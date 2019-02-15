 У России две стратегии влияния на выборы в нашем государстве, - Турчинов

Во время встречи собеседники обсудили вопросы проведения президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году в контексте попыток РФ повлиять, сорвать или дискредитировать избирательный процесс в нашем государстве, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-служб СНБО.
По словам Турчинова, РФ пытается влиять на выборы в Украине, используя широкий спектр гибридных технологий (кибернетические, информационно-пропагандистские и т.д.).
"Наблюдается активизация агентурных сетей, пророссийских политических проектов и СМИ, растет и террористическая угроза. В случае неспособности проведения удобного для РФ кандидата и усиления влияния пророссийских сил, Кремль будет пытаться всеми путями скомпрометировать или сорвать избирательный процесс, что может значительно дестабилизировать ситуацию в нашем государстве ", - отметил Секретарь СНБО Украины.
Турчинов отметил, что силовые структуры в Украине будут действовать исключительно в рамках законодательства и Конституции, не влияя на ход избирательного процесса, "но всячески противодействуя любым попыткам сорвать, скомпрометировать, фальсифицировать или влиять на волеизъявление граждан".
В свою очередь, Евгений Чолий подчеркнул, что все члены Всемирного конгресса украинцев, представителем которого он также является, "понимают, что Украина противостоит грубой российской агрессии". "Мы все понимаем основания, почему Украина не будет допускать на свою территорию наблюдателей из РФ", - сказал он.
В целом, по словам Е. Чолия, в день выборов в Украине будут работать около тысячи международных наблюдателей, из них более двухсот - из украинской диаспоры, свободно владеющих украинским языком, "что позволит им объективно оценивать и оперативно реагировать на любые ситуации ".
"В качестве наблюдателей за выборами мы будем постоянно мониторить и всячески противодействовать попыткам РФ дискредитировать выборы в Украине", - сказал Председатель Международной миссии по наблюдению за выборами 2019 года в Украине.
Будуть нагнітати і сіяти ненависть та негатив.
успехи в мешок не спрячешь.... - каждый видит чего мы достигли вместе с Петром Лексеевичем..!!
Если сравнивать с Йеменом и Сомали то мы конечно как Швейцария в Европе...
довелось попрацювати і зараз там працюють я к вам і не снилось - по 12 годин в день.
На роботу йде в 7.15 повертається о 8 чи 9 вечора.
І всі там так працюють. На рік 4 короткі відпустки.
Федеральный совет, правительство Швейцарии, высказался против этого законопроекта, а тогдашний министр экономики страны Эрнст Бруггер (Ernst BruggerВнешняя ссылка, 1914 - 1998) назвал его «формальным документом, для реализации которого в стране нет соответствующей законодательной базы». На референдуме в 1976 году четыре пятых граждан страны высказались против 40-часовой недели.
ДЕСЬ ТВОЯ ,,ПАДРУГА" БРЭШЕ.
Але працюють там багато. Я це написала для мрійників які хочуть жити як в Швейцарії. а працювати як нігер під пальмою.
Но если твоя подруга , что скорее всего, работает по уходу за стариками или уходу за домом, то это её личное согласие работать в таком режиме. Она подписала такой контракт. У неё имеется перерыв среди рабочего дня. Европейская демократия с правами человека постоянно бдят, это не у папика вашего, когда зп выдаётся в конверте и в магазинах не имеются кассовые аппараты.
Вона громадянка тієї країни.
ты ему хвост прищемил - вылазь уже под старым ником тролль...!
от на росії дійсно мізки промиті тому голодранці вже другу декаду обожнюють путлєра
а в нас вибори важко спрогнозувати