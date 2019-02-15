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Все про:Великобритания (2084) Нефьодов (72) Prozorro (89) закупки (158)

 ProZorro - самая современная система закупок в мире, которой не хватает Великобритании, - Sky News

Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов считает, что электронная система публичных государственных торгов в режиме онлайн ProZorro, это и есть та самая "мягкая сила", которая необходима Украине.

Об этом заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Британский Sky News пишет статью о местном скандале с контрактом на паромные перевозки на £13.8 млн, которые почему-то не плывут. И между прочим вспоминает ProZorro как самую продвинутую систему закупок в мире и то, чего не хватает Великобритании. Думаю, это и есть та самая "мягкая сила", которая необходима Украине, стране свободных, умных и сильных людей!", - отметил Нефьодов.

Также он привел цитату журналиста Sky News: "В прошлом году в Киеве я лицезрел самую передовую систему закупок в мире. Названная ProZorro, что по-украински означает "прозрачность", система была разработана после революции 2015 года. Ее девиз? "Все видят всё". В то время как закупки в Великобритании - это беспорядочная куча бумаг, PDF-файлов и неуклюжих порталов, ProZorro имеет единую точку входа, стандартный формат данных и открытый исходный код. Я ошеломленный наблюдал, как один из разработчиков просматривал выборку всех госконтрактов с одним поставщиком. Ему потребовалась одна минута и 30 секунд, чтобы сделать то, на что у британских госслужащих мог бы уйти целый день".

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ProZorro - самая современная система закупок в мире, которой не хватает Великобритании, - Sky News 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111907
 
   
 Топ комментарии
 
Да, Британии есть чему поучиться у Украины... и её президента...
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Не может бить такого))))) зраду кондратий щас хватит
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За введение этой системы госзакупок ВСЕ олигархи Украины возненавидили Яценюка и вложили немеряно бабла чтобы в его дискредитацию.
Причём многие тупые особи, которые наверняка хотят голосовать за GreenFilms, до сих пор гонят на Арсения.
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Да, Британии есть чему поучиться у Украины... и её президента...
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Чемберлены покупайте. Мы исчо и инструкцию как нажучить это Прозоро в нагрузку продадим
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Не может бить такого))))) зраду кондратий щас хватит
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Это не те ли дефективные богданы поставляет пэпа на фронт, специально чтоб подставить бойцов?
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За введение этой системы госзакупок ВСЕ олигархи Украины возненавидили Яценюка и вложили немеряно бабла чтобы в его дискредитацию.
Причём многие тупые особи, которые наверняка хотят голосовать за GreenFilms, до сих пор гонят на Арсения.
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твое празоро сэкономило на госзакупкаэх 18 млрд из 750 потраченныз за 2018 год!
оооо!!!
сэканомило АЖ 3%!!!!!!!

покупало рюкзаки у авкова через празоро по 2800 грн штука при ихней цене 550 грн штука -
5 кратный навар =500%.шили по 240 грн в подвале, потом в колонии по 152 грн шт.
И сэканомили из ентих 500% АЖ 3%!!!!!!!
пабедааа!!!

итого - навар 497% авакова на рюкзаках.
и аналогично на всем -
палтарак плокупает квартиры для атошников по 22 000 грн кв метр.
реально стоят 2000 грн метр - навар 10 раз =1000%.

канкурент выставил по 21 999 грн -сэканомили 1 грн - пабедаааа!!!

и все так - от стугн и минаметов до ремонтов дорог - бебибоксов по 5000 грн
от талантливых жен мальдивских .
все енто пазоро -
официальная крыша для мальдивских казнокрадов.
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Это Прозорро - специальный предвыборный трюк власти.

И безвиз - тоже специальный предвыборный трюк.

И Томос - специальный предвыборный трюк.

И усиление армии - специальный предвыборный трюк.

На что только не пойдет эта барыжная власть ради победы на выборах !
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а давайте повчимо жити західний світ. заодно розкажем про безліч корупційних скандалів в закупівлях, де все вирішує тільки ціна, тільки прописані умови під вже визначеного переможця, тільки свої люди.... звичайно, є всі підстави для бахвальби!
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та кто бы спорил с тобой,

раньше ж намного лучше было - всё втихаря перетёрли с откатом в 60% и никаких скандалов.
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ага, оттого платежки и были на порядок меньше - видимо в ЖЕКи оплату черным налом носили ProZorro - ************ система закупівель у світі, якої бракує Великій Британії, - Sky News - Цензор.НЕТ 7613
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Для того шоб твои платежки "били меньше" жулька взяла кредит на твое имя.
Теперь ти должен за кредит, проценти по кредиту и имеешь платежки с реальной стоимостью.
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А что же ваш дюже вумный щикаладный Прахвесиионал хотя бы так не смог? Или не исправил все Юлечкины просчеты? Мозгов нет сделать как Юлечка или лучше? Только красть и повышать тупо тарифы может? Да, он такой ваш обожаемый Пецекрыс, он и вас на зарплату кинет!
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Как так? Взять на тебя еще кредит? ProZorro - ************ система закупівель у світі, якої бракує Великій Британії, - Sky News - Цензор.НЕТ 4426
Ти сам можешь пойти в банк и взять кредит только уже сам на себя. Я за таких идиотов больше платить не хочу.
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А что, мозгов нет сделать лучше чем проклинаемая вами Юлечка? Только красть и повышать тупо тарифы может?
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Тобиш сами щиколадные восхвалятели честно признают, что их Пецякрыс намного тупее Юлечки? Не ожидал...
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с реальной стоимостью? За ахметовский почти шаровой уголь из ОРДЛО по ценам голландской биржи плюс доставка? Пишиисчо.
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Перед нами типичный пример пустоголового избирателя пеци - крысы. Щикаладные крысы боятся Юлечку как огня! А что касается всяких их росказней про Юльку, так куда им с их второсортным умишком придумать складную, правдивую и интересную историю, что не трынданут - так купи не тримаэться.
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брехня) в Голландии комуналка, с ее биржи, на порядок больше чем тут
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Ты щикаладный дурачек? В Голландии комуналка процентов на 15 больше нашей. А теперь вопрос к щикаладным подлизывателям: какая минимальная почасовая оплата труда в Голландии?
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ща найдуться недочеловеки которые упоминут тут обязательно о Порошенко ) куда ж без него то )))
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я так вижу что надо потихоньку валить все таки из Украины,и не через економическую ситуацию. Просто у нас народ гниловатый, одни за 1000 гривен орут за несуществующего президента, другие ноют постоянно о зраде, третьи ватники у которых в мозгах еще советский союз, одним словом гримучяя смесь дибилоидов...
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мабуть англійцям ще бракує і кондитерів, що вміють будувати собачі буди та директорів базарів?
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Супер, заголовок дня!
Я би взагалі сказав, що Україна ОКУ.ННА країна, тільки би українців виселити, а англійців заселити...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомProZorro - самая современная система закупок в мире, которой не хватает Великобритании, - Sky News
 
 
 
 
 
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