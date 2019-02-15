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 ЕС не будет создавать отдельную наблюдательную миссию для выборов в Украине

Европейский Союз не намерен создавать отдельную наблюдательную миссию для выборов в Украине, поскольку полагается на выводы наблюдателей ОБСЕ.

Об этом заявил официальный представитель Евросоюза в пятницу в контексте предстоящей встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая должна состояться 18 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Евросоюз не рассматривает возможности отправки отдельной наблюдательной миссии на выборах в Украине. Обычно, мы не делаем этого для стран, которые являются членами ОБСЕ, и будем учитывать выводы наблюдателей от этой организации. Эти выборы важны, в частности в контексте продолжения процесса реформ ", - отметил представитель ЕС.

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По его словам, ЕС уделяет большое внимание реформам в Украине, достигла большого прогресса на этом пути, но еще много предстоит сделать. Среди ключевых направлений, по которым Украина стоит продолжать последовательные преобразования, он назвал сферу общественных финансов, банковский сектор, совершенствования фискальных органов, реформу правовой системы и судов, которые должны стать более независимыми и эффективными.

Источник: https://censor.net.ua/n3111911
 
 
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Ну, й ще, що повинні знати громадяни України, коли підуть до виборчих дільниць:


« Лукашенко объявил о готовности объединиться с Путиным завтра.



Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи. Видеозапись его ответа публикует Telegram-канал «Пул N3».
«Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы», - сказал он.
«Мы и завтра можем объединиться вдвоем [с Путиным], у нас проблем нет», - добавил Лукашенко, указывая на стоящего рядом российского лидера.»
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"...Эти выборы важны, в частности в контексте продолжения процесса реформ..." - тут явная ошибка в слове "продолжениия", Украине не нужно продолжение "имитации" реформ, пора их уже начинать.
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