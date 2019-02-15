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 Порт Байкал, Култук, Тихонова Падь: иркутская епархия РПЦ готова принять до 200 "украинских братьев и сестер"

В Иркутской епархии РПЦ озвучили желание принять на постоянное поселение до 200 "монашествующих братьев и сестер" из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 14 февраля 2019 года на своей странице в Facebook заявил руководитель миссионерского отдела епархии Вячеслав Пушкарев.

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Так, священник перечислил возможные варианты комплексов для поселения, которые сейчас в состоянии доработки: в Слюдянском районе в поселке Култук на берегу Байкала будет открыт женский монастырь на 20-30 человек, в поселке Порт Байкал – мужской монастырь на 12-15 человек, в районе деревни Тибельти – на 15-20 монахов, в районе деревни Быстрая – на 15-20 монахов. Кроме того, в селе Хомутово Иркутского района можно открыть мужской монастырь на 20-30 человек, а деревне Тихонова Падь – мужской скит на 10-12 человек, в селе Верхоленское Качугского района на берегу Лены – мужской монастырь с большой численной перспективой.

"Если сейчас встанет необходимость принять украинских братьев и сестер по уже готовым и действующим монастырям, чтобы не терялись сами братства, то Иркутская епархия способна предложить уже приготовленные комплексы для принятия и продолжения монашеского жития", - написал руководитель миссионерского отдела.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Порт Байкал, Култук, Тихонова Падь: иркутская епархия РПЦ готова принять до 200 украинских братьев и сестер 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111902
 
   
 Топ комментарии
 
Вот она, истинная братская помощь! Никакого навязывания "русского мира", никакой "русской весны", а наоборот - "Чемодан, вокзал, роисся". Тихо-мирно, без стрельбы, и нехай їм щастить десь на схід від оз. Байкал..
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Странно, как все что связано с рашистами, сопровождается цифрой 200
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Чому кацапи такі тупі ? Не паляться ні разу ...
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Чому кацапи такі тупі ? Не паляться ні разу ...
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они просто заточены на тупую аудиторию с ней намного легче работать.
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а чому це барига може копіювати борди ху_йла, а іншим зазь? Це ж сосіальна реклама, і ільїна претензій не виставить, все логічно, як не для порохобота.
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А это аудитория иульки..грици ..зелики и им подобные...
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Це все розраховано на зрадобидло, яке таке ж тупе... Свнсбкам навіть немає особливої потреби маскуватись.
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Потому что таким умным как Вы хоть дерьмом морду вымажь, главное сказать что шоколад.
Теперь по сути Денис Иванович Федотов утверждает что он случайно наткнулся на один из нескольких миллиардов постов в соцсети. Денис Иванович Федотов решил не просто его посмотреть и забыть, Денис Иванович Федотов решил глубоко изучить ситуацию, и просмотрев несколько миллионов сайтов нашел таки что первоисточник фото. В это конечно легко поверить. И практически нереально поверить в то что Денис Иванович Федотов мог потратить 2 минуту чтобы отскринить созданный самим же собой пост и выложить здесь как сенсацию. Не так ли Роман с камнем ?
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А мысль, что Денис Иванович Федотов знает, как искать сайты по изображению Вам в голову не приходила?
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Те кто знает как искать файлы по изображению, в порохоботы не идут работать, да и по соцсетям сутками не шарятся.
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Пане Денис, що би, на Вашу думку, сказала з приводу заяви Світлани Вікторовної, Тетяна Помолова?
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Почему так мало ? Самим жрать нечего ?
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Вот она, истинная братская помощь! Никакого навязывания "русского мира", никакой "русской весны", а наоборот - "Чемодан, вокзал, роисся". Тихо-мирно, без стрельбы, и нехай їм щастить десь на схід від оз. Байкал..
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Головне монахам там не обурятитись і не сісти в танки, бо згорять "ні за цапову душу"
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Странно, как все что связано с рашистами, сопровождается цифрой 200
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есть мнение, что пошло это от двухсотграммового стакана
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Попы и монахи рпц ловите шанс! Немедленно пакуйте чемоданы, нельзя упускать такую возможность. Это знамение БожьеПорт Байкал, Култук, Тихонова Падь: иркутская епархия РПЦ готова принять до 200 "украинских братьев и сестер" - Цензор.НЕТ 6084
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Чот сумлеваюсь я однако. Не поменяют они чистый и теплый санузел на "дырочку",а стиральную машину на "полоскалку".
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Так в парашу и так 83,1 тысячи собрались.
Забирайте понаехавших!
Нам не жалко.
Потом не надо жаловаться)))))
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Типу: Якщо втомилися боротися з фашистами, то приїжджайте до нас боротися з китайцями.
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Вы себе не представляете какая это дыра.
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Интересно в иркутских келиях есть вай-фай?
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Собирайтесь срусские братья на родину,она вас уже заждалась.
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там кстати этнических украинцев
больше чем в нынешнем составе верховной рады
благодаря товарищу сталину
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Якщо ви про Зелений Клин, то туди переїхали ще при царській Росії, тобто до сраліна.
І з них, на жаль, українцями себе вважають вже мало хто.
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какой такой монастырь ? попы туда не поедут, им в мацкве приходы подавай
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Будете у нас на Колиме.....Та ні,ну його напуй)))
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мертвечук и ко на выход+жопоблок и всякие жули...вам уже есть место на этой планете!
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вообще-то это уже де-факто территория КНР
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Там холодно 300 дней в году...можно петухов из гавна лепить...и ракеты...😀
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хм... введите им там курсы по обучению китайскому языку
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скорее алень иероглифами напишет, чем кацап книжку откроет...
а вы за китайский - там необучаемые.
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В начале службы в СА, был в учебке в г. Канск Красноярского края. Так нас пугали тем, что при плохом поведении, попадём по распределению в места, от одних названий было жутко - Зима, Могочи, Магдагачи. Страх подкреплялся рассказами побывавших там, о том что людям в тех местах не выжить. Все хотели попасть в Одессу или Гудауту (курорт на Черном море). Так вот, этих попов, ни за какие коврижки туда с Киева и Одессы не затянешь
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Я чекаю, коли в цьому обговоренні почнеться про "барЬІжную_соЄвую_власть". Порт Байкал, Култук, Тихонова Долина: іркутська єпархія РПЦ готова прийняти до 200 "українських братів і сестер" - Цензор.НЕТ 5549

