 29,8 млн граждан будут включены в списки избирателей, - Слипачук

Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на 14 февраля 2019 года граждане, которые потенциально будут включены в списки избирателей, составляют 29 миллионов 897 тысяч 548", - сказала она.

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В то же время председатель ЦИК подчеркнула, что до 25 марта граждане имеют право временно изменить место голосования без изменения избирательного адреса, и поэтому общее количество избирателей может быть увеличено за счет граждан с оккупированных территорий, где сейчас выборы не организуются.

Согласно официальной статистической информации, с учетом граждан на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, в Украине пока избирательный адрес имеют 34 миллиона 544 тысячи 93 человека.

Слипачук напомнила, что недавно ЦИК определила перечень избирательных округов на Донбассе и в Крыму, где очередные выборы Президента Украины не будут организовываться и не будут проводиться. По ее словам, общее количество избирательных округов на президентских выборах 31 марта составит 200 (с учетом зарубежного избирательного округа), а избирательных участков будет 29 тысяч 848 (без учета специальных избирательных участков, которые будут созданы на временной основе).

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В свою очередь руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах отметил, что данные госреестра избирателей обновляются ежемесячно, а сам реестр избирателей будет модернизирован и приспособлен для использования на мобильных устройствах и гаджетах. Также он заверил, что распространенная ранее информация СМИ о якобы увеличении на 1,4 миллиона избирателей в избирательных списках по сравнению с 2018 годом не соответствует действительности. Напротив, по его данным, количество избирателей ежегодно уменьшается, и вся статистическая информация освещена на сайте реестра.