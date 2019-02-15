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Все про:вакцина (369) прививка (75) Россия (72003) тролль (34) корь (176)

 Российские тролли подрывают веру в прививки, выступая на стороне скептиков и противников вакцинации, - Radio Free Europe/Radio Liberty

Российские тролли используют соцсети, чтобы посеять панику и сомнения среди тех, кто с недоверием относится к теме прививок.

Об этом со ссылкой на проведенное в США расследование пишет Radio Free Europe/Radio Liberty, передает Цензор.НЕТ.

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Так, согласно исследованию, тролли пресловутого Агентства Интернет-исследований, известного, как петербургская троллеферма, которых обвиняют во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, с 2014 года искусственно поддерживали дебаты в социальных сетях о вакцинах таким образом, чтобы это разрушало доверие общества к прививкам.

В одном из примеров поста тролля, который приводит издание, людям предлагают ознакомиться с "секретными документами, раскрывающими шокирующую правду о вакцинах".

Следует отметить, что участие троллей в обсуждении темы прививок выявили совершенно случайно. Издание The Guardian в прошлогодней статье написало, что ученые университета Джорджа Вашингтона в столице США заподозрили неладное, когда пытались наладить общение с людьми в соцсетях, а взамен обнаружили троллей и ботов, которые разжигают споры и подрывают доверие к вакцинации.

При этом было установлено, что часть аккаунтов - те самые, которые использовались для вмешательства в выборы в США.

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По словам профессора университета Джорджа Вашингтона Дэвида Бронятовски, тролли вступают в ту или иную группу в соцсетях, где люди обсуждают тему вакцинации, и начинают вбрасывать разного рода информацию о вреде прививок. При этом, одни и те же тролли, используя разные аккаунты, могут как критиковать, так и отстаивать вакцинацию, преследуя цель сделать дискуссию максимально горячей и поляризованной.

Кроме того, Бронятовски отмечает, что споры о вакцинации могут постепенно переходить в политическую плоскость. "Это известная стратегия - проникать в группы по интересам, а затем медленно пытаться внести в дискурс что-то новое", - объясняет он.

Источник: https://censor.net.ua/n3111957
 
 
 Топ комментарии
 
Та вони ще й віру в рехформи підривають, вражі діти.
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стаття - повна маячня, все направлено на роздмухування паніки і "епідемії кору", щоб втюхнути (зокрема і примусово) назакуповувану дурепою-Супруншею вакцину
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Тільки повні дегенерати та невігласи можуть мати сумніви у необхідності щеплень та не робити їх своїм дітям.
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Та вони ще й віру в рехформи підривають, вражі діти.
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животные из-за пАребрика вообще на что-то хорошее способны? в чем суть существования этих рашистских гуманоидов???
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у них подледная паралигма - посадят лично его на бутылку сегодня или это случиться завтра
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а сейчас тут нам рассказывают - шо Петя плохой - но это пустое)))
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стаття - повна маячня, все направлено на роздмухування паніки і "епідемії кору", щоб втюхнути (зокрема і примусово) назакуповувану дурепою-Супруншею вакцину
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Так купи бельгійську та привийся, хто заважає？
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сам купуй і коли себе у дупу..я прихільник іншої теорії про вакцинацію..причому у цивілізованих країнах нікого не змушують вакцинуватися примусово, а ще й виплачують компенсації за наслідки
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Никто не доказал, что они лучше. Не было ни одного исследования вакцин по принятым в науке методам (двойной слепой, контрольные группы, плацебо и т.д.). Есть материалы только самих производителей. А это не доказательно.
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якщо такі дослідження робити, то це буде прямим порушенням прав людини ( бо треба тоді взяти наприклад 100 осіб вакцинованих і 100 невакцинованих, піддати їх усіх зараженню вірусом і тоді робити якісь висновки про вплив вакцини і її ефективність,..а це вже пряме порушення прав людини (бо такі дослідження міг робити тільки доктор Менгеле у Аушвіцу )
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достаточно статистики по которой определяется польза и ущерб населению от вакцин. отсюда решения продолжить или отменить. у нас же все смерти скрываются....
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вам будь який практикуючий лікар скаже, що медична статистика в Україні - це дуже велика брехня
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Даааа, мы уже превзошли козломордию в вопросе поиска "врагов режима" внутри страны))) Что дальше? Идиоты
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Это уже не просто маразм, а полный маразм, который показывает всю глубину деградации государственных институтов ...
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найстрашніша брехня та, яка робиться цілеспрямовано за вказівкою згори і головне лохторат вірить
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Главная задача - массовое впаривание вакцин, чем больше впарил, тем больше доход. Ничего кроме бизнеса впаривателей не интересует. На это и нацелена вся прививочная истерия.
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я це чудово розумію..ми заручники бізнес-монстрів великих фармакомпаній, яким треба отримувати свої надприбутки...десь у часи Ющенка я випадково дивився по діскавері американський науковий фільм про віруси (тоді мене це мало цікавило, і фільм дивився не з самого початку, випадково перемкнув канал) так там один з американських вчених-вірусологів, який все життя присвятив дослідженню вірусів, казав що дійшов до висновку, що людство взагалі про віруси мало що знає...ми (люди вважаємо себе хазяїнами Землі), а віруси теж як і життя зародилися на дні океану і існували на Землі за мільйони років до появи людини
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кто это "мы"? расследование проведено в США, пишет о нем Radio Free Europe/Radio Liberty, ты что в США живешь?
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Не надо им прививаться. У них же у всех лишняя хромосома, а потому обычные инфекции (кроме дизентерии) им не страшны...
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Тільки повні дегенерати та невігласи можуть мати сумніви у необхідності щеплень та не робити їх своїм дітям.
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краще здобути імунітет природнім шляхом - через хворобу.
і нічого страшного, що ще століття тому без щеплень помирали 5 дітей з 8.
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а як ви думаєте куди поділася чума ? від якої дійсно багато людей померло...готуюся вислухати цікаву казку про винахід чудо-вакцини від чуми
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чума це зоонозна інфекція, переноситься блохами.
винищили щурів і чуми поменшало.
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Plague in the United States Maps and Statistics
Reported Cases of Human Plague - United States, 1970-2017
Російські тролі підривають віру в щеплення, виступаючи на боці скептиків і противників вакцинації, - Radio Free Europe/Radio Liberty - Цензор.НЕТ 5060
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Опять из агит материалов "научные" рисунки черпаете? Давайте цифровую и сравнительную информацию не из своих внутрисектантских источников.
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То есть, когда Вы ссылались на данные системы VAERS, которая управляется CDC и FDA - это нормально, а когда я на данные CDC - это внутрисектантские источники? Вы применяете двойные стандарты.

