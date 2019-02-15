 В ближайшие дни на счета Госказначейства поступят 1,47 млрд грн от спецконфискации денежных средств преступной организации Януковича, - Луценко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"На параде в День Независимости я с гордостью смотрел на новую военную технику, разработанную и изготовленную на средства спецконфискации. Сегодня благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь к исполнению приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку армии. Это значит, что армия получит новые ракеты, птурсы, бронемашины, системы управления огнем. А пограничники завершат комплексную систему обустройства госграницы. Закон и Справедливость", - рассказал Луценко.

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Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и аффилированными с ними лицами.

28 марта 2016 Генпрокуратура сняла эти деньги и перечислила их в государственный бюджет по решению Краматорского суда в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украины-2020" Аркадия Кашкина. Само решение суда является засекреченным.