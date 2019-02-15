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 Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер может быть замешан в нападении на херсонского активиста Никитенко, - Маси Найем

Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер может быть причастен к еще одному преступлению.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

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"Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого сегодня ночью суд арестовал в качестве подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк, может быть причастен к еще одному преступлению", - написал Найем, ссылаясь на определение Херсонского городского суда от 19 ноября в деле о нападении на херсонского журналиста Сергея Никитенко.

В определении, судя по должностям и датам рождения, значатся глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и Алексей Левин, которого полиция и свидетель ошибочно считали его советником, отмечает адвокат.

По его словам, в документе следствие ссылается на показание свидетеля, который был свидетелем разговора между Мангером и Левиным, в котором обсуждалось нападение на Никитенко. Как следует из разговора, Левин был обеспокоен тем, что работники полиции могут установить его причастность к причинению телесных повреждений журналисту Сергею Никитенко, сказано в судебном документе.

"Судя по всему, на основании этих данных суд дал разрешение на доступ к имеющимся в распоряжении мобильных операторов данным о телефонных звонках Алексея Левина", - заключает Найем.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер может быть замешан в нападении на херсонского активиста Никитенко, - Маси Найем 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111895
 
 
 Топ комментарии
 
А також у замаху на Кернеса та близько 11-ти замахах на Порошенко, про що нещодавно звітував Гелетей. Ну і вбивство Кеннеді він теж замовив.
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а еще он называл петю земляным червяком Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер может быть замешан в нападении на херсонского активиста Никитенко, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 4784
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Может. а может и не может. Гадалки на кофейной гуще.
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А також у замаху на Кернеса та близько 11-ти замахах на Порошенко, про що нещодавно звітував Гелетей. Ну і вбивство Кеннеді він теж замовив.
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Пипец, в Эрэфии примут закон, как в Грузии. Члены ОПГ и криминальные авторитеты будут сидеть в тюряге 20 лет только за сам факт членства в ОПГ.
Теперь вся эта нечисть с утроенной силой к нам полезет.
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Там они конкуренты власти , а у нас соратники . нАрик ( ой извиняюсь) пан Петровский тому свидок Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер может быть замешан в нападении на херсонского активиста Никитенко, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 6749
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Может. а может и не может. Гадалки на кофейной гуще.
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Интересно , хоть одно резонансное преступление было раскрыто а виновные осуждены за время чэсной и прозорой власти?
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никто не в курсе
этот мангер еврей или немец?
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Когда прийдет к власти Юля этого Маси-куясе вместе с братом депортируют нах в Афган !!! Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер может быть замешан в нападении на херсонского активиста Никитенко, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 9759
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А к чему может быть причастен Наем,не мешало бы тоже расследовать,всю его майданную деятельность,такую как избиение студентов на Майдане.
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Це не той Найєм, але, зважаючи на очевидну провокацію Майдана ****** для розвалу влади і захопленню України "законним" шляхом, на роль того Найєма теж треба було б вивчити уважніше.
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Вот это номер. Оказывается они даже звонки Левина не смотрели. Ему дали выехать из страны. Я так понял и выдачу назад никто не просил. А ведь это организатор нападений.
У меня только одно объяснение - это сотрудник спецслужб. Из того самого отдела, что и занимался активистами. А шефом там как раз тот самый генерал.
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Ця мразь чекала своїх власовців. А от патріоти її мішали.За ним можуть бути інші справи.Треба перевірити українські паспорти, які видавалися намкриш, та іншій сволоті. Ця мразина там багато наколотила, а допомагали її сепарополіцейські, бувші менти, яких поновив суд.
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Яка ж брехлива сволота цей Масі Найєм, бо Левін НЕ БУВ І НЕ Є РАДНИКОМ Мангера, він був помічников Ставицького (!), який, в свою чергу, є людиною не Мангера, а Путілова (!!), вихідця з "радикалів" Ляшка!
Впевнений, Масі Найєм все прекрасно знає, і бреше не просто так, а лише тому, що відробляє гроші.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер может быть замешан в нападении на херсонского активиста Никитенко, - Маси Найем
 
 
 
 
 
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