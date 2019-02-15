 Легковушка влетела в фуру в Николаевской области: водитель ВАЗа погиб на месте, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.
Предварительно установлена, что 37-летний водитель легковушки не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем.
Вследствие ДТП водитель легковушки от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.
Начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.
Этот ублюдок просто бросил фуру на ночь на дороге как и тысячи подобных дебилов
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Ці зерновозу уже вкрай обнагліли. Миколаїв просто тріщить від них. Усі дороги до портів ведуть через усе місто. Як слідство - дорог немає.
Тирло собі роблять, де їм заманеться. Вночі стануть і на цілий день можуть там стояти; на інших плювати, не під'їхати, не пройти. Я не голословлю, можу фото зробити.
А ще, коли трохи холодно, то каптять двигунами усю ніч, при чому під вікнами житлових квартир...
І ніхто їм не вказівка, автівки ГАСПОД, *****...
Іноді просто хочеться палити та палити тих голе логістів.
До речі, ось тут моє не велике відео при портового чекання.
А тут, що з дорогою (на відео не передасиш тих вирв).
І Владі, судячи з усього, плювати на усе. Бо команда з верху - не чіпати, напевно!!!
Подивіться на подію з іншого боку: добре, що водій автотазу не вбив нікого із нічних пішоходів окрім себе.
Бешеная скорость, дьявольский рывок
Крушится асфальт от его мостов
Плещутся мозги из черепов.
СуперКРАЗ - в аду он был создан
СуперКРАЗ - грохочут колеса
СуперКРАЗ - тебя он настигнет
СуперКРАЗ - втрамбует в могилу
Мчится по асфальту СуперКРАЗ
Бешеный водитель выучил урок
Раздавлена катком людская толпа
Федор в Украине сдает на права
Этот ублюдок просто бросил фуру на ночь на дороге как и тысячи подобных дебилов