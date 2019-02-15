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 Политика Украины
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 ГПУ подаст апелляцию на меру пресечения Мангеру

ГПУ обжалует решение Шевченковского райсуда Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который подозревается в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В связи с несогласием с принятым судом решением Генеральной прокуратурой Украины будет внесена апелляционная жалоба в Киевский апелляционный суд", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Мангеру инкриминируют совершение преступления, которое относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде пожизненного заключения. В этой связи прокуратура ходатайствовала в суде избрать для него меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

ГПУ подаст апелляцию на меру пресечения Мангеру 01

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн

Источник: https://censor.net.ua/n3111894
 
 
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3 месяца говорили что генералы СБУ и депутат из БПП...и тут вдруг Мангер. Уже 2009 году депутатам из БЮТ шили дело педофилов....
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и Лозинский, как оказалось, достоин ордена
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А Баба-Яга Бляха-муха Жінка ІІІ-го тисячоліття - проти! Тому й ГПУ проти!
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Что подозревать и держать под стражей нужно - Свидетели преступления, вещь-доки, и главное - мотив.. У ГПУ никуя этого нет кроме заказа Банковой на пресинг Батькивщины! КЛОУНЫ
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та шоб в БЮТ какая-то сволочь когда-нибудь затесалась, та ни в жисть !!!

Ни одного случая не было, чтоб из БЮТ подонки выходили.
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Правильно!
А новый президент Жуля Владимировна внесет в УК пункт шо члены партии БЮТ
- нивчом невиноваты
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обязательно .. ГПУ подасть апеляцію на запобіжний захід Мангеру - Цензор.НЕТ 9520 только с дополнением - если преступление это было совершено против членов бывшей ОПГ под названием "влада рошена"....
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Я даж не сомневаюсь что "обязательно"
Тока облезете))))
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Шили діло педофілів....Йде робота слідцих, які докозують в судах. Якщо особо заарештована, то є докази. Тут важно, що випав ще один злочинець із цього ланцюга. Не итребп коментувати. У таких злочинців немає кольору прапора.Це тварини,паразити, які привикли жити на чужому, а тут йому помішали.
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по ходу на батькивщине завелась секта некромонгеров с планеты фурия
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СМИ: Генпрокуратура оберегает газовый бизнес окружения Порошенко

InfoResist

Окружение президента Украины Петра Порошенко пытается удержать контроль над газовым бизнесом, в чем ему помогает Генеральная прокуратура. Об это говорится в сюжете программы «Схемы» - «Игра в поддавки».
Утверждается, что, расследуя дело о возможном незаконном получении лицензии на разработку месторождения газа, ГПУ действует не в интересах государства, а способствуя частной фирме. Доказательством этого являются несколько фактов.
Так зимой 2018 года программа рассказала о том, как компания ООО «Аркона Газ-Энергия» за право разработки месторождения на Полтавщине заплатила в десяток раз меньше, чем получил бы госбюджет в случае розыгрыша лицензии на аукционе. Тогда же была доказана причастность к этому ООО людей из окружения главы государства. В частности, члена Высшего совета правосудия Алексея Маловацкого, и экс-менеджерей компаний Порошенко, среди которых в том числе бывший глава спортклуба «5 элемент».
В результате в марте 2018 года НАБУ возбудило уголовное дело по факту предполагаемого злоупотребления служебным положением чиновниками Государственной службы геологии и недр Украины. Затем аналогичное производство было начато Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ.
Генпрокуратура два раза отказала НАБУ в передачи материалов по подследственности.
Таким образом возникли подозрения в том, что это было сделано для помощи «Аркона Газ-Энергия», чтобы «зацементировать» принятое ранее решение.
Кроме того, против компании и Госгеонедр Генпрокуратура подала иск в суд, требуя отменить приказ о выдаче лицензии, признав его незаконным. ГПУ проиграла. В настоящее время рассматривается аппелиция.
Показательным показался расследователям тот факт, что прокуроры не используют ключевой довод о заниженной стоимости спецразрешения, а это значит, что ничего не говорится об убытках государству.
Впрочем, ГПУ все-таки обратилась в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, желая выяснить размер этого ущерба. Но, по данным журналистов, в заключении экспертов будет сказано об адекватности цены продажи спецразрешения.
После фиксации встречи директора института Александра Рувина с нардепом от БПП Александром Грановским говорить об объективности данного учреждения проблематично.
Рассмотрение дела в суде поручено судье Галиной Земляной. Но против нее самой начато дисциплинарное производство в Высшем совете правосудия.
«Членом Высшего Совета правосудия является Алексей Маловацкий. Тот самый, жена которого как нотариус оформляла сделки для фирмы «Аркона». Получается, что судьба бизнеса, к которому, похоже, имеет отношение юрист из команды Порошенко Маловацкий - зависит от судьи, которая находится у него с коллегами «на крючке», - говорится в расследовании.
Маловецкий все отрицает. В Администрации президента убеждают, что он «не имеет отношения к получению каких-либо специальных разрешений», в ГПУ комментариев по данному вопросу не дают.
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Это на много прибыльнее конфеток. Дорвались с Кононенко.
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