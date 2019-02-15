 Худшее уже позади. Настало время, когда успехи нашей стратегии каждый украинец должен почувствовать на собственном кармане, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 30-й годовщине вывода войск из Республики Афганистан.
По словам Президента, возрождение армии, восстановление экономического роста, Соглашение об ассоциации и зона свободной торговли с ЕС, безвиз, укрепление украинской идентичности, Томос - это результат больших усилий украинского народа, в том числе и ветеранов-афганцев.
"Худшие испытания остались позади. Теперь настало время, когда успехи нашей стратегии каждый украинец должен почувствовать на собственном кармане. Восстановление экономического роста открывает возможности для превращения Украины в регионального лидера, на государство успешных, состоятельных и счастливых людей", - подчеркнул Порошенко.
От і ми сподіваємось, що в цьому році поміняють - і баригу, і всю нинішню "владу"
5 лет ждал и вдруг перед выборами вспомнил...
Выберите меня, выберите меня... и будет вам ещё 5 лет такого же дерьма в стиле "жити по новому", нищеты, вранья, беспредела...
Брехливая шоколадная тварь, что бы он сдох...
https://censor.net.ua/news/316573/poroshenko_luchshiyi_shans_kotoryyi_v_nastoyaschee_vremya_est_u_ukrainy_lavrov
підерасівполітиків та їх ...спонсорів? У нас усі поліцейські є ментами і готові довбати лежачих, чи лише через одного? В усіх є чим продовжувати такий список питань. До "практичної безконечності". Народ, якому гидили і гидять на мізки роками, врешті "понесе", як кінь з дурним кучером, обере це одоробло, зєлінського, і наступного дня "слуґа народа" буде зустрічати в аеропорту януковича з азаровим, а менти з московськими "асвабадітєлями" будуть нас убивати вже не криючись.