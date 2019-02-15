 Майор Нацгвардии задержан на Кировоградщине на взятке 1 тыс. долл. за содействие в подписании контракта, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что майор требовал от местного жителя тысячу долларов за решение вопроса о заключении контракта на прохождение военной службы.

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Правоохранители задержали нацгвардейца возле воинской части после получения всей суммы взятки.

Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

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