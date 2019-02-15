 Садовый - чиновникам: Ремонтируйте тюрьмы, чтобы потом вам было комфортно сидеть

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеканал 24.
"За то, что вы сделали, надо будет нести очень жесткую ответственность. Довели страну до большой беды. И из-за этой беды враг имел возможность оккупировать наши территории", – сказал политик.
По его словам, у Украины есть интеллект, люди, "вся таблица Менделеева". Однако сегодня в стране есть несколько "семей, феодалов, жуликов, которые оккупировали все".
Люди, которые сегодня занимают большие должности в нашей стране, должны понимать – они понесут ответственность за свои злоупотребления и преступления. Имею к ним один совет – ремонтируйте тюрьмы. Чтобы потом вам комфортно было сидеть", - отметил Садовый.
Андрей Садовый 8 февраля устроил брифинг под Администрацией Президента, где адресовал Петру Порошенко обвинения в шантаже. Он обнародовал текст тайного соглашения, которое ему предлагал подписать глава государства в 2016 году во время мусорной блокады Львова.
В частности, Порошенко предлагал ему подписать соглашение согласно которому "Самопомич" должна была перейти в другое подчинение, и тогда блокада бы снялась. Представитель партии Олег Березюк ответил Порошенко, что "это недопустимо, чтобы президент страны делал такие предложения".
Пети деньги на зоне или на том свете уже не понадобятся...
Поэтому запасайся геморойными свечами, а не давай советы тем, кто тебе их продаст.
- Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить. (с)
И ведь этот конь после выборов, когда его начнут побивати по горбу за сцание против ветра, начнет рыдать про гонения и политические притеснения.
Оно вдруг решило, что бессмертно, всесильно и в говне не тонет?
Колесникова даже не смогли посадить балаболы.