 Российское гражданство в 2018 году получили 83,1 тыс. граждан Украины, - МВД РФ

В частности, за январь-декабрь 83 тыс. 081 украинец получил гражданство РФ (принято, восстановлено, признано). Также за данный период принято решение о выдаче 64 тыс. 861 вида на жительство для украинцев (в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 170 тыс. 638 украинцев), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, граждане Украины в 2018 году получили 77 тыс. 075 разрешений на временное проживание (проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 160 тыс. 706 украинцев).
Как сообщалось, в 2017 году российское гражданство получили 85 тыс. 119 украинцев.
"Дякуючи" баризі та нинішній "владі" люди тікають з України куди лише можуть.
Вот когда вы немытые научитесь логику включать?
Ваня, ты чего ноешь? на чемодан не хватает ?
Высокий уровень жизни?Цивилизация?Скрепы?
Мелешь что попало пустозвон,лишь бы какашку кинуть.
потому что барыга
Після епілептичних бабусь і снігурів, на думку приходить лише одне: сгвалтувати і потім з'їсти.
не с лунандонским же жить
вообще то там дети в школу тоже ходят
а вместо паспорта получают балалайку
У московских пропагандистов шок.
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Шановні львів'яни! Запрошую вас на зустріч. Цієї неділі, 17 лютого, в кінотеатрі імені Довженка на Сихові. 18:00. Приходьте! Поспілкуємося.
На расеи дешовий газ, агромние зарплати, нет карупции и царь лично каждому расеянину жопу подтирает. Все как оне любят)