Скажімо, "...дАвЙОл барЬІґа что даже мАнАхі вЬІнуждЄни уєЗЧять.."

Без цього не цікаво. Порт Байкал, Култук, Тихонова Долина: іркутська єпархія РПЦ готова прийняти до 200 "українських братів і сестер" - Цензор.НЕТ 5549
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Перша партія лохів прибула туди ще в 14 році. З Думбаса.
Порт Байкал, Култук, Тихонова Долина: іркутська єпархія РПЦ готова прийняти до 200 "українських братів і сестер" - Цензор.НЕТ 5760
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Это именно тот, самый упоротый и неисправимый контингент скрепоголовых ватников, которых нужно провожать с музыкой и слезами радости... и обязательно менять им гражданство и отбирать украинские паспорта!
Порт Байкал, Култук, Тихонова Долина: іркутська єпархія РПЦ готова прийняти до 200 "українських братів і сестер" - Цензор.НЕТ 3711
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Я полностью приветствую подобній шаг РПЦ и призываю членов РПЦ услышать призыв матери-церкви. Зачем вам мучатся с "бендерами" и просыпатся под украинский гимн?
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Берите всех с доплатой！Поможем собрать вещи
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Скатеркою дорога, чистіше буде в Україні!
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а Запоребриковая срань готова принять или нет?
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Иркутская епархия РПЦ готова принять до 200 "украинских братьев и сестер"

А ми можемо допомогти з квитками. Порт Байкал, Култук, Тихонова Долина: іркутська єпархія РПЦ готова прийняти до 200 "українських братів і сестер" - Цензор.НЕТ 9796
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Та шото "украинские братья и сестри" самі не дуже поспішають до ваших ******.Копняками не виженеш
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Кацапа з України бульдозером не випхаєш, а вони якимсь бурятським Култуком приманюють.
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Так в наРассєє є ще безліч цікавих місць крім Іркутська - Лабитнангі, Ханти-Мансійськ, Находка, Якутськ, Магадан, Ухта, Тинда тощо. Нехай "ісконно праваславниє" рулять туди.
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"...до 200 "монашествующих братьев и сестер" из Украины".

После 20.000.000 китайских "братьев и сестёр", которых они уже приняли, 200 идиотов из Украины даже не в счёт.
Порт Байкал, Култук, Тихонова Долина: іркутська єпархія РПЦ готова прийняти до 200 "українських братів і сестер" - Цензор.НЕТ 5269
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Будете у нас на Колыме - милости просим! (с)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорт Байкал, Култук, Тихонова Падь: иркутская епархия РПЦ готова принять до 200 "украинских братьев и сестер"
 
 
 
 
 
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