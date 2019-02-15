 За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко

Об этом сообщил в комментарии Укринформу его адвокат Дмитрий Ильченко, передает Цензор.НЕТ.

"Я внес за Владислава Николаевича залог, сейчас еду в территориальное управление казначейства для получения подтверждения зачисления средств в госбюджет", - сказал он.

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По словам адвоката, ныне Мангер еще находится в СИЗО Службы безопасности, у защиты есть информация, что его направили на допрос, хотя адвокатам об этом не сообщали.

Ильченко также сообщил, что после закрытого судебного заседания в Шевченковском райсуде столицы у защиты Мангера появились основания сообщить о совершении преступления против фигуранта дела Сергея Торбина.

"Просмотрев диск на закрытом судебном заседании, у меня появились основания утверждать, что работники СБУ совершили преступление против Торбина", - сказал Ильченко.

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангерадо 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн