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 Свыше 160 тысяч наших земляков приняли участие в войне в Афганистане, более 3 тысяч из них погибли, - Полторак

Глава Минобороны Степан Полторак сообщил, что более 160 тысяч украинских военнослужащих, из которых 3 тысячи погибли, выполняли служебные обязанности на территории Афганистана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Украина сегодня чтит участников боевых действий, которым волею судьбы было суждено выполнять служебные обязанности на территории других государств. Сотни тысяч украинцев, участвовавших в таких опасных миссиях, показывали пример отваги, мужества и смелости. Мы гордимся нашими соотечественниками, для которых честь, достоинство и долг составляют смысл жизни", - написал он.

Полторак напомнил, что 30 лет назад завершилось сложное и неоднозначное испытание Афганистаном: "В этой войне приняло участие более 160 000 наших земляков, более 3000 из них погибли. Немало воинов-афганцев, участников других зарубежных военных миссий вступили в ряды добровольцев и украинского войска, чтобы с оружием в руках защищать родную землю от захватчика. Значительная часть этих ветеранов стали волонтерами и мощно помогали нашей армии".

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"Бесконечно благодарен вам всем, дорогие друзья, что не остались равнодушными в трудное время для страны, помогли мотивировать и подготовить молодое поколение украинских воинов! Не сомневайтесь: свой боевой и жизненный опыт вы передали в надежные руки нового поколения победителей! Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и Божьей благосклонности!", - написал глава Минобороны.

Свыше 160 тысяч наших земляков приняли участие в войне в Афганистане, более 3 тысяч из них погибли, - Полторак 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111899
 
 
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кацапы сейчас то же считают, что они выполняют свой интернациональный долг на нашей земле убивая украинцев.. пусть этот придурок и их оправдает ..
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В той войне погиб миллион афганцев, половина - от рук советских наемников, а половина - от рук борцов за мир и демократию, вроде Талибана. Характерной особенностью этой имперской агрессии было то, что русские воевали с удовольствием, а украинцы без, они такие же жертвы Империи, как и афганцы.
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мнения наших воинов никто не спрашивал. Присягу никто не отменял+мощнейшее пропагандистское давление.
А вот те, кто это заварил, кто по-тихому ввел спецназ в Кабул и организовал письмо от "законного правительства" (ничего не напоминает?), кто вверг страну в пропасть - да, это паскуды.
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Выполняли служебные обязанности ? За кого воевали ?
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Ось тому кримські зрадники і голосували за Україну в 1991 році, патамушта Україна не збиралась більше брати участь в ЬІмперських війнах. А в 14 році про це вже забули і верещали хатім на расєю. Ну каци їм швидко пояснили шо до чого. Тепер мають що мають.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСвыше 160 тысяч наших земляков приняли участие в войне в Афганистане, более 3 тысяч из них погибли, - Полторак
 
 
 
 
 
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