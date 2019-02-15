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 Тимошенко об обвинениях в возможном незаконном обогащении: Власть якобы новая, а методы Януковича

Юлия Тимошенко советует Генпрокурору Юрию Луценко уйти в отпуск на время избирательной кампании.

Об этом говорится в заявлении кандидата в президенты, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"У Порошенко и его ручной Генпрокуратуры - истерика. За 44 дня до выборов, которые они проигрывают. Читаю новости: Луценко поручил САП проверить заявление о "вероятном преступлении" Тимошенко. Кто не в курсе - речь идет об американских лоббистах, которые якобы работали в мою пользу. События почти годичной давности! Весной прошлого года я узнала о том, что кто-то в США нанял лоббистов для помощи Украине и мне. 10 апреля 2018 г. я обратилась к нанятой компании с сообщением о невозможности сотрудничества, поскольку контракт был заключен без моего ведома и без моей санкции. Жаль, что Генеральный прокурор не может сделать элементарный поиск в Google, прежде чем громко заявлять о "преступлениях". В принципе, для этого не нужно никакое высшее образование, не только юридическое. На всякий случай выкладываю для него ссылку на мое заявление годичной давности", - заявила Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Луценко поручил САП рассмотреть заявление о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - ГПУ (обновлено)

"Власть будто бы новая, а методы - те же, что были у Януковича. Технологии - отработанные еще Манафортом. Даже список упреков тот же Тимошенко об обвинениях в возможном незаконном обогащении: Власть якобы новая, а методы Януковича 01Я бы все-таки рекомендовал Юрию Витальевичу прислушиваться нашего дружеского совета и уйти в отпуск на время избирательной кампании. А то как-то неудобно получается - он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича на его выдвижении, а затем один за другим штампует высосанные из пальца дела против его главных конкурентов Тимошенко об обвинениях в возможном незаконном обогащении: Власть якобы новая, а методы Януковича 01Ну ничего же не получится Тимошенко об обвинениях в возможном незаконном обогащении: Власть якобы новая, а методы Януковича 01 Проиграете - то проигрывайте достойно. Как в Европе, о которой вы горячо провозглашаете при любой возможности", - резюмировала она.

Ранее Луценко поручил САП рассмотреть заявление о возможном незаконном обогащении Тимошенко.

Тимошенко об обвинениях в возможном незаконном обогащении: Власть якобы новая, а методы Януковича 04

Источник: https://censor.net.ua/n3111938
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо людина злочинець, то звинувачення будуть за будь якої влади!
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Элементарный поиск в Google на имя Тимошенко дает ответ - воровка
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Я полностью с ней согласен. Технологии еще древнее ...отработанные еще самим Лазаренком..... и его секретуткой...
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Вертайте Родіона Кірєєва,та Ріната Кузьміна))Мордожопий Петрусь,це гидкий клон Янука)))
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Блин вот непруха! Не дадут бабеюле поцарювать.🙂
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Зачем так много слов? Сказала бы, что деньги на продвижение ее светлого образа в США она заплатила таким-то фирмам,иа деньги эти взяла там-то и там-то. А так - неубедительно. Все равно, как русские орут: "Русофобия" по любому поводу. Не рпускают из представителей наблюдать за нашими выборами - "русофобия". Сагнкции за агрессию - "русофобия". Кокаин отняли - все равно "русофобия".
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Мошеннические схемы, по которым разводили украинцев как котят начиная с 1991 года, по 2014 год. Читать внимательно и до конца.

Газ - Украинцам, сегодня кажется что раньше, цена на газ была ниже и действительно, украинцы, за газ платили значительно меньше чем сегодня но, это не говорит о том, что стоимость газа для украинцев, была ниже.

Допустим, что рыночная стоимость газа для Украины, равнялась 250 долларов за 1000 куб/м. Это стоимость, которую платила Украина России за газ. Украинцам, газ продавался за 100 долларов куб/м то есть, убыток для Украины равнялся 150 долларам за 1000 куб/м - как так?

На самом же деле, все предельно просто. Разница в 150 долларов, погашались из бюджета Украины, а бюджет Украины это что? - Бюджет Украины это налоги граждан на дороги, на медицину и на все остальное. То есть, в совокупности с налогами, украинцы платили за газ 250 долларов за 1000 куб/м, только оплата происходила из разных источников и в добровольно-принудительном порядке. Во как красиво разводили - А?

