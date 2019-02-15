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 Политика Украины
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Все про:конфискация (400) Луценко (7322) Янукович (30449)

 В ближайшие дни на счета Госказначейства поступят 1,47 млрд грн от спецконфискации денежных средств преступной организации Януковича, - Луценко

В ближайшее время в Государственный бюджет будут зачислены в порядке спецконфискации денежных средств преступной организации Януковича еще 1 млрд 478 млн грн.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"На параде в День Независимости я с гордостью смотрел на новую военную технику, разработанную и изготовленную на средства спецконфискации. Сегодня благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь к исполнению приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку армии. Это значит, что армия получит новые ракеты, птурсы, бронемашины, системы управления огнем. А пограничники завершат комплексную систему обустройства госграницы. Закон и Справедливость", - рассказал Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича. ВИДЕО

В ближайшие дни на счета Госказначейства поступят 1,47 млрд грн от спецконфискации денежных средств преступной организации Януковича, - Луценко 01

Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и аффилированными с ними лицами.

28 марта 2016 Генпрокуратура сняла эти деньги и перечислила их в государственный бюджет по решению Краматорского суда в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украины-2020" Аркадия Кашкина. Само решение суда является засекреченным.

Источник: https://censor.net.ua/n3111928
 
 
 Топ комментарии
 
Как можно зачислить то,что давно украдено ? Сегодня решением суда в Госбюджет зачислены в порядке спецконфискации 1,47 млрд грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 882Абсюрд !
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Если надоело, то чего ты сюда заходишь комментировать? Листай новости дальше. Сегодня решением суда в Госбюджет зачислены в порядке спецконфискации 1,47 млрд грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 7198
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"Активисты" опять будут требовать решение суда, как и в случае с деньгами Янучары? Сегодня решением суда в Госбюджет зачислены в порядке спецконфискации 1,47 млрд грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 8954
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- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы.Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!(с)
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Що там 1млрд грн, от олігархам в 2018 році віддали 160 млрд. грн відшкодування ПДВ!
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а Онотоле не отдаст - карман у него это потянет...?
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Даун -всезнающий ,тебя опять из дурки выписали? Или вышел из запоя? Давно в эфир не выползал.
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много хотите, а то растрезвоните, что пёсий опять обналичил бабло
кому то из своих рыгов/братьев
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Как можно зачислить то,что давно украдено ? Сегодня решением суда в Госбюджет зачислены в порядке спецконфискации 1,47 млрд грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 882Абсюрд !
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цапам не понять - а как думаешь - ты тут уже задержался или еще нет?
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Я думаю,что твои бредни должен разбирать психиатр Сьогодні рішенням суду до Держбюджету зараховано в порядку спецконфіскації 1,47 млрд грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 1426с высоким уровнем профессионализма.
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1 млрд 478 млн грн. - транзитом через бюджет в оффшоры
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Заткните ему пасть,надоело это бляхо-мухо,не печатайте его монологи,пожалейте людскую психику.
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Если надоело, то чего ты сюда заходишь комментировать? Листай новости дальше. Сегодня решением суда в Госбюджет зачислены в порядке спецконфискации 1,47 млрд грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 7198
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Тыкай рогом в монитор быдло,и проходи мимо меня,советы свои ,давай червям тебе подобным.
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раздевают легитимного) от горе у "людей" Сегодня решением суда в Госбюджет зачислены в порядке спецконфискации 1,47 млрд грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 6668
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Как щиколадные недоумки то по потолку забегали! Чуют, что хана их Пецекрысе и им сним тоже.
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БЛА БЛА БЛА....и за ето еще и деньги ему платят....
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Югик, или выписывай себе премию в процентах от этой суммы, как Коболев, или привлекай Коболева за злоупотребление служебным положением. А то, как лох какой то выглядишь...
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Мне только что порохобот писал, что они ушли на армию давно...А их оказывается только зачислили. Да, перед выборами надо подкормить лохторат, на это и расчёт был.
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Американские следователи признались, что "не смогли вернуть Украине ни одного доллара", выведенного за границу режимом беглого Виктора Януковича.Источник: https://censor.net.ua/n3111885

Тут таки хтось триндить!
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Це він виправдовується? Чи пишається? Маю на увазі після цього:
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Юра, сделай статистику- сколько авто у депутатов записано на родственников,а сколько на себя
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на сегодня решением пэти он, напару с физкультурницей, украл из бюджета 1.7 лярда
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Юга упорно работает на понижение и так нулевого рейтинга своего кума !!! Жги еще !!! Сьогодні рішенням суду до Держбюджету зараховано в порядку спецконфіскації 1,47 млрд грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 8786
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Что только не скажешь в белой горячке.
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меняй методички тролль...\эти уже приелись...\
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вашей банде порошенка уже не лезет ?
в панаме закончилось место для бабла ?
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ну не знаю - может вы путриёты в курсе...!\особенно Гнап со своими скрысенными 9 000 долларов...)))\
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Луценко вже так забрехався, що якби дійсно б ці гроші були зараховані до Держбюджету, то йому все одно ніхто не повірив би.
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В Китае казненных людей продают на органы, с 2000 года в Китае казнили 10 тысяч чиновников коррупционеров.
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А " москалі хай собі знають; божеволіють, канають - нам своє робить....."
РПЦ запрошує москалів що мешкають в Україні на ПМЖ на Байкал, жіночі і чоловічі монастирі дадуть житло і своє "радушие".

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А пенсіонери з пенсіями в 1600 грн. як гнили так і будуть гнити,зате петіна кузня одержить нові замовлення.
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Президентские полит технологи, если бы были умными, это существо к эфирам и интервью не допускали бы категорически!
Во-первых, воно тупе, дурне и постоянно брешет. А если не брешет, то так запутывает следствие, шо Пинкертон нервно чувстует себя в гробу.
А во-вторых, оно уже настоко развалило и дискредитировало найглавнейший государственный институт, шо тот целиком можно сливать в унитаз, работать правильно этот орган уже не будет.
Боже, как там щас погибшим майдановцам/добробатам, шо смотрят на нас с небес! Матюкают и обзывают нас наверное...
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А скільки ПТУРСів,ракет та БТРів можна буде купити,коли розкуркулять самого Луценка!...А Пашинського!..А Порошенка!..Просто невичерпне джерело для нашої арміі і бюджету!..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ближайшие дни на счета Госказначейства поступят 1,47 млрд грн от спецконфискации денежных средств преступной организации Януковича, - Луценко
 
 
 
 
 
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