 ProZorro - самая современная система закупок в мире, которой не хватает Великобритании, - Sky News

Об этом заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Британский Sky News пишет статью о местном скандале с контрактом на паромные перевозки на £13.8 млн, которые почему-то не плывут. И между прочим вспоминает ProZorro как самую продвинутую систему закупок в мире и то, чего не хватает Великобритании. Думаю, это и есть та самая "мягкая сила", которая необходима Украине, стране свободных, умных и сильных людей!", - отметил Нефьодов.

Также он привел цитату журналиста Sky News: "В прошлом году в Киеве я лицезрел самую передовую систему закупок в мире. Названная ProZorro, что по-украински означает "прозрачность", система была разработана после революции 2015 года. Ее девиз? "Все видят всё". В то время как закупки в Великобритании - это беспорядочная куча бумаг, PDF-файлов и неуклюжих порталов, ProZorro имеет единую точку входа, стандартный формат данных и открытый исходный код. Я ошеломленный наблюдал, как один из разработчиков просматривал выборку всех госконтрактов с одним поставщиком. Ему потребовалась одна минута и 30 секунд, чтобы сделать то, на что у британских госслужащих мог бы уйти целый день".

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