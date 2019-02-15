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Все про:ДТП (5450) Николаевская область (824)

 Легковушка влетела в фуру в Николаевской области: водитель ВАЗа погиб на месте, - полиция. ФОТОрепортаж

15 февраля около 2:10 у дома № 7 по улице Школьной в с. Мигия Первомайского района Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля Renault-420 с полуприцепом и легкового автомобиля ВАЗ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Предварительно установлена, что 37-летний водитель легковушки не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем.

Легковушка влетела в фуру в Николаевской области: водитель ВАЗа погиб на месте, - полиция 01

Вследствие ДТП водитель легковушки от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Легковушка влетела в фуру в Николаевской области: водитель ВАЗа погиб на месте, - полиция 02

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

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Легковушка влетела в фуру в Николаевской области: водитель ВАЗа погиб на месте, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3111903
 
 
 Топ комментарии
 
Та шо ж Вы подсказываете.У наших дебилов хватит идиотизма,чтобы и вправду сделать 30 кмч.И потом упорно доказывать с пеной у рта,что проблема именно в скорости
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Должна быть уголовная ответственность, как за попытку убийства, за припаркованные на трассах и на самой дороге фурах (без включенных световых сигналов и предупреждающего знака).
Этот ублюдок просто бросил фуру на ночь на дороге как и тысячи подобных дебилов
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Зато не клятый еврохлам, а надёжный и экологичность автомобиль от торговых партньоров
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.....вот что делает скорость 50 км в нас. пункте ((((( надо ДЕЛАТЬ 30 км !!!
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Та шо ж Вы подсказываете.У наших дебилов хватит идиотизма,чтобы и вправду сделать 30 кмч.И потом упорно доказывать с пеной у рта,что проблема именно в скорости
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Должна быть уголовная ответственность, как за попытку убийства, за припаркованные на трассах и на самой дороге фурах (без включенных световых сигналов и предупреждающего знака).
Этот ублюдок просто бросил фуру на ночь на дороге как и тысячи подобных дебилов
1
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Хоч один користувач вірно підняв питання.
Ці зерновозу уже вкрай обнагліли. Миколаїв просто тріщить від них. Усі дороги до портів ведуть через усе місто. Як слідство - дорог немає.
Тирло собі роблять, де їм заманеться. Вночі стануть і на цілий день можуть там стояти; на інших плювати, не під'їхати, не пройти. Я не голословлю, можу фото зробити.
А ще, коли трохи холодно, то каптять двигунами усю ніч, при чому під вікнами житлових квартир...
І ніхто їм не вказівка, автівки ГАСПОД, *****...
Іноді просто хочеться палити та палити тих голе логістів.

До речі, ось тут моє не велике відео при портового чекання.
А тут, що з дорогою (на відео не передасиш тих вирв).

І Владі, судячи з усього, плювати на усе. Бо команда з верху - не чіпати, напевно!!!
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Ви не праві в конкретному випадку. З фото видно, що фура не стояла на магістралі чи якійсь вулиці з пожвавленим рухом. Звичайна вулиця, водій фури поставив машину біля двору і пішов спати. У дві години ночі, певно повертаючись із святкування валентина ( бо як можна оправдати підвищену швидкість на такій не широкій дорозі), з погано працючими фарами, або ліва взагалі не світилася (вчора в себе зустрів таке жигулі), врізався в стоячу фуру. Він навіть не гальмував. Бо слідів на асфальті не видно. А в причепа фури якщо стоянкові вогні і не були включені, то на борту світловідбивні елементи добре видно. Такщо прихильник автотазу знайшов те, що довго шукав.
Подивіться на подію з іншого боку: добре, що водій автотазу не вбив нікого із нічних пішоходів окрім себе.
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Зато не клятый еврохлам, а надёжный и экологичность автомобиль от торговых партньоров
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Механик Федор собрал СуперКРАЗ
Бешеная скорость, дьявольский рывок
Крушится асфальт от его мостов
Плещутся мозги из черепов.

СуперКРАЗ - в аду он был создан
СуперКРАЗ - грохочут колеса
СуперКРАЗ - тебя он настигнет
СуперКРАЗ - втрамбует в могилу

Мчится по асфальту СуперКРАЗ
Бешеный водитель выучил урок
Раздавлена катком людская толпа
Федор в Украине сдает на права
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Пора продавать с квадратными колёсами.
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Ті обочечники замахали. В ночі не видно, народ і влітає.
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Должна быть уголовная ответственность, как за попытку убийства, за припаркованные на трассах фуры (без включенных световых сигналов и предупреждающего знака).
Этот ублюдок просто бросил фуру на ночь на дороге как и тысячи подобных дебилов
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Один безмозглый идиот, второй заснул,теперь уже навечно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛегковушка влетела в фуру в Николаевской области: водитель ВАЗа погиб на месте, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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