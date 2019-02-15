 Легковушка влетела в фуру в Николаевской области: водитель ВАЗа погиб на месте, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Предварительно установлена, что 37-летний водитель легковушки не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем.

Вследствие ДТП водитель легковушки от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

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