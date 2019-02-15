 ProZorro - самая современная система закупок в мире, которой не хватает Великобритании, - Sky News

Об этом заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Британский Sky News пишет статью о местном скандале с контрактом на паромные перевозки на £13.8 млн, которые почему-то не плывут. И между прочим вспоминает ProZorro как самую продвинутую систему закупок в мире и то, чего не хватает Великобритании. Думаю, это и есть та самая "мягкая сила", которая необходима Украине, стране свободных, умных и сильных людей!", - отметил Нефьодов.
Также он привел цитату журналиста Sky News: "В прошлом году в Киеве я лицезрел самую передовую систему закупок в мире. Названная ProZorro, что по-украински означает "прозрачность", система была разработана после революции 2015 года. Ее девиз? "Все видят всё". В то время как закупки в Великобритании - это беспорядочная куча бумаг, PDF-файлов и неуклюжих порталов, ProZorro имеет единую точку входа, стандартный формат данных и открытый исходный код. Я ошеломленный наблюдал, как один из разработчиков просматривал выборку всех госконтрактов с одним поставщиком. Ему потребовалась одна минута и 30 секунд, чтобы сделать то, на что у британских госслужащих мог бы уйти целый день".
Причём многие тупые особи, которые наверняка хотят голосовать за GreenFilms, до сих пор гонят на Арсения.
оооо!!!
сэканомило АЖ 3%!!!!!!!
покупало рюкзаки у авкова через празоро по 2800 грн штука при ихней цене 550 грн штука -
5 кратный навар =500%.шили по 240 грн в подвале, потом в колонии по 152 грн шт.
И сэканомили из ентих 500% АЖ 3%!!!!!!!
пабедааа!!!
итого - навар 497% авакова на рюкзаках.
и аналогично на всем -
палтарак плокупает квартиры для атошников по 22 000 грн кв метр.
реально стоят 2000 грн метр - навар 10 раз =1000%.
канкурент выставил по 21 999 грн -сэканомили 1 грн - пабедаааа!!!
и все так - от стугн и минаметов до ремонтов дорог - бебибоксов по 5000 грн
от талантливых жен мальдивских .
все енто пазоро -
официальная крыша для мальдивских казнокрадов.
И безвиз - тоже специальный предвыборный трюк.
И Томос - специальный предвыборный трюк.
И усиление армии - специальный предвыборный трюк.
На что только не пойдет эта барыжная власть ради победы на выборах !
раньше ж намного лучше было - всё втихаря перетёрли с откатом в 60% и никаких скандалов.
Теперь ти должен за кредит, проценти по кредиту и имеешь платежки с реальной стоимостью.
Ти сам можешь пойти в банк и взять кредит только уже сам на себя. Я за таких идиотов больше платить не хочу.
Я би взагалі сказав, що Україна ОКУ.ННА країна, тільки би українців виселити, а англійців заселити...