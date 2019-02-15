 Тимошенко об обвинениях в возможном незаконном обогащении: Власть якобы новая, а методы Януковича

Об этом говорится в заявлении кандидата в президенты, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"У Порошенко и его ручной Генпрокуратуры - истерика. За 44 дня до выборов, которые они проигрывают. Читаю новости: Луценко поручил САП проверить заявление о "вероятном преступлении" Тимошенко. Кто не в курсе - речь идет об американских лоббистах, которые якобы работали в мою пользу. События почти годичной давности! Весной прошлого года я узнала о том, что кто-то в США нанял лоббистов для помощи Украине и мне. 10 апреля 2018 г. я обратилась к нанятой компании с сообщением о невозможности сотрудничества, поскольку контракт был заключен без моего ведома и без моей санкции. Жаль, что Генеральный прокурор не может сделать элементарный поиск в Google, прежде чем громко заявлять о "преступлениях". В принципе, для этого не нужно никакое высшее образование, не только юридическое. На всякий случай выкладываю для него ссылку на мое заявление годичной давности", - заявила Тимошенко.
"Власть будто бы новая, а методы - те же, что были у Януковича. Технологии - отработанные еще Манафортом. Даже список упреков тот жеЯ бы все-таки рекомендовал Юрию Витальевичу прислушиваться нашего дружеского совета и уйти в отпуск на время избирательной кампании. А то как-то неудобно получается - он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича на его выдвижении, а затем один за другим штампует высосанные из пальца дела против его главных конкурентов Ну ничего же не получится Проиграете - то проигрывайте достойно. Как в Европе, о которой вы горячо провозглашаете при любой возможности", - резюмировала она.
Ранее Луценко поручил САП рассмотреть заявление о возможном незаконном обогащении Тимошенко.
Газ - Украинцам, сегодня кажется что раньше, цена на газ была ниже и действительно, украинцы, за газ платили значительно меньше чем сегодня но, это не говорит о том, что стоимость газа для украинцев, была ниже.
Допустим, что рыночная стоимость газа для Украины, равнялась 250 долларов за 1000 куб/м. Это стоимость, которую платила Украина России за газ. Украинцам, газ продавался за 100 долларов куб/м то есть, убыток для Украины равнялся 150 долларам за 1000 куб/м - как так?
На самом же деле, все предельно просто. Разница в 150 долларов, погашались из бюджета Украины, а бюджет Украины это что? - Бюджет Украины это налоги граждан на дороги, на медицину и на все остальное. То есть, в совокупности с налогами, украинцы платили за газ 250 долларов за 1000 куб/м, только оплата происходила из разных источников и в добровольно-принудительном порядке. Во как красиво разводили - А?
Теперь найдите причину, по которой дороги, армия, медицина и все остальное было в глубоком застое до 2014 года? Тимошенко хочет вернуть прежние схемы по газу, ибо при таких схемах, можно воровать безбожно.
не нюхай так багато газу
з петіної сраки
Нет, как ни крутите - Юлия Тимошенко - лучший вариант в такой кризисный момент, так как она - единственный государственный деятель мирового масштаба. И следующей ЮВТ ещё долго не будет, если будет вообще. Как не было потом Маннергейма у Финляндии, но была "финляндизация", нет у Турции Аттатюрка, но есть сейчас сползание в исламизм худшего вида. Грузия долго не будет иметь своего Саакашвили - не заслужили, как чехи своего Гавела. Есть спекулятивный вброс: "Не затем стоял Майдан, чтобы Юля прорвалась к власти" , и сторонники ЮВТ стыдливо повторяют: "не затем...". Нет - именно затем: так как иной вариант - через политические глупости придётся снова воевать и снова терять завоёванное. "Комбаты" - это вперемешку Махно и Григорьев (если кто знает - полевые командиры гражданской войны).
А ЮВТ - это уникальная личность - это редкость в истории, она только кажется обычной через телесную осязаемость.
она хоть раз посетила наших Воинов на фронте? или может оказала помощь нашей армии,как Порошенко?
Це називаеться вибирковим правосуддям, коли друзям Допе и Гепе все - а конкурентам
"борьбу з корупциею"
А її підбріхувачі також "здивовані" цим фактом.
Благодаря Лазаренко, не так много денег пошли именно в США, - говорит Гринуэй. - Их перемещали в долларах США, через корреспондентские счета. Это позволяет нам видеть эти транзакции, но не всегда дает нам понятие о конечном назначении. Это нам не дает информации о происхождении этих денег и не обязательно говорит о, том кто положил их на счет", - отметила Гринуэй. Источник: https://censor.net.ua/n3111885
А кто раньше работал Лазаренко? )
Лазаренко стал первым вице-премьер-министром и отвечал за энергетический сектор, компании "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ. - "ГОРДОН"), созданной Юлией Тимошенко, ее мужем и еще одним человеком, было предоставлено эксклюзивное право на распространение российского природного газа в Днепропетровской области. А это высокопромышленная область Украины, которая потребляет очень много природного газа. Гарантии компании ЕЭСУ об эксклюзивном праве продажи газа предоставил господин Лазаренко, используя свое служебное положение.
и это при любой власти!
- Что - всё?
- Газ, электрику, нашу тысячу!
- Какой газ - который Фирташу отдали?
- Нет, весь газ!
- Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали?
- Нет, не черноморский - весь газ!
- Украинский?
- Нет, украинский олигархи украли!
- Может, она Киевэнерго украла?
- Не-е, Киевэнерго забрал Ахметов!
- Может, Днепроэнерго?
- Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов.
- А как на счет Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго?
- Это Григоришинский "Энергостандарт".
- Что ж она украла?
- Всю электрику!
- Может, она Межигорье украла - 137 га под Киевом?
- Это Янукович.
- Может, Сухолучье - 37 000 га?
- Тоже Янукович.
- Может, она ЮБК украла - 9 000 га?
- Это Янукович!
- Гурзуф, Партенит?
- Не-е, это Азаров и Литвин.
- Может киевский ЦУМ?
- Не,-е это Ахметов.
- Жуляны, Бориспольский аэропорт?
- Не-е, это Семья.
- Днепроспецсталь?
- Это Суркисы.
- Никопольский ферросплавный?
- Пинчук.
- А Запорожтрансформатор?
- Это собственность Григоришина
- Ну может это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве?
- Не-е, это Тигипко.
- Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила?
- Не-е. это Ющенко.
- А что ж она украла?
- ВСЁ!
Якщо один і для всіх, то і Вона повинна досидіти свій строк в тюрмі!!!
Попри це в 2015 році його прийняли в лави "Батьківщини" і одразу зробили кандидатом від партії на міського голову Херсону. https://www.pravda.com.ua/articles/2019/02/15/7206695/