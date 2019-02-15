 ГПУ подаст апелляцию на меру пресечения Мангеру

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"В связи с несогласием с принятым судом решением Генеральной прокуратурой Украины будет внесена апелляционная жалоба в Киевский апелляционный суд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мангеру инкриминируют совершение преступления, которое относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде пожизненного заключения. В этой связи прокуратура ходатайствовала в суде избрать для него меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн
Баба-Яга Бляха-мухаЖінка ІІІ-го тисячоліття - проти! Тому й ГПУ проти!
Ни одного случая не было, чтоб из БЮТ подонки выходили.
А новый президент Жуля Владимировна внесет в УК пункт шо члены партии БЮТ
- нивчом невиноваты
Тока облезете))))
InfoResist
Окружение президента Украины Петра Порошенко пытается удержать контроль над газовым бизнесом, в чем ему помогает Генеральная прокуратура. Об это говорится в сюжете программы «Схемы» - «Игра в поддавки».
Утверждается, что, расследуя дело о возможном незаконном получении лицензии на разработку месторождения газа, ГПУ действует не в интересах государства, а способствуя частной фирме. Доказательством этого являются несколько фактов.
Так зимой 2018 года программа рассказала о том, как компания ООО «Аркона Газ-Энергия» за право разработки месторождения на Полтавщине заплатила в десяток раз меньше, чем получил бы госбюджет в случае розыгрыша лицензии на аукционе. Тогда же была доказана причастность к этому ООО людей из окружения главы государства. В частности, члена Высшего совета правосудия Алексея Маловацкого, и экс-менеджерей компаний Порошенко, среди которых в том числе бывший глава спортклуба «5 элемент».
В результате в марте 2018 года НАБУ возбудило уголовное дело по факту предполагаемого злоупотребления служебным положением чиновниками Государственной службы геологии и недр Украины. Затем аналогичное производство было начато Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ.
Генпрокуратура два раза отказала НАБУ в передачи материалов по подследственности.
Таким образом возникли подозрения в том, что это было сделано для помощи «Аркона Газ-Энергия», чтобы «зацементировать» принятое ранее решение.
Кроме того, против компании и Госгеонедр Генпрокуратура подала иск в суд, требуя отменить приказ о выдаче лицензии, признав его незаконным. ГПУ проиграла. В настоящее время рассматривается аппелиция.
Показательным показался расследователям тот факт, что прокуроры не используют ключевой довод о заниженной стоимости спецразрешения, а это значит, что ничего не говорится об убытках государству.
Впрочем, ГПУ все-таки обратилась в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, желая выяснить размер этого ущерба. Но, по данным журналистов, в заключении экспертов будет сказано об адекватности цены продажи спецразрешения.
После фиксации встречи директора института Александра Рувина с нардепом от БПП Александром Грановским говорить об объективности данного учреждения проблематично.
Рассмотрение дела в суде поручено судье Галиной Земляной. Но против нее самой начато дисциплинарное производство в Высшем совете правосудия.
«Членом Высшего Совета правосудия является Алексей Маловацкий. Тот самый, жена которого как нотариус оформляла сделки для фирмы «Аркона». Получается, что судьба бизнеса, к которому, похоже, имеет отношение юрист из команды Порошенко Маловацкий - зависит от судьи, которая находится у него с коллегами «на крючке», - говорится в расследовании.
Маловецкий все отрицает. В Администрации президента убеждают, что он «не имеет отношения к получению каких-либо специальных разрешений», в ГПУ комментариев по данному вопросу не дают.