Теперь найдите причину, по которой дороги, армия, медицина и все остальное было в глубоком застое до 2014 года? Тимошенко хочет вернуть прежние схемы по газу, ибо при таких схемах, можно воровать безбожно.
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Бюджет України , це наші всіх гроші !!!! . Це наші податки !!!!! . Погашалося мені, з моїх же грошей, які я заплатив в вигляді податків!!! .
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До того ж в Україні є газ власного видобутку , який коштує в рази менше а отже ні про які 150 дол. доплати мова не мо йти. На дороги податок береться з літра бензину , газу чи диз.палива. Мінстець має бути розігнаний , однозначно , так як є клоном московитських троляк.
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Шакаладній чому при Юлі в мене була легальна зп 500 долл а зараз 150
не нюхай так багато газу
з петіної сраки
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Влади вже давно немає. Є купа грабіжників
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Станислав Овчаренко
Нет, как ни крутите - Юлия Тимошенко - лучший вариант в такой кризисный момент, так как она - единственный государственный деятель мирового масштаба. И следующей ЮВТ ещё долго не будет, если будет вообще. Как не было потом Маннергейма у Финляндии, но была "финляндизация", нет у Турции Аттатюрка, но есть сейчас сползание в исламизм худшего вида. Грузия долго не будет иметь своего Саакашвили - не заслужили, как чехи своего Гавела. Есть спекулятивный вброс: "Не затем стоял Майдан, чтобы Юля прорвалась к власти" , и сторонники ЮВТ стыдливо повторяют: "не затем...". Нет - именно затем: так как иной вариант - через политические глупости придётся снова воевать и снова терять завоёванное. "Комбаты" - это вперемешку Махно и Григорьев (если кто знает - полевые командиры гражданской войны).
А ЮВТ - это уникальная личность - это редкость в истории, она только кажется обычной через телесную осязаемость.
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20% - столько рейтинг у Тимошенко. Среди населения именно столько и есть умного и здравомыслящего населения. Те же 20% двигают прогресс на всей Земле. Остальные - серая масса, любители принимать лапшу на уши. Свои мозги у них уже деградированы, что им втюхают, то они и примут
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Після виборів мінстець має бути розігнане а гроші повернуті в казну.
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Влада нібито нова, а методи Януковича. Технології відпрацьовані ще Манафортом, - Тимошенко про звинувачення в можливому незаконному збагаченні - Цензор.НЕТ 5544.......................
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пусть лучше Йуля ответит,что она сделала для Украины?
она хоть раз посетила наших Воинов на фронте? или может оказала помощь нашей армии,как Порошенко?
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люля - последняя надежда сепарови и русни:
Влада нібито нова, а методи Януковича. Технології відпрацьовані ще Манафортом, - Тимошенко про звинувачення в можливому незаконному збагаченні - Цензор.НЕТ 2472
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А дети бачиш Юлю при влади - вона в опозиции.
Це називаеться вибирковим правосуддям, коли друзям Допе и Гепе все - а конкурентам
"борьбу з корупциею"
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Бачу в коаліції. Але Юля, як патентована брехуха, про це мовчить.
А її підбріхувачі також "здивовані" цим фактом.
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А чего ты так нервничаешь, если чистая и нищая ))
Благодаря Лазаренко, не так много денег пошли именно в США, - говорит Гринуэй. - Их перемещали в долларах США, через корреспондентские счета. Это позволяет нам видеть эти транзакции, но не всегда дает нам понятие о конечном назначении. Это нам не дает информации о происхождении этих денег и не обязательно говорит о, том кто положил их на счет", - отметила Гринуэй. Источник: https://censor.net.ua/n3111885
А кто раньше работал Лазаренко? )

Лазаренко стал первым вице-премьер-министром и отвечал за энергетический сектор, компании "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ. - "ГОРДОН"), созданной Юлией Тимошенко, ее мужем и еще одним человеком, было предоставлено эксклюзивное право на распространение российского природного газа в Днепропетровской области. А это высокопромышленная область Украины, которая потребляет очень много природного газа. Гарантии компании ЕЭСУ об эксклюзивном праве продажи газа предоставил господин Лазаренко, используя свое служебное положение.
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"...и еще одним человеком..." Этот человек Семен Могилевич...
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Не чіпайте бабки Юлі! Т о все не її! Вона живе виключно на пожертви свого чоловіка- добре що він видатний чеський та англійський бізнесмен, своєї 81-річної мами- видатної англійської бізнесвумен, своєї доньки- видатної англійської та італійської бізнесвумен, свого зятя- видатного російського бізнесмена, свата- видатного російського бізнесмена і тітки- видатної італійської бізнесвумен.
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молодец, Юля.... классно опустила петерастов
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воровка за экономические преступления перед Украиной должна сидеть в тюрьме !
и это при любой власти!
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те що ЮВТ "воровка" ми чули від кучми, ющенка, яндюковоща зараз від парашєнка. А названі таваріщі кристально чесні, та бідні як церковні миші, останній прицьому завжди був при кориті і виривав немалими кусками, а зараз взагалі коритом (бюджетои) він керує па-новаму.
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ГПУ відмовляється передавати в НАБУ справу про отримання за заниженою ціною ліцензії на видобуток газу компанією, підконтрольною оточенню Порошенка, - "Схеми".
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- Она всё украла! (ОНА=Юлия Тимошенко)
- Что - всё?
- Газ, электрику, нашу тысячу!
- Какой газ - который Фирташу отдали?
- Нет, весь газ!
- Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали?
- Нет, не черноморский - весь газ!
- Украинский?
- Нет, украинский олигархи украли!
- Может, она Киевэнерго украла?
- Не-е, Киевэнерго забрал Ахметов!
- Может, Днепроэнерго?
- Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов.
- А как на счет Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго?
- Это Григоришинский "Энергостандарт".
- Что ж она украла?
- Всю электрику!
- Может, она Межигорье украла - 137 га под Киевом?
- Это Янукович.
- Может, Сухолучье - 37 000 га?
- Тоже Янукович.
- Может, она ЮБК украла - 9 000 га?
- Это Янукович!
- Гурзуф, Партенит?
- Не-е, это Азаров и Литвин.
- Может киевский ЦУМ?
- Не,-е это Ахметов.
- Жуляны, Бориспольский аэропорт?
- Не-е, это Семья.
- Днепроспецсталь?
- Это Суркисы.
- Никопольский ферросплавный?
- Пинчук.
- А Запорожтрансформатор?
- Это собственность Григоришина
- Ну может это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве?
- Не-е, это Тигипко.
- Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила?
- Не-е. это Ющенко.
- А что ж она украла?
- ВСЁ!
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***** Манофорская! Громче всех держите вора кричит сам вор!
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Закон один для всіх!!!???
Якщо один і для всіх, то і Вона повинна досидіти свій строк в тюрмі!!!
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В 2004-м Юлю взяла российская таможня на попытке провезти $100 тыс. Потом её передали в ФСБ. А оттуда она вышла уже их агентом. Вспомните её "деятельность" на посту премьера. Вспомните, как она отреагировала на российско-грузинскую войну. Вспомните про газ по $450. Вспомните её реакцию на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Вам нужен такой "главнокомандующий"?
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Мерзотна тварина при всіх президентах і урядах була в опозиції. Думаю .що вона в опозиції і до самої себе,бо жадоба особистої влади привела до безконтрольності в її висловах і ділах. Де ця .чемпіон по брехні, там смута, там розбрат, там наклепи, там піар, там шахрайство. За особисту владу зраджувала всіх, а Україну вже давно готова здати путіну, за свої злочини. Таких і підбирала в свою команду--зрадників, вбивць, терористів--писаренко, олейник, савченко.лозинський
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ви забули декількох з її команди, - турчинов, луценко, яценюк. А Савченко в чому вас зрадила, вона просто звичайна дівка, яка гідно себе вела в кацапському полоні, що думає те і говорить на цьому її і підловили - недолугу, соєві та підставили бо прєзідєнта не обійняла на нагороджені.
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заїзджене до дир фото з недолугим коментарем, діє тільки на однотурових і то тільки на 15% , інші стали розумніші після жизні па-новаму.
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"Своїм вчинком я хочу звернути увагу на те, у чому ви мовчки берете участь - продаж партійної організації негідникам", - написала в серпні 2015 року у своїй заяві про вихід з партії "Батьківщина" Катерина Гандзюк. Вона назвала "негідником" місцевого бізнесмена Владислава Мангера. Той був офіційним помічником у нардепів-регіоналів Володимира Сальдо та Олексія Журавка, який з початком війни виїхав до Москви. У своїй заяві вона називала Мангера людиною, причетною до "роботи проросійських структур на Херсонщині" та "відвертим ворогом України, чиї патрони з Москви нам сіють війну".
Попри це в 2015 році його прийняли в лави "Батьківщини" і одразу зробили кандидатом від партії на міського голову Херсону. https://www.pravda.com.ua/articles/2019/02/15/7206695/
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Власть таже(барыги и воры) и методы теже(кучмистские).
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Помогу с переездом и обустройством в москве судье,которому выпадет судить Тимошенко
Влада нібито нова, а методи Януковича. Технології відпрацьовані ще Манафортом, - Тимошенко про звинувачення в можливому незаконному збагаченні - Цензор.НЕТ 60
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко об обвинениях в возможном незаконном обогащении: Власть якобы новая, а методы Януковича
 
 
 
 
 
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