Кстати, Вы тогда изрядно все напутали https://censor.net.ua/news/3111236/s_nachala_goda_koryu_v_ukraine_zaboleli_bolee_18_tys_chelovek_vosem_umerli_minzdrav

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сам ти дегенерат і невіглас..а вцивілізованому світі є багато противників вакцинації і ця концепція теж має право на життя...куди по твоєму поділася чума, яка пів Європи викосила ? Невже винайшли вакцину від неї ?
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Вот зачем такую джинсу заказывать? При том - в американском издании!
Они думают, шо украинцы полные дИбилы и у их нет собственных мозгов? Как же они заблуждаются...
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Схоже на правду, але не на все є відповіді. Цей движ б'є насамперед по Росії: подібні ідеї легше знаходять собі прихильників в консервативному середовищі, суспільство прогресивних країн в достатній мірі щеплено від таких ідей. Тож навiщо?

Ще одне. Чому лiкарi або МОЗ не хочуть вiдповiсти на головний аргумент "протестантiв"?
"Чого ВОЗ і суспільство боїться нещеплених, адже щеплені не можуть захворіти?"
Щось не видно розгромних статей в пресi на тему. Поки не буде логiчних вiдповiдей якi влаштують суспiльство, ця ахiнея буде лише набирати оберти i прихильникiв.
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Отвечаю на Ваш вопрос.
За все время наблюдений (более 30 лет) зафиксирован только один случай заражения корью от заболевшего дважды вакцинированного. А каждый заболевший непривитый заражает 90% встреченных им непривитых.
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Опять бред распространяете? Покажите исследования, которые доказали невозможность заражения от свежепривитых.
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Все СМИ в мире коммерческие - кто платит, тот и заказывает нужную ему музыку. Больше всего денег выделяется на рекламу у фармы, поэтому именно они сеят и оплачивают по всему миру нужную им информацию.
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После первой мировой войны, страны антанты решили подорвать доверие к продукции поверженной германской империи, и обязали её указывать на каждом продукте - "Сделано в Германии". Но почему-то, эта надпись стала знаком качества несмотря на все попытки дискредитировать продукцию.
А теперь по вакцинам, как только "никак не связанная с вакцинами"© смертность и инвалидность пойдут на спад, люди перестанут вестись на антивакцинационных троллей. А то из 10 вакцин, 9 помогают, а одна - убивает, вколешь себе хоть одну?
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Ага. Особенно в африканских странах...
И наш Минздоровживешь тут ни при чем.
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У мокшан много трендових тем, визивающих, мягко говоря, изумление.Єто и "земля плоская,амери на Луне не били, Сралин-великий созидатель,восстановим СССР" Теперь к єтому добавилось -"прививки вредни".Дикари- одним словом.
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Да мы заметили с каким рвением они тут рассказывали,что прививки зло.И лепили одни и те же истории столетошной давности,про аутистов и горы трупов после прививок.Смешнее всего,что они даже не придумываю, что-то новое.Лепят текст из одного и того же фильма,который сами и сняли лет надцать назад.Кстати,этот документальный фильм"расследование"на канале Мега,если не ошибаюсь,крутят несколько лет подряд,по несколько раз в месяц,как и все заказушные,рашистские,"сенсационные"документальные передачи расследования.Хотелось бы знать,кто контролирует эти каналы на которых бесконечно крутят дебильные передачи столетней давности.Кому и для какой цели нужны эти каналы.Кстати у них там даже значок канала исполнен в триколоре,чисто рашистский флаг.Почему у нас до сих пор работают зомбо каналы под триколором?
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеРоссийские тролли подрывают веру в прививки, выступая на стороне скептиков и противников вакцинации, - Radio Free Europe/Radio Liberty
 
 
 
 
 
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