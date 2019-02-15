 Кремль скрывает свои потери на Донбассе и Сирии, как СССР - в Афганистане, - Порошенко

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на памятном мероприятии в Киеве к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Потери боевых побратимов (во время войны в Афганистане. - Ред.) держали в строгой секретности, так же, как и сейчас Кремль умалчивает и скрывает данные о своих потерях на Донбассе и в Сирии", - сказал Порошенко.
Он отметил, что советская власть уже тогда отрабатывала технику информационной войны, которую сегодня применяют против нашего народа.
"В памяти нашего народа и война займет особое место, через Афган прошло 160 тысяч украинцев", - подчеркнул Президент.
впервые на цензоре такого вижу
гребли всех подряд
и в первую очередь очередь некомсомольцев и неблагополучных
за которых мазу никто не мог потянуть
дебиламнеумным которые его плюсуют
он тут не один(
Тебе ли епало открывать, лугандон.Ты же сказал,что за Украину пусть воюют шоколадные мрази ******...
такой пердак уже не зашить))
1. ты же сам плюсанул пост про то что в афган шли комсомольцы- добровольцы дибеляко)
2. ссыль давай, где я мог сморозить такую херь мразь шакаладная)
или контуженый?
ты шо поверил этой мразоте шакаладной под беларуским флагом?)
а шо все , кому не нравится барыга и то шо он тварит, должны быть на фронте?)
Бог тебя простит
с понедельника здесь матом рунаться нельзя
теперь даже за ***** банят
странно что ты еще живой)
шакаладник)
чел который жил в то время никогда бы такую херь не сморозил
на таких дебилов я даже не сержусь)
псы. помню как в школе туда загребли распистяев, годом старше
... а потом один вернулся .. с двумя орденами красной звезды на пиджаке
... помню его взгляд в актовом зале ... и фамилию Кадыгроб
псы. я бы на месте админа забанил мразоту за ихние высеры касательно афганской войны
... шакалы шакаладные, так сраку заднепроходному вылизывают, шо ничего святого нет
Вооружены были хорошо если каждый десятый.
Такие от интернационалисты....
Не все, но большинство...
Преступление сов.войск в Афганистане сплотило и повязало как вурдалаков кровью этих "боевых побратимов"
https://antisovetsky.livejournal.com/83477.html
Преступления Советской Армии в Афганистане (воспоминания ветеранов)
"...в кишлаке один из сержантов, не скрывая эмоций, заметил, что «молодки хороши».
Слова сержанта подобно искре подпалили всех остальных, и тогда он, сбросив шинель, двинулся на одну из женщин:
- Греби, ребята!
На глазах у аксакалов и у детей наши интернационалисты вдоволь наиздевались над женщинами. Изнасилование продолжалось два часа. Детишки, сбившись в угол, кричали и визжали, пытаясь как-то помочь матерям. Старики, дрожа, молились, прося своего Бога о пощаде и спасении.
Потом сержант скомандовал: «Огонь!» - и первым выстрелил в женщину, которую только что насиловал. Быстро добили и всех остальных. Затем по приказу К. слили из бензобака БМП горючее, облили им трупы, забросали их одеждой и тряпьём, попавшимся под руку, в ход пошла и скудная деревянная мебель - и подожгли. Внутри саманки заполыхало пламя..."
"...приказ: колодцы, которые мы обнаружим, травить. Пусть дохнут к чертовой матери!
А как травить? Берёшь живую собаку, например. И бросаешь туда. Трупный яд свою работу потом сделает..."https://antisovetsky.livejournal.com/83477.html
«Президент Владимир Путин 28 мая 2015 подписал указ, который относит к государственной тайне сведения Минобороны о потерях во время проведения спецопераций в мирное время.
Указ вносит поправки в перечень отнесенных к гостайне сведений, утвержденный указом президента еще в 1995 году. Согласно поправкам, к гостайне относятся сведения Минобороны, «раскрывающие потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций». Ранее гостайной являлись «сведения, раскрывающие потери личного состава лишь в военное время».
Указ президента комментирует «Новой» адвокат Анна СТАВИЦКАЯ, специализирующаяся на защите обвиняемых в госизмене и разглашении гостайны:
- Причина появления такого закона - чтобы не рассказывали о том, что происходит конкретно на Украине.»
https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/05/29/64317-putin-sdelal-gostaynoy-svedeniya-o-poteryah-minoborony-v-mirnoe-vremya
Есть что секретить: пенсионный фонд России невольно раскрыл масштабы потерь ВС РФ на Донбассе 29 июня 2018,
« Благодаря статистике Пенсионного фонда РФ, удалось узнать секретную информацию о том, сколько военнослужащих на самом деле РФ потеряла при вторжении на украинский Донбасс. Цифры впечатляют. .
"Пенсионный фонд России рассекретил засекреченные Путиным военные потери РФ в "мирное" время, т.е. за время войны с Украиной и, частично, Сирией". Согласно обнародованным данным, потери РФ в военных конфликтах на Донбассе и Сирии только на конец 2015 года составили около 100 тысяч человек. »
Вот и ответ вьіводку петушария и стаду кремлеботов на их вскукареки: «Да если бьі россия захотела, она через два часа бьіла бьі в Киеве.
Чітай.
папа не очень любит об этом говорить ("служба" в Афгане, он был там 2 раза).......вот только 1 раз в год - 15.02. вывод войск, встречается с сослуживцами.........
1. Гражданская война в Китае - 1946-1950 гг.
2. Война в Корее - 1950-1953 гг.
3. Венгерский кризис - 1956 г.
4. Война в Лаосе - 1960-1970 гг.
5. Разминирование территории Алжира - 1962-1964 гг.
6. Карибский кризис - 1962-1964 гг.
7. Гражданская война в Йемене - 1962-1969 гг.
8. Война во Вьетнаме - 1965-1974 гг.
9. Арабо-израильские войны - 1967-1982 гг.
10. Чехословацкий кризис - 1968
г. (21.08-20.09)
11. Китайско-советские пограничные конфликты - март 1969 г.; август 1969 г.
12. Пакистано-индийский конфликт - 1971 г.
13. Гражданская война в Мозамбике - 1967, 1969, 1975-1991 гг.
14. Гражданская война в Анголе - 1975-1994 гг.
15. Сомалийско-эфиопская война - 1977-1979 гг.
16. Война в Афганистане - 1979-1989 гг.
17. Чадско-ливийский конфликт - 1987
г.
18. Конфликт в Югославии - 1989-1991 гг.19. Приднестровская война - 1992 г.20. Карабахская война - 1993 г.
21. Чеченская война - 1994-1996 гг.
22. Чеченская война - 1999-2009 гг.
23. Южная Осетия, Абхазия, Грузия - 2008 г.
24. Украинская война - 2014
25. Сирия - 2015