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 За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко

За председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, внесли залог в размере 2 млн. 497 тыс. грн.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу его адвокат Дмитрий Ильченко, передает Цензор.НЕТ.

"Я внес за Владислава Николаевича залог, сейчас еду в территориальное управление казначейства для получения подтверждения зачисления средств в госбюджет", - сказал он.

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По словам адвоката, ныне Мангер еще находится в СИЗО Службы безопасности, у защиты есть информация, что его направили на допрос, хотя адвокатам об этом не сообщали.

Ильченко также сообщил, что после закрытого судебного заседания в Шевченковском райсуде столицы у защиты Мангера появились основания сообщить о совершении преступления против фигуранта дела Сергея Торбина.

"Просмотрев диск на закрытом судебном заседании, у меня появились основания утверждать, что работники СБУ совершили преступление против Торбина", - сказал Ильченко.

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангерадо 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн

Источник: https://censor.net.ua/n3111925
 
 
 Топ комментарии
 
как хорошо то когда деньги есть.... За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко - Цензор.НЕТ 9453

Убил - заплатил вышел
украл - заплатил - вышел
изнасиловал - заплатил-вышел
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Не захищаючи Мангера ..докази *на словах * !?
Так любого можливо запроторити .
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По словам пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган, они намерены обжаловать арест с залогом подозреваемого Владислава Мангера.
«Готовим апелляцию», - рассказала она.
Также Лариса Сарган объяснила, что Генпрокуратура не согласна с избранной мерой пресечения, поскольку настаивает на его безальтернативном аресте.
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Украинское законодательство,придуманное Портновым для отмазки убийц и корупционеров
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Не, ну должни ж бить какие то ограничения.
Организация заказного убийства для суда уже простое правонарушение?
Или ждут новую президентшу?
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По словам пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган, они намерены обжаловать арест с залогом подозреваемого Владислава Мангера.
«Готовим апелляцию», - рассказала она.
Также Лариса Сарган объяснила, что Генпрокуратура не согласна с избранной мерой пресечения, поскольку настаивает на его безальтернативном аресте.
 показать весь комментарий
 
 
Анатолий Штефан Штирлиц
Чергове шмакі-бум російським окупантам!

Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!
https://www.youtube.com/watch?v=H9i8hL7DEYU&
Все буде Україна і перемога за нами!🇺🇦
Щирі вітання кремлівським пропаgandонам!
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- Нет, действительно, это ч‑черт знает что такое! - продолжал горячиться Воробьянинов. - Дерут с трудящихся втридорога. Ей‑Богу!.. С ума сойти…(с)
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как хорошо то когда деньги есть.... За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко - Цензор.НЕТ 9453

Убил - заплатил вышел
украл - заплатил - вышел
изнасиловал - заплатил-вышел
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Свій до свого , по своє За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко - Цензор.НЕТ 7030 Да здравствует самій гуманний суд в мире
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Не захищаючи Мангера ..докази *на словах * !?
Так любого можливо запроторити .
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Не оставляет ощущение какой-то недоделанности и общей гнусности в расследовании убийства Екатерины... Не столько расследование, сколько замучивание......
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Янык может смело приезжать кормить страусов. За Мангера внесли майже 2,5 млн грн застави, - адвокат Ільченко - Цензор.НЕТ 4916
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80 тысяч долларов. Во столько суд оценил жизнь Кати За Мангера внесли майже 2,5 млн грн застави, - адвокат Ільченко - Цензор.НЕТ 8304
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Сначала воруют, а потом из ворованного залоги платят! Что это за идиотство? И главное это идиотство имеет фамилию, имя и отечество. Вор должен сидеть в тюрьме. Для тех, кто проходит по коррупции, убийствам, терроризму и другим серьезным преступлениям не должно быть никаких залогов и домашних арестов, только СИЗО, Вор, убийца должен сидеть в тюрьме, а не расхаживать на свободе! Только тогда в государстве начнет что-то налаживаться.
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Какие у нас все таки богатые и успешные чиновники. У каждого быстренько найдется сотня тысяч баксов на форс-мажор. Видно пахают на благо страны,как рабы на галерах. Умойтесь,европейцы. Можете приезжать на стажировку,неучи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко
 
 
 
 
 
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