Харькова и адвокаты обвняемых.

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"Поскольку Кернес не инвалид, поскольку он во второй раз – я подчеркиваю, что это уже во второй раз – без уважительных причин не является в судебное заседание, я ходатайствую перед судом в данном составе об обеспечении его участия в следующем заседании путем привода", – сказал прокурор Александр Ганилов.

По его мнению, неявка всех адвокатов – это саботаж. Ганилов попросил суд обратиться в центр бесплатной помощи, чтобы обвиняемым предоставили бесплатных адвокатов.

Позицию Ганилова поддержали потерпевший Сергей Ряполов и его адвокат Татьяна Зелькина.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства о принудительном приводе Кернеса. По словам судьи Владимира Костенко, у суда пока нет оснований говорить о неявке мэра Харькова по неуважительной причине.

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В удовлетворении ходатайства о предоставлении бесплатных адвокатов суд также отказал.

Следующее заседание назначено на 5 марта. 

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в суд.

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2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Г.Кернеса и его охранников В.Блинника и Е.Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.

Источник: https://censor.net.ua/n3111959
 
 
 Топ комментарии
 
Хто ж його посаде при Петрі,якщо вони з одного воровського кодла?
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даже если этот суд заочно приговорит гепу к расстрелу, он на место казни не придёт))
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срав гепа на той суд, йому ніколи, за петра агітує...
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- Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, - одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! "Кармен"!.. (с)
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..."Гусь! Бендер! Крылышко! Шейка! Ножка!" (с)
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Хто ж його посаде при Петрі,якщо вони з одного воровського кодла?
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а на нет...и суда нет!!!
сколько ж можно еще тянуть кота (пардон, кот) за все подробности???
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даже если этот суд заочно приговорит гепу к расстрелу, он на место казни не придёт))
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Хернес может чувствовать себя вольготно, пока власть у его коллеги Порошмана.
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срав гепа на той суд, йому ніколи, за петра агітує...
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Нипайду, а нипайду и все, судебная система в ступоре
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А что так можно? Когда начнут судить за что-нибудь, будь как Гепа Не хочу, не приеду, отстань противный и тд. Вот это у нас суды!
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"Кернес снова не явился в суд: судья отказал в его приводе, заседание перенесли на 5 марта" - Кернеса шоколадный Пахан сейчас никому не отдаст, сначала Гепа должен сделать Хряку выборы, должен показать результаты, а потом посмотрим.
Кернес снова не явился в суд: судья отказал в его приводе, заседание перенесли на 5 марта - Цензор.НЕТ 2767
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Ежели низзя привести, нада прррикатить!

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А нихто уже и не удивляется.
Такие у нас суды, такие же как и все прочие "удачные" рехформы, пафосно заявляемые и с пафостным перерезанием ленточек.
С этим нам давно все понятно, но не понятно другое - как всю эту муйню акварельными красками может хвалить Запад?
Вывод из этого возникает такой: или нам наши "стецьки" чего-то не договаривают, или Запад на нас положил... и ему уже пофиг завоюют нас кацапы или нет.
С не исправляемой коррупцией при власти, этого и стоило ожидать.
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Гэпа положил на судью с прибором-судья с облегчением утерся да пошел. "Судова реформа" непереможна.
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За Гепою давно смерека плаче. А вже й час би.
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"они" сильно заняты "подготовкой" к выборам.Не удивлюсь если за пытюню "проголосуют" 96% харьковчан.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКернес снова не явился в суд: судья отказал в его приводе, заседание перенесли на 5 марта
 
 
 
 
 
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