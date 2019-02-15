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 Политика Украины
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Все про:конфискация (400) Луценко (7322) Янукович (30449)

 Сегодня решением суда в Госбюджет зачислены в порядке спецконфискации 1,47 млрд грн, - Луценко

Сегодня решением Апелляционного суда Черкасской области в Государственный бюджет зачислены в порядке спецконфискации еще 1 млрд 478 млн грн.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"На параде в День Независимости я с гордостью смотрел на новую военную технику, разработанную и изготовленную на средства спецконфискации. Сегодня решением Апелляционного суда Черкасской области в Государственный бюджет зачислены в порядке спецконфискации еще 1 млрд 478 млн грн. Это значит, что армия получит новые ракеты, птурсы, бронемашины, системы управления огнем. А пограничники завершат комплексную систему обустройства госграницы. Закон и Справедливость", - рассказал Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича. ВИДЕО

Сегодня решением суда в Госбюджет зачислены в порядке спецконфискации 1,47 млрд грн, - Луценко 01

Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и аффилированными с ними лицами.

28 марта 2016 Генпрокуратура сняла эти деньги и перечислила их в государственный бюджет по решению Краматорского суда в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украины-2020" Аркадия Кашкина. Само решение суда является засекреченным.

Источник: https://censor.net.ua/n3111928
 
   
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"Активисты" опять будут требовать решение суда, как и в случае с деньгами Янучары? Сегодня решением суда в Госбюджет зачислены в порядке спецконфискации 1,47 млрд грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 8954
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- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы.Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!(с)
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Как можно зачислить то,что давно украдено ? Сегодня решением суда в Госбюджет зачислены в порядке спецконфискации 1,47 млрд грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 882Абсюрд !
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цапам не понять - а как думаешь - ты тут уже задержался или еще нет?
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Я думаю,что твои бредни должен разбирать психиатр Сьогодні рішенням суду до Держбюджету зараховано в порядку спецконфіскації 1,47 млрд грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 1426с высоким уровнем профессионализма.
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1 млрд 478 млн грн. - транзитом через бюджет в оффшоры
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Заткните ему пасть,надоело это бляхо-мухо,не печатайте его монологи,пожалейте людскую психику.
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Если надоело, то чего ты сюда заходишь комментировать? Листай новости дальше. Сегодня решением суда в Госбюджет зачислены в порядке спецконфискации 1,47 млрд грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 7198
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Тыкай рогом в монитор быдло,и проходи мимо меня,советы свои ,давай червям тебе подобным.
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раздевают легитимного) от горе у "людей" Сегодня решением суда в Госбюджет зачислены в порядке спецконфискации 1,47 млрд грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 6668
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БЛА БЛА БЛА....и за ето еще и деньги ему платят....
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Югик, или выписывай себе премию в процентах от этой суммы, как Коболев, или привлекай Коболева за злоупотребление служебным положением. А то, как лох какой то выглядишь...
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Мне только что порохобот писал, что они ушли на армию давно...А их оказывается только зачислили. Да, перед выборами надо подкормить лохторат, на это и расчёт был.
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Американские следователи признались, что "не смогли вернуть Украине ни одного доллара", выведенного за границу режимом беглого Виктора Януковича.Источник: https://censor.net.ua/n3111885

Тут таки хтось триндить!
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Це він виправдовується? Чи пишається? Маю на увазі після цього:
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Юра, сделай статистику- сколько авто у депутатов записано на родственников,а сколько на себя
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на сегодня решением пэти он, напару с физкультурницей, украл из бюджета 1.7 лярда
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Юга упорно работает на понижение и так нулевого рейтинга своего кума !!! Жги еще !!! Сьогодні рішенням суду до Держбюджету зараховано в порядку спецконфіскації 1,47 млрд грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 8786
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Что только не скажешь в белой горячке.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня решением суда в Госбюджет зачислены в порядке спецконфискации 1,47 млрд грн, - Луценко
 
 
 
 
 
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