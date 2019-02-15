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Все про:Беларусь (2798) Лукашенко (1671) Путин (24598) Россия (72003)

 "Какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то", - Лукашенко

Президент Беларуси прокомментировал возможное объединение двух стран, подчеркнув, что этого должны хотеть народы, а не руководители государств.

Взаимную интеграцию Беларуси и России Александр Лукашенко прокомментировал после переговоров с Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Беларусь".

"Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Мы завтра может объединиться – у нас проблема нет. Но готовы ли вы – россияне и белорусы – на это? Вопрос", – сказал Лукашенко.

"Какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то. Ну а теперь более мы, и нам это и не нужно", – продолжил глава Беларуси.

Читайте на Цензор.НЕТ: Беларусь прокладывает к границам с Украиной военные дороги, - "Хартия'97"

Лукашенко также подчеркнул, что у его страны нет проблем с суверенитетом.

"Мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства", – сказал он.

Путин озвучил свой взгляд на понятие суверенитета. "Полностью независимых государств в мире просто не существует. Современный мир – это мир взаимозависимости", – сказал российский лидер, приведя в пример интеграцию стран-членов ЕС.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 6 февраля Департамент безопасности Литвы опубликовал отчет, согласно которому российские спецслужбы используют Беларусь как плацдарм для вербовки литовских военных, политиков и сотрудников правоохранительных органов. По данным литовской военной разведки, Беларусь сильнее всех остальных стран региона подвержена российскому влиянию и не способна проводить действительно независимую от соседней страны политику.

Также на Цензор.НЕТ: Беларусь прокладывает к границам с Украиной военные дороги, - "Хартия'97"

Источник: https://censor.net.ua/n3111940
 
   
 Топ комментарии
 
нету суверенитета - нету проблем)
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Лукашенко также подчеркнул, что у его страны нет проблем с суверенитетом "Какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3569
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Лукашенко также подчеркнул, что у его страны нет проблем с суверенитетом "Какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3569
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если человек говорит,то чего нет и доказать не может,это просто фуфломёт или фантазер веснухин....
Лукашенко про "русский мир": ЗАБУДЬТЕ! - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=amWBaAD0Ulw
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Так у него и суверинитета нет, откуда проблемам взяться с того, чего нет? "Какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7588
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А у него есть выход? Сами подумайте.Мы его ненавидим,но понимаем,что россия-тварбь большая
1.Губернатором как янукович будет? Место царя на губернатора.Глупо думать даже.Столько красть и поделиться.
2 Кто за ним пойдёт.А против россии пойдут и он понимает это.Потому и вышиванки и белорусскую мову сейчас запускают.
3.Для нас он негодяй,но для Украины в 2014 на 3 ярда тополива и техники поставил,несмотря на угрозы лаптеногих.
Слава Украине!!!
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Картохи,что-ли,переел,какая там мощь,там не мощь,там срань.
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угрожать ***** начал, шо интегрирует рашку ))
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Бацька от х@йла решил перебежать в ахенты "госдепа"?)
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"Лукашенко также подчеркнул, что у его страны нет проблем с суверенитетом" в составе россии. "Какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9209
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Где он так говорил хоть раз.Или ты фантазер?
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Так просто, походя, ***** по носу "щёлк"!
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Щось хитрує Лукаш. Головне, щоб він зі своїми "многохадовачкамі" не переграв себе, як і пуйло.
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А что тут хитрого? Он даже не соврал нигде. Навязать не может, но может купить вот и все...
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«Президент Беларуси прокомментировал возможное объединение двух стран, подчеркнув, что этого должны хотеть народы, а не руководители государств. Источник: https://censor.net.ua/n3111940»

А шо, если путини и русский народ захочет, то у Лукашенка и беларусов есть вариантьі?
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Сдал, колхозник, роССии страну....

Жаль народ Беларуси....
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Правда, лише правда, нічого, окрім правди "Яка б потужна і величезна Росія не була, вона сьогодні не в змозі нав'язати волю комусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1621
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Похоже, Бацька на старости лет призадумался и наконец-то решился на правильный выбор - после такого заявления я склонен в это искренне верить
(нет)
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Промышленность Беларуси давно посадили на дешевое российское сырье (газ, нефть) без которых она уже не может существовать. Все ключевые должности (в МВД, в государственных органах управления, в армии) занимают кацапы , которые и управляют Беларусью. Беларусь давно уже не независимое государство, а обычная колония России. Поэтом говорить о какой-то независимости Беларуси уже смешно.
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Молодец, что сказать. Твердо и решительно отстаивает интересы нашей страны. Возможно и пример украинцев действует вдохновляюще.
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Ну если увидите буковки БНР - давите сразу в зародыше
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По большому счету они сейчас и есть БНР. Рашка их держит как и дамбасят на коротком поводке.
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Яркий сарказм на "можем хоть завтра обьедениться") Не думал, что Батька так быстро Беларусь продаст.
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Лукашенко на своем месте только пока устраивает Путина. Такой себе Янукович, но в дача это Белорусь.
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У Бацьки раздвоение началось, спасайте. То готов уже объединится и слиться с пуйлом, то суверенитету ничего не угрожает. Как он это себе представляет?
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Дай боже вашому теляті вовка з'їсти. І це не іронія
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Звісно. Особливо від елочкі_людоєдкі "Яка б потужна і величезна Росія не була, вона сьогодні не в змозі нав'язати волю комусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6415 "Яка б потужна і величезна Росія не була, вона сьогодні не в змозі нав'язати волю комусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6415 "Яка б потужна і величезна Росія не була, вона сьогодні не в змозі нав'язати волю комусь", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6415
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Громадянин з китайським прізвищем, не треба спотрорювати мій нік. А якщо вже вирішили, то я ела людожерка
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елочко, а Ви й справді схожі зі своєю літературною "подругою".
Вона мабуть також не знала генерала Lee. Щоправда, на її виправдання можна подати те, що не жила в одну епоху з Tommy Lee, ударником Mötley Crüe та (за сумісництвом ))))))))))))) колишнім чоловіком Памели ))))))))))))))))))))))
А взагалі Ви видали ще один "перл": єла_людожОрка
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Більше смайлів. Це додає ваги висловлюванням. Бачу, школяри прийшли додому і не дадуть собі ради. Пишіть ще, бо мені теж геть нічого робити
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Клали вы на народы. Задолбало это кривляние игра в независимого батьку. У вас в стране части российской армии, российские спецслужбы похищают и переправляют в россию иностранных граждан, вы готовитесь к войне на стороне россии. Так что не нужно заливать
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Вы глубоко ошибаетесь. Все вышеперечисленное у вас.Читайте внимательно Цензор.
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если у вас это не пишут, не значит что этого нет. А если у нас это пишут, значит мы с этим боремься.
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Писать можно что угодно, лучше доверять увиденному.
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Лукашенко также подчеркнул, что у его страны нет проблем с суверенитетом.

Ибо суверенитета как такового уже и нет..
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"Какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то", - Лукашенко" - Бацка сидит на коротком поводке у кремлёвского мясника, но время от времени просыпается в нём мни диктатор, и он подаёт мощный голос председателя колхоза, но быстро успокаивается тихим голосом беса путлера.
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Мы завтра может объединиться - у нас проблема нет. Это на каком изыке он сказал?
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Лукашенко будує воєнні дороги в Україну. Що несе цей мудак?
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Забавно это слышать от раздвинувшего перед путлером булки деятеля.
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" .....Ну а теперь более мы, и нам это и не нужно" - эту фразу поймет разве что Кличко..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то", - Лукашенко
 
 
 
 
 
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