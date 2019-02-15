 Кернес снова не явился в суд: судья отказал в его приводе, заседание перенесли на 5 марта

В Полтавском апелляционном суде 15 февраля вновь не состоялось рассмотрение апелляции на закрытие дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
В суд не явились мэр Харькова и адвокаты обвняемых.
"Поскольку Кернес не инвалид, поскольку он во второй раз – я подчеркиваю, что это уже во второй раз – без уважительных причин не является в судебное заседание, я ходатайствую перед судом в данном составе об обеспечении его участия в следующем заседании путем привода", – сказал прокурор Александр Ганилов.
По его мнению, неявка всех адвокатов – это саботаж. Ганилов попросил суд обратиться в центр бесплатной помощи, чтобы обвиняемым предоставили бесплатных адвокатов.
Позицию Ганилова поддержали потерпевший Сергей Ряполов и его адвокат Татьяна Зелькина.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства о принудительном приводе Кернеса. По словам судьи Владимира Костенко, у суда пока нет оснований говорить о неявке мэра Харькова по неуважительной причине.
В удовлетворении ходатайства о предоставлении бесплатных адвокатов суд также отказал.
Следующее заседание назначено на 5 марта.
Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.
2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.
26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в суд.
2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.
10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Г.Кернеса и его охранников В.Блинника и Е.Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.
Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.
сколько ж можно еще тянуть кота (пардон, кот) за все подробности???
Такие у нас суды, такие же как и все прочие "удачные" рехформы, пафосно заявляемые и с пафостным перерезанием ленточек.
С этим нам давно все понятно, но не понятно другое - как всю эту муйню акварельными красками может хвалить Запад?
Вывод из этого возникает такой: или нам наши "стецьки" чего-то не договаривают, или Запад на нас положил... и ему уже пофиг завоюют нас кацапы или нет.
С не исправляемой коррупцией при власти, этого и стоило ожидать.