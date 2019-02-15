 Российские тролли подрывают веру в прививки, выступая на стороне скептиков и противников вакцинации, - Radio Free Europe/Radio Liberty

Об этом со ссылкой на проведенное в США расследование пишет Radio Free Europe/Radio Liberty, передает Цензор.НЕТ.
Так, согласно исследованию, тролли пресловутого Агентства Интернет-исследований, известного, как петербургская троллеферма, которых обвиняют во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, с 2014 года искусственно поддерживали дебаты в социальных сетях о вакцинах таким образом, чтобы это разрушало доверие общества к прививкам.
В одном из примеров поста тролля, который приводит издание, людям предлагают ознакомиться с "секретными документами, раскрывающими шокирующую правду о вакцинах".
Следует отметить, что участие троллей в обсуждении темы прививок выявили совершенно случайно. Издание The Guardian в прошлогодней статье написало, что ученые университета Джорджа Вашингтона в столице США заподозрили неладное, когда пытались наладить общение с людьми в соцсетях, а взамен обнаружили троллей и ботов, которые разжигают споры и подрывают доверие к вакцинации.
При этом было установлено, что часть аккаунтов - те самые, которые использовались для вмешательства в выборы в США.
По словам профессора университета Джорджа Вашингтона Дэвида Бронятовски, тролли вступают в ту или иную группу в соцсетях, где люди обсуждают тему вакцинации, и начинают вбрасывать разного рода информацию о вреде прививок. При этом, одни и те же тролли, используя разные аккаунты, могут как критиковать, так и отстаивать вакцинацию, преследуя цель сделать дискуссию максимально горячей и поляризованной.
Кроме того, Бронятовски отмечает, что споры о вакцинации могут постепенно переходить в политическую плоскость. "Это известная стратегия - проникать в группы по интересам, а затем медленно пытаться внести в дискурс что-то новое", - объясняет он.
і нічого страшного, що ще століття тому без щеплень помирали 5 дітей з 8.
винищили щурів і чуми поменшало.
Reported Cases of Human Plague - United States, 1970-2017
Кстати, Вы тогда изрядно все напутали https://censor.net.ua/news/3111236/s_nachala_goda_koryu_v_ukraine_zaboleli_bolee_18_tys_chelovek_vosem_umerli_minzdrav
Они думают, шо украинцы полные дИбилы и у их нет собственных мозгов? Как же они заблуждаются...
Ще одне. Чому лiкарi або МОЗ не хочуть вiдповiсти на головний аргумент "протестантiв"?
"Чого ВОЗ і суспільство боїться нещеплених, адже щеплені не можуть захворіти?"
Щось не видно розгромних статей в пресi на тему. Поки не буде логiчних вiдповiдей якi влаштують суспiльство, ця ахiнея буде лише набирати оберти i прихильникiв.
За все время наблюдений (более 30 лет) зафиксирован только один случай заражения корью от заболевшего дважды вакцинированного. А каждый заболевший непривитый заражает 90% встреченных им непривитых.
А теперь по вакцинам, как только "никак не связанная с вакцинами"© смертность и инвалидность пойдут на спад, люди перестанут вестись на антивакцинационных троллей. А то из 10 вакцин, 9 помогают, а одна - убивает, вколешь себе хоть одну?
И наш Минздоровживешь тут ни при чем.