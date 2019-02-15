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 Каждый третий кандидат в президенты не открыл избирательный фонд и не может вести агитацию, - КИУ

14 из 44 кандидатов в президенты до сих пор не сформировали банковские счета избирательных фондов и таким образом не выполнили обязательного условия для начала агитации.

Об этом заявляют в общественной организации "Комитет избирателей Украины", – сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По информации КИУ, полученной от ЦИК, из 44 кандидатов банковские счета избирательных фондов открыли 30 человек. Это Игорь Шевченко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Виталий Скоцик, Валентин Наливайченко, Виталий Куприй, Сергей Каплин, Александр Шевченко, Юрий Бойко, Ольга Богомолец, Евгений Мураев, Александр Вилкул, Дмитрий Добродомов, Руслан Кошулинский, Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Аркадий Корнацкий, Сергей Тарута, Инна Богословская, Владимир Зеленский, Илья Кива, Игорь Смешко, Геннадий Балашов, Александр Данилюк, Юрий Деревянко, Петр Порошенко, Александр Мороз, Виктор Кривенко, Николай Габер, Роман Безсмертный", – говорится в сообщении.

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В общественной организации пояснили, что информация об открытии счетов поступает в ЦИК из банков.

"КИУ отмечает, что открытие избирательного фонда является обязательным условием для начала ведения агитации кандидатом. Так, согласно ч. 2. ст. 37 закона "О выборах президента Украины" кандидат в президенты для финансирования предвыборной агитации обязан открыть избирательный фонд. Согласно ч. 3 ст. 37 закона кандидатам запрещено проводить агитацию вне их избирательных фондов", – сообщают в КИУ.

Избирательный фонд кандидата на пост президента Украины имеет накопительный счет, на который поступают средства для финансирования избирательной кампании кандидата на пост президента Украины, а также текущие счета, с которых осуществляется финансирование расходов на избирательную кампанию.

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Кандидат на пост президента Украины открывает один накопительный счет избирательного фонда в учреждении банка Украины в городе Киеве и не более одного текущего счета в учреждении банка в пределах территориального избирательного округа.

Источник: https://censor.net.ua/n3111932
 
 
 Топ комментарии
 
А треба було, щоб відкрив та перерахував у "сліпий" траст...
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самое интересное, что диабетик жмет украденные деньги, тоже фонд не создал
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Выборы уже закончились - можно счета не открывать
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В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…(с)
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таки да - от 31го марта хречу переварим и покончим с етим грязным делом...
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a каждый второй тоже герой в рай попaдет вслед за тобой
каждый второй, каждый втророй...
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прикольно, рошеновские шакалы
может сразу назначат пецю царём,
без голосования ?
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вы же ***** уже назначили - нюхайте...
не все на свете *************...
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точно, Порошенко огородил себя откормленными
бандитами, чтобы народ под ногами не путался
на пути к сцарскому трону
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ты про заднепроходного ничего не знаешь？
Тогда иди в церковь и тебя попустит!
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А треба було, щоб відкрив та перерахував у "сліпий" траст...
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мы видим прямое посягательство наёмников олигархов типа барыги порошенко на конституционные права граждан, позор проходимцам захватившим власть в Украине !
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потому что технари и зачем им тратиться на всю эту выборную фигню.
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Ну не каждый же может себе миллиардик с бюджета в фонд закинуть.
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самое интересное, что диабетик жмет украденные деньги, тоже фонд не создал
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а навіщо технічним кандидатам щось відкривати?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКаждый третий кандидат в президенты не открыл избирательный фонд и не может вести агитацию, - КИУ
 
 
 
 
 
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