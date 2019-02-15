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 Общество, За рубежом
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Все про:гражданство (886) Россия (72003) украинцы (2932)

 Российское гражданство в 2018 году получили 83,1 тыс. граждан Украины, - МВД РФ

Российская Федерация в 2018 году предоставила гражданство 83 тыс. 081 гражданину Украины, говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

В частности, за январь-декабрь 83 тыс. 081 украинец получил гражданство РФ (принято, восстановлено, признано). Также за данный период принято решение о выдаче 64 тыс. 861 вида на жительство для украинцев (в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 170 тыс. 638 украинцев), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, граждане Украины в 2018 году получили 77 тыс. 075 разрешений на временное проживание (проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 160 тыс. 706 украинцев).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, в 2017 году российское гражданство получили 85 тыс. 119 украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3111897
 
 
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Нічого не вдієш.
"Дякуючи" баризі та нинішній "владі" люди тікають з України куди лише можуть.
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барыга не виноват.Жизнь по новому виновата, которую створил барыга
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Барыга виноват в том, что ты получил паспорт пидароссии?
Вот когда вы немытые научитесь логику включать?
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умытый дерьмом - про ВПН слышал? Паспорт у меня Украинский, а жизнь по новому действительно утомила тех, кто не у корыта. Те, кто у корыта не перестают рассказывать про своего лидера и его "достижения"
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Это ж сколько денег украинского народа сэкономлено на чемоданах для новоявленных граждан россии.
Ваня, ты чего ноешь? на чемодан не хватает ? Російське громадянство в 2018 році отримали 83,1 тис. громадян України, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 6534
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такие как ты прозреют тогда, когда из страны от"новой жизни" уедет пару миллионов человек. А остальным установят визы на выезд, как в СССР было когда-то
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А ты мозг вообще потерял,что в кацапии лучше чем в Украине?
Высокий уровень жизни?Цивилизация?Скрепы?
Мелешь что попало пустозвон,лишь бы какашку кинуть.
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Якщо барига в цій країні ні в чому не винен та ні за що не відповідає, то він такий і не потрібен.
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Барыга виноват в том, что такие как ты получают паспорта страны агреессора? Бгг Российское гражданство в 2018 году получили 83,1 тыс. граждан Украины, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 3224
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Если кому путин лучше чем Порох,то таких и не жалко,пусть валят.
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В мене про вашого пукіна жодного слова не було. Мене турбують свої чиновники та держслужбовці, які не відповідають займаним посадам.
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хутин ваш, только кацапу нравиться жить в параше.
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Після 31 березня 2019-го року очікуємо нову хвилю. Попруть переважно вінницькі.
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Мордва, смотри, чтобы ты не попёр на свою истАрическую родину.
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...ман, а що зі щелепою - під українську не налаштовується?
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На твоем родном - свинособачьем легче посылать таких как ты ватников. Мордва, после 31 марта куда убегать будешь?
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Чим більше "втече" - тим краще. Менше буде нитіків і скигльщіків та всепропальщиків. А головне - не смердітиме гнилою ватою і цапським лайном Российское гражданство в 2018 году получили 83,1 тыс. граждан Украины, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 7924
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Отож. Якби барига панамський через свого ралдугина на виолончелях гроші б не крав, то дітки Кемерова у запоморочення від голоду не падали б. А так, ватнички їдуть туди до мордору, що вони хочуть з тими дітками робити, які у стані непритомності, тільки здогадуйся...
Після епілептичних бабусь і снігурів, на думку приходить лише одне: сгвалтувати і потім з'їсти. Російське громадянство в 2018 році отримали 83,1 тис. громадян України, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 43
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та запросто, а куле делать

не с лунандонским же жить

вообще то там дети в школу тоже ходят
а вместо паспорта получают балалайку
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То НЕ ГРАЖДАНЕ, а РАБЫ, которые получили наконец своё ярмо (с двуглавой курицей)! И никогда по факту не были ГРАЖДАНАМИ (РАБ - он РАБ в собственном сознании)!
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... по всей видимости, это (рабство) наследственное и пожизненно (горбатых могила исправит)!
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При цьому більшість з них продовжують у "хунти" отримувати пенсії.
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И, что с того? Если даже цифра правдивая, пускай валят. Это именно те, кто может ударить в спину и предать. Их место в ПаРаше.
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Так и не понял, власти РФ дают своё гражданство всем желающим украинцам или есть напряжёнка с этим делом? Хотелось бы, чтобы все любители русского мира как можно быстрее оказались среди своих. И не путались здесь в Украине под ногами, мешая строить нам европейское государство.
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Гемор шоб получить,можно годами ждать паспорт,в принципе понятна логика кремля пятая колонна должна оставаться в Украине
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Прекрасно! Чим більше виїде з України ватних гнид - тим легше дихатиметься і менше смердітиме цапським лайном Российское гражданство в 2018 году получили 83,1 тыс. граждан Украины, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 9952
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но в некоторых случаях не стоит путать расейсое гражданство с липецким
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И это хорошо. Львиная доля -сепарасты из даунбасса + недобитая мразь из внутренних районов....Этот балласт надо бы сбросить полностью.
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Дятел ! Пойди покакай балласт свой сбрось . Недоумок кастрюлеголовый
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Респект таким , зачем любить родину на расстоянии если она рядом Российское гражданство в 2018 году получили 83,1 тыс. граждан Украины, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 6520
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Россияне переезжают жить на ПМЖ в ... "бандеровскую и нищую" Украину ! Российское гражданство в 2018 году получили 83,1 тыс. граждан Украины, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 6608 .
У московских пропагандистов шок.



Российское гражданство в 2018 году получили 83,1 тыс. граждан Украины, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 9909 ..
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Российское гражданство в 2018 году получили 83,1 тыс. граждан Украины, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 9805Руслан Кошулинський‏ @************

Шановні львів'яни! Запрошую вас на зустріч. Цієї неділі, 17 лютого, в кінотеатрі імені Довженка на Сихові. 18:00. Приходьте! Поспілкуємося.Российское гражданство в 2018 году получили 83,1 тыс. граждан Украины, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 6053
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Худшие уезжают туда, лучшие оттуда. Взаимовыгодный обмен.
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83 тис. ідіотів ******* садо-мазо і хочуть жити в ізоляції.
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А почиму б зраде не воспользоваться случаем?
На расеи дешовий газ, агромние зарплати, нет карупции и царь лично каждому расеянину жопу подтирает. Все как оне любят)
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ну вот и стала Украина на 83,1k чище от руцкомирных.
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Это всё 5 колона параши, поэтому для Украины это только плюс.
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Как говорится, меньше народу - больше кислороду.
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Переїзд українців в Росію підвищує IQ обох країн. Російське громадянство в 2018 році отримали 83,1 тис. громадян України, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 5867
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Комментирующим! Ничего хорошего, Все потому что украинская власть не способна предложить лучшую перспективу. Печально!
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Тому кто видит перспективу в параше, видать дерьма не хватает.
Російське громадянство в 2018 році отримали 83,1 тис. громадян України, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 6378
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Ліпше було б 831 тис. Менше кацапні -- чистіше повітря.
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.....чемодан , вокзал , росия !!!! правильно и дальновидно и главное МИРНО !!!
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