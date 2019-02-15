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 Майор Нацгвардии задержан на Кировоградщине на взятке 1 тыс. долл. за содействие в подписании контракта, - СБУ. ФОТО

Cотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя начальника отдела кадров одной из воинских частей Национальной гвардии, которая дислоцируется на территории Кировоградской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Майор Нацгвардии задержан на Кировоградщине на взятке 1 тыс. долл. за содействие в подписании контракта, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что майор требовал от местного жителя тысячу долларов за решение вопроса о заключении контракта на прохождение военной службы.

Смотрите: Офицер Нацгвардии задержан на взятке 13,5 тыс. грн за содействие в подписании контракта, - пресс-центр ОС. ФОТО

Правоохранители задержали нацгвардейца возле воинской части после получения всей суммы взятки.

Майор Нацгвардии задержан на Кировоградщине на взятке 1 тыс. долл. за содействие в подписании контракта, - СБУ 02

Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Майор ВСУ хотел за взятку в $1200 помочь в уклонении от службы: его задержали на горячем. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3111958
 
 
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берут за то что б не взяли и берут за то чтоб взять - страна абсурда))))
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А может он хотел тоже в отдел кадров устроиться контрактником
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМайор Нацгвардии задержан на Кировоградщине на взятке 1 тыс. долл. за содействие в подписании контракта, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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