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Все про:выборы (21066) ЦИК (2868) Слипачук (9)

 29,8 млн граждан будут включены в списки избирателей, - Слипачук

По состоянию на 14 февраля в списки избирателей на очередных выборах Президента Украины 31 марта потенциально может быть включено более 29,8 миллиона граждан.

Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на 14 февраля 2019 года граждане, которые потенциально будут включены в списки избирателей, составляют 29 миллионов 897 тысяч 548", - сказала она.

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В то же время председатель ЦИК подчеркнула, что до 25 марта граждане имеют право временно изменить место голосования без изменения избирательного адреса, и поэтому общее количество избирателей может быть увеличено за счет граждан с оккупированных территорий, где сейчас выборы не организуются.

Согласно официальной статистической информации, с учетом граждан на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, в Украине пока избирательный адрес имеют 34 миллиона 544 тысячи 93 человека.

Слипачук напомнила, что недавно ЦИК определила перечень избирательных округов на Донбассе и в Крыму, где очередные выборы Президента Украины не будут организовываться и не будут проводиться. По ее словам, общее количество избирательных округов на президентских выборах 31 марта составит 200 (с учетом зарубежного избирательного округа), а избирательных участков будет 29 тысяч 848 (без учета специальных избирательных участков, которые будут созданы на временной основе).

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В свою очередь руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах отметил, что данные госреестра избирателей обновляются ежемесячно, а сам реестр избирателей будет модернизирован и приспособлен для использования на мобильных устройствах и гаджетах. Также он заверил, что распространенная ранее информация СМИ о якобы увеличении на 1,4 миллиона избирателей в избирательных списках по сравнению с 2018 годом не соответствует действительности. Напротив, по его данным, количество избирателей ежегодно уменьшается, и вся статистическая информация освещена на сайте реестра.

Источник: https://censor.net.ua/n3111917
 
 
 Топ комментарии
 
Сталинское утверждение, что вьіборьі вьіигрьівают те, кто считает ,а не голосует- до сих пор актуально. Власть наверное, хочет вернуть времена Підрахуя. 29,8 млн громадян внесуть до списків виборців, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 5295
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- На Почтамте Остапа ожидала очередь, серая, каменная. Она была несокрушима, как греческая фаланга. Каждый знал свое место и готов был умереть за свои маленькие права. (с)
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Переселенці які не перебувають в Україні весь минулий рік мають бути позбавлені права голосу!
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Надеюсь что все они (мы) именно Граждане.
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Так это с не родившимися и умершеми же!
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Сталинское утверждение, что вьіборьі вьіигрьівают те, кто считает ,а не голосует- до сих пор актуально. Власть наверное, хочет вернуть времена Підрахуя. 29,8 млн громадян внесуть до списків виборців, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 5295
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- На Почтамте Остапа ожидала очередь, серая, каменная. Она была несокрушима, как греческая фаланга. Каждый знал свое место и готов был умереть за свои маленькие права. (с)
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Вряд-ли население Украины (без оккупированных территорий) дотягивает до 30 млн
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Каких вас? Порохососов или просто дебилов?
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Більш за все махінації Петро буде робити голосами "переселенців".Люди пішли до реєстру виборців,щоб отримати право голосу,але деяких посилають за довідками у Лугандон,інших вже приписали до ділянок у тих містах України,де вони ніколи не були.
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а горловчане проголосуют как на рэхфэремдуме...?
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тобто 16 за бортом... і того, 25% переможець .. маємо президента 7,5 лямов населення...
Ну що і так не погано, це вже більше ніж 10% обрали для усієї країни...
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Классик сказал - "І мертвих, і живих, і ненароджених..."
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Да, порошенко походу готовит массовую фальсификацию. Некоторые социологи утверждают что нас уже всего 30 миллионов...
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Дійсно, шось підозріло дофіга. До речі, фальсифікація буде здійснюватися на користь порохосвина та бойко в зоні юрисдикції військово-цивільних адміністрацій, які порохосвин принагідно створив 2 місяці тому на лінії розмежування. ЦВК **************, йдучи геть, прийняла під занавіс постанову, якою дозволила голосувати мешканцям окупованих територій. Мовляв, вони можуть приїхати в Україну, написати заяву і проголосувати. Річ у тім, що вони не їхатимуть і ніхто їх нікуди не завозитиме. Просто на територіях, підконтрольних військово-цивільним адмініструаціям цих пасажирів вписуватимуть в бюлетені зі старого реєстру виборців. Або, полінившись виконувати таку величезну роботу, просто впишуть кількісно в протоколи. Оце і є головна зброя московського шпигуна порошенка.
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С какого перепугу 29,8 млн граждан, нас от силы 35, это подтасуют точно, а если явку нарисуют 75-80 процентов, то точно придется эту власть не демократически сдвигать.
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Я слішал что в Германии около 83 млн. 29,8 млн громадян внесуть до списків виборців, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 3281
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буду краток - Брехня !!! и после выборов ЦВК в полном составе пойдет под суд.. 29,8 млн громадян внесуть до списків виборців, - Сліпачук - Цензор.НЕТ 4337
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при ющу - 28млн избирателей...при яныку - 26...сейчас люди разьехались на заработки...крым и половина лугандона не участвует, это минус 7-9 млн...от силы избирателей в стране 18-20 млн...(мертвых душ - около 10 млн...без всяких рейтингов победа в первом туре опять обеспечена)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины29,8 млн граждан будут включены в списки избирателей, - Слипачук
 
 
 
 
 
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