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 ОБСЕ зафиксировала гаубицы наемников РФ возле Софиевки и "Грады" возле Хрустального, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать грубые нарушения российско-оккупационными войсками требований по отводу тяжелого вооружения, определенных Минскими договоренностями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 14 февраля 2019 года, мониторинг отвода вооружения свидетельствует, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. Это, прежде всего, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки и минометы.

Так, 12 февраля, БПЛА СММ зафиксировал вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. А именно, три 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" вблизи поселка Софиевка, на северо-востоке от Донецка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник наблюдателей зафиксировал 18 152-мм гаубиц и 2 танка наемников РФ вблизи оккупированного Луганска, - ОБСЕ

На следующий день в неподконтрольном властям Украины юго-западном районе Луганской области Миссия зафиксировала пять реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" у Хрустального, а также 120-мм миномет неустановленного типа вблизи Молодежного.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности по отводу вооружения по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

Также читайте: Наемники РФ не дали наблюдателям ОБСЕ провести мониторинг оккупированных территорий возле Верхнешироковского, Новоазовска и Изварино

Источник: https://censor.net.ua/n3111952
 
 
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РОСІЯ - СОЦІОПАТ по суті! (У пошуці знайдіть зміст соціопатії).
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А ОБСЕ не зафиксировала в Украине нищету и коррупцию?
P.S.Уже зае...ли своими дешевыми трюками.
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Зафіксували. А я фіксую ще і яничарів та зрадників з російським душком. Тому Росія вас тут і "захищає".
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Ничего, наши воины ОС и это все пустят на лом
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