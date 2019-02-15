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 Политика Украины
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 Садовый - чиновникам: Ремонтируйте тюрьмы, чтобы потом вам было комфортно сидеть

Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый дал совет чиновникам, которые злоупотребляют своим положением и совершают преступления. Он призвал их ремонтировать тюрьмы, в которых им потом было бы комфортно сидеть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеканал 24.

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"За то, что вы сделали, надо будет нести очень жесткую ответственность. Довели страну до большой беды. И из-за этой беды враг имел возможность оккупировать наши территории", – сказал политик.

По его словам, у Украины есть интеллект, люди, "вся таблица Менделеева". Однако сегодня в стране есть несколько "семей, феодалов, жуликов, которые оккупировали все".

Люди, которые сегодня занимают большие должности в нашей стране, должны понимать – они понесут ответственность за свои злоупотребления и преступления. Имею к ним один совет – ремонтируйте тюрьмы. Чтобы потом вам комфортно было сидеть", - отметил Садовый.

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Андрей Садовый 8 февраля устроил брифинг под Администрацией Президента, где адресовал Петру Порошенко обвинения в шантаже. Он обнародовал текст тайного соглашения, которое ему предлагал подписать глава государства в 2016 году во время мусорной блокады Львова.

В частности, Порошенко предлагал ему подписать соглашение согласно которому "Самопомич" должна была перейти в другое подчинение, и тогда блокада бы снялась. Представитель партии Олег Березюк ответил Порошенко, что "это недопустимо, чтобы президент страны делал такие предложения".

Источник: https://censor.net.ua/n3111933
 
   
 Топ комментарии
 
Мусорную блокаду Львову организовал Порошенко, ибо Садовой не прогнулся перед шоколадным вором...
Пети деньги на зоне или на том свете уже не понадобятся...
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популизм чистой воды ,ему броневика не хватает
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ещё один вешатель порохоботов. как бы само за свалку мусора по всем областям не сел
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ещё один вешатель порохоботов. как бы само за свалку мусора по всем областям не сел
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Мусорную блокаду Львову организовал Порошенко, ибо Садовой не прогнулся перед шоколадным вором...
Пети деньги на зоне или на том свете уже не понадобятся...
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А це гарна ідея утилізувати корумпованих чиновників на звалищах. Звалища вони теж не відремонтували!
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Да, да, это Прошенко привозил с Киева мусор Садовому! Конечно, как всегда, невестка виновата у плохой свекрови!
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популизм чистой воды ,ему броневика не хватает
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Правильно,пусть чинуши сидят,как все. Садовый - чиновникам: Ремонтируйте тюрьмы, чтобы потом вам было комфортно сидеть - Цензор.НЕТ 822И даже хуже.
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ты уже начинай ремонтировать, а то вдруг сбудется.
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Начался период, когда орут все, кроме того, у кого на каждого из них есть дело. Садовий - чиновникам: Ремонтуйте в'язниці, щоб потім вам було комфортно сидіти - Цензор.НЕТ 6405
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😀Кинул косточку зрадрботне...у которой только две мечты...взять все и поделить..и взять всех и посадить...
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Зачем так распыляться? Расстрелять нафик, да и делов то! Если что не так, то потом реабилитирует... посмертно
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Как профессиональный зрадобот компетентно вам отвечу: поделить не всё, а только украденное , посадить не всех, а только воров. Или краткий вариант: украденое Порошенком вернуть, а его отпустить в Ростов
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О, еще один "посадчик". Прям у них новый тренд, все друг друга посадить хотят. А чего же вы все депутатскую неприкосновенность не снимали и не отменяли?
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вопрос к Порошенко, ибо у него в Раде парламентское большинство БПП+НФ
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Я не лично к Садовому, я ко всем) Последнее время от всех кандидатов звучат одни и те же речи.
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"Шановні, мильте, будь-ласка, мотузки..."
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Нешановний, тебе в тырнете ничего не угрожает, кроме хронического гемороя.

Поэтому запасайся геморойными свечами, а не давай советы тем, кто тебе их продаст.
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- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. Вы пижон, -- повторил Остап. -- И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик!
- Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить. (с)
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Без реформованіх 147 разів судів, у Садового може сісти тільки печінка.
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Господи...
И ведь этот конь после выборов, когда его начнут побивати по горбу за сцание против ветра, начнет рыдать про гонения и политические притеснения.

Оно вдруг решило, что бессмертно, всесильно и в говне не тонет?
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Одно уже руки рубало , ************* были в захвате
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Приємно то чути від Андрійка-долі. Я його кожен день згадую на кожній ямі, коли їду в центр по Антоновича, а додому по Героїв УПА, і за багато чого іншого. Хай не забуде і для себе номер забронювати разом з подєльніком по Евро-2012 Богей Колесниковим
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"Піночет львівський" розбушувався...але в любому випадку від Вони і Сої не гірший...
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Кому чого не вистачає то про те і глаголить. Андрійко мабуть і боїться камери, коли "лижі в парламент навострив". Садовий - чиновникам: Ремонтуйте в'язниці, щоб потім вам було комфортно сидіти - Цензор.НЕТ 9869
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"Стоїть на асфальті у лижі узутий - чи лижі не їдуть, чи він іпанутий"... Садовий - чиновникам: Ремонтуйте в'язниці, щоб потім вам було комфортно сидіти - Цензор.НЕТ 5840
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Памаранчеве дежа вю... "бандитам тюрми". Для повноти картини залишилось Садовому повісити на шию величезну підкову...
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Сьогодні,на Личаківській,в центрі Львова,злочинна влада Порошенка,вночі обвалила стіну будинку.Власники квартир неодноразово зверталися до нього з вимогами ремонту.Ремонтуйте тюрми ! "Візьми і зроби"-поширимо на всю Україну !
Садовий - чиновникам: Ремонтуйте в'язниці, щоб потім вам було комфортно сидіти - Цензор.НЕТ 3575
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какой "сидеть комфортно"? Он о чём? пуйло будет убивать.
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Сразу вспомнились мантры Юща про бандитiв у тюрмах.
Колесникова даже не смогли посадить балаболы.
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Садовый = чиновник-балабол с большим опытом. Так что ему в этом плане можно верить. Сидеть ему придется довольно долго.
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Один из политлузеров слишком активизировался...к заморозкам что-ли....?
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Зачем ремонтировать? Они уже столько наворовали, что новые тюрьмы себе построят, как Пабло Эскобар .
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Бариг на нари, голосуй за Садового, він поверне вкрадені чиновниками гроші українців.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСадовый - чиновникам: Ремонтируйте тюрьмы, чтобы потом вам было комфортно сидеть
 
 
 
 
 
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