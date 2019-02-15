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 Политика Украины
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Все про:Афганистан (205) война (3289) Порошенко (16334) Россия (72003) Сирия (2768) СССР (688) Донбасс (17956)

 Кремль скрывает свои потери на Донбассе и Сирии, как СССР - в Афганистане, - Порошенко

Советская пропаганда времен войны в Афганистане замалчивала информацию о потерях СССР так же, как и сейчас Кремль засекречивает данные о своих потерях на Донбассе и в Сирии.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на памятном мероприятии в Киеве к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Потери боевых побратимов (во время войны в Афганистане. - Ред.) держали в строгой секретности, так же, как и сейчас Кремль умалчивает и скрывает данные о своих потерях на