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 У России две стратегии влияния на выборы в нашем государстве, - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Председателем Международной миссии по наблюдению за выборами 2019 года в Украине Евгением Чолием.

Во время встречи собеседники обсудили вопросы проведения президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году в контексте попыток РФ повлиять, сорвать или дискредитировать избирательный процесс в нашем государстве, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-служб СНБО.

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У России две стратегии влияния на выборы в нашем государстве, - Турчинов 01
По словам Турчинова, РФ пытается влиять на выборы в Украине, используя широкий спектр гибридных технологий (кибернетические, информационно-пропагандистские и т.д.).

"Наблюдается активизация агентурных сетей, пророссийских политических проектов и СМИ, растет и террористическая угроза. В случае неспособности проведения удобного для РФ кандидата и усиления влияния пророссийских сил, Кремль будет пытаться всеми путями скомпрометировать или сорвать избирательный процесс, что может значительно дестабилизировать ситуацию в нашем государстве ", - отметил Секретарь СНБО Украины.

У России две стратегии влияния на выборы в нашем государстве, - Турчинов 02
У России две стратегии влияния на выборы в нашем государстве, - Турчинов 03
У России две стратегии влияния на выборы в нашем государстве, - Турчинов 04

Турчинов отметил, что силовые структуры в Украине будут действовать исключительно в рамках законодательства и Конституции, не влияя на ход избирательного процесса, "но всячески противодействуя любым попыткам сорвать, скомпрометировать, фальсифицировать или влиять на волеизъявление граждан".

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В свою очередь, Евгений Чолий подчеркнул, что все члены Всемирного конгресса украинцев, представителем которого он также является, "понимают, что Украина противостоит грубой российской агрессии". "Мы все понимаем основания, почему Украина не будет допускать на свою территорию наблюдателей из РФ", - сказал он.

В целом, по словам Е. Чолия, в день выборов в Украине будут работать около тысячи международных наблюдателей, из них более двухсот - из украинской диаспоры, свободно владеющих украинским языком, "что позволит им объективно оценивать и оперативно реагировать на любые ситуации ".

"В качестве наблюдателей за выборами мы будем постоянно мониторить и всячески противодействовать попыткам РФ дискредитировать выборы в Украине", - сказал Председатель Международной миссии по наблюдению за выборами 2019 года в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3111954
 
 
 Топ комментарии
 
Ksenia VB - но как бы московиты не старались, им наш позитив не перебить...

успехи в мешок не спрячешь.... - каждый видит чего мы достигли вместе с Петром Лексеевичем..!!
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Ksenia VB - ну да...

Если сравнивать с Йеменом и Сомали то мы конечно как Швейцария в Европе...
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Ksenia VB - но как бы московиты не старались, им наш позитив не перебить...

успехи в мешок не спрячешь.... - каждый видит чего мы достигли вместе с Петром Лексеевичем..!!
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все впізнається в порівнянні, тобто як подається інформація.
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Ksenia VB - ну да...

Если сравнивать с Йеменом и Сомали то мы конечно как Швейцария в Европе...
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вони не за день стали Швейцарією.
довелось попрацювати і зараз там працюють я к вам і не снилось - по 12 годин в день.
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ну и деза! Если врач работает по договору, то 12 часов. А на предприятиях - уж лучше б ты промолчала. Или вчерась из Берна?
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В мене подруга живе в Швейцарії.
На роботу йде в 7.15 повертається о 8 чи 9 вечора.
І всі там так працюють. На рік 4 короткі відпустки.
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Нынешний КЗОТ (ArbeitsgesetzВнешняя ссылка) в Швейцарии, в рамках которого закреплена продолжительность рабочей недели от 45 до максимально 50 часов, был принят в 1966 году. В 1971 году в Швейцарии была запущена народная законодательная инициатива, предлагавшая сократить продолжительность трудовой недели до 40 часов.

Федеральный совет, правительство Швейцарии, высказался против этого законопроекта, а тогдашний министр экономики страны Эрнст Бруггер (Ernst BruggerВнешняя ссылка, 1914 - 1998) назвал его «формальным документом, для реализации которого в стране нет соответствующей законодательной базы». На референдуме в 1976 году четыре пятых граждан страны высказались против 40-часовой недели.

ДЕСЬ ТВОЯ ,,ПАДРУГА" БРЭШЕ.
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Нормальная продолжительность рабочего дня определяется индивидуальным или коллективным договором и составляет в Швейцарии 40 - 44 часа в неделю. Нормы максимальной продолжительности рабочего дня установлены законом и остаются неизменными уже в течение нескольких десятилетий. Максимальная продолжительность рабочей недели на промышленных предприятиях составляет 45 часов в неделю. Эта норма распространяется также на офисных работников, технический персонал и продавцов в крупных торговых магазинах. На других коммерческих предприятиях продолжительность рабочей недели ограничена 50 часами.
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Їй ще довгенько добиратись, але переработка є і її потім компенсовують відпусткою.
Але працюють там багато. Я це написала для мрійників які хочуть жити як в Швейцарії. а працювати як нігер під пальмою.
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И то , работая дежурство 12 часов, у врача имеется недельный и месячный лимит. Имеется для таких случаев Орден врачей, синдакат с адвокатами.
Но если твоя подруга , что скорее всего, работает по уходу за стариками или уходу за домом, то это её личное согласие работать в таком режиме. Она подписала такой контракт. У неё имеется перерыв среди рабочего дня. Европейская демократия с правами человека постоянно бдят, это не у папика вашего, когда зп выдаётся в конверте и в магазинах не имеются кассовые аппараты.
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Вона працює в офісі, керує персоналом.
Вона громадянка тієї країни.
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что там с Лео Котом случилось...?
ты ему хвост прищемил - вылазь уже под старым ником тролль...!
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стэцько! Обсуждай новости, а не личности!
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от скажи, вчепилось кличками і все тут.. У Росії дві стратегії впливу на вибори в нашій державі, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4957
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Вот что хорошо делает власть, так это промывает мозги украинцам.
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як саме промиває ?
от на росії дійсно мізки промиті тому голодранці вже другу декаду обожнюють путлєра
а в нас вибори важко спрогнозувати
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Первая стратегия, пэтя, отлично справляется
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Кацап не бреши как шелудивая дворняга... первое место в Европе по бедности - это заМКАДная Московия, по инфляции и росту цен на 1-м мете тоже Московия... про корупция то наши хабарники на фоне росиянских это как тюлька рядом с акулой (вы даже гордитесь этим)... по поводу смертности то вас даже государственная тайна ***** не спасает = первое место с большим отрывом Московия... все остальные утверждения - тоже упоротый козломордый бред...
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Чого не зробиш щоб сподобатися ху?лу..Гюльчатай....
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Судя по флажку ті в Америке, не переживай, без тебя воевали, без тебя віживем!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ России две стратегии влияния на выборы в нашем государстве, - Турчинов
 
 
 
 
 
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