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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16334) экономика (3486)

 Худшее уже позади. Настало время, когда успехи нашей стратегии каждый украинец должен почувствовать на собственном кармане, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что худшие испытания для Украины остались позади.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 30-й годовщине вывода войск из Республики Афганистан.

По словам Президента, возрождение армии, восстановление экономического роста, Соглашение об ассоциации и зона свободной торговли с ЕС, безвиз, укрепление украинской идентичности, Томос - это результат больших усилий украинского народа, в том числе и ветеранов-афганцев.

"Худшие испытания остались позади. Теперь настало время, когда успехи нашей стратегии каждый украинец должен почувствовать на собственном кармане. Восстановление экономического роста открывает возможности для превращения Украины в регионального лидера, на государство успешных, состоятельных и счастливых людей", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ больше нет рычагов влияния, чтобы ставить украинцев на колени. Нет и никогда не будет, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3111915
 
   
 Топ комментарии
 
Звучит как откровенная издевка.
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какое то брехло ПЯТЬ!!! лет назад говорило, шо реформы чуствуются или сразу или их вообще нет.
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"Худшее уже позади..."
От і ми сподіваємось, що в цьому році поміняють - і баригу, і всю нинішню "владу"
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Це для тебе сміття - основне, а для інших - вогнепальна зброя.
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Та, так... по гівну - гівном, не бісером же. )
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І, головне, так впевнено, так переконливо. Таке враження, що він сам вірить в цю маячню
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Можно подумать мы и раньше на собственном кармане не чувтвовали ваших "успехов"...
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Это он про очередное грядущее повышение тарифов??? Почувствуем, только ели без тебя! С тобой- только нищета!!!
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Такое же пистел кучма суши сухари шоколад сраный
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Когда-то, в 18-м веке, Мария-Антуанетта неосторожно обронила фразу: нет денег на хлеб, то пусть едят пирожные.Я шоколад есть не хочу.Как, в принципе, и не хочу повторения судьбы Марии для нашего сывочолого.Кто-то донесите до него, шо может повторить.
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Это миф. Не говорила она такого, да и пирожных не было, а был бриошь - булка.
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Зеленский отдыхает, вот кому он оставит место в 95 квартале - Порошенко, в рубрике - свежие анекдоты от Алексеевича!
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Та ну его на фиг,уже так почувствовали,что мама не горюй а если серьёзно,то неужели он не понимает,что его басням уже давно никто и нигде не верит.
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О кармане простого гражданина заговорил...
5 лет ждал и вдруг перед выборами вспомнил...
Выберите меня, выберите меня... и будет вам ещё 5 лет такого же дерьма в стиле "жити по новому", нищеты, вранья, беспредела...
Брехливая шоколадная тварь, что бы он сдох...
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Худшее уже позади. Возможно страна так и скажет после выборов.
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пуйло передумав нападати? Порох знову кращий кандидат для московії, як і в 2014-му? Зауважте, не Тимошенко.
https://censor.net.ua/news/316573/poroshenko_luchshiyi_shans_kotoryyi_v_nastoyaschee_vremya_est_u_ukrainy_lavrov
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Доки сонце зійде роса очі виїсть. Ну добралися "стугни" та "корсари" до лінії зіткнення. Добре! А чим нам платити за опалення до підняття пенсій? Як в Києві бути зі швидкою допомогою? Чи буде доведена до пуття медична реформа з огляду на те, що не можуть надійно захистити Супрун від радикальних підерасів політиків та їх ...спонсорів? У нас усі поліцейські є ментами і готові довбати лежачих, чи лише через одного? В усіх є чим продовжувати такий список питань. До "практичної безконечності". Народ, якому гидили і гидять на мізки роками, врешті "понесе", як кінь з дурним кучером, обере це одоробло, зєлінського, і наступного дня "слуґа народа" буде зустрічати в аеропорту януковича з азаровим, а менти з московськими "асвабадітєлями" будуть нас убивати вже не криючись.
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Какой талантливый Зануда! 3 раза прочитал - ни фига не понял... Жги еще!
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Аха-ха-ха-ха-хаха!!!! охо-хо-хо-хо-хохо! я пат сталом.... Теперь у нас два великих клоуна - Зе и Пе
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"Худшее уже позади"- брехня, еще больше 2 месяцев тошнилоку эту со всех утюгов смотреть и слушать...
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Ох и смачно плюнул мальдивский главнокомандующий в лицо всего украинского народа.
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Я Пороху вірю - він виконав більше ніж обіцяв, бо Томос іде бонусом. За обіцянку швидко закінчити війну, він вибачився і це достойно поваги. Найгірше вже позаду. Настав час, коли успіхи нашої стратегії кожен українець має відчути на власній кишені, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7857
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХудшее уже позади. Настало время, когда успехи нашей стратегии каждый украинец должен почувствовать на собственном кармане, - Порошенко
 
 
 
 
 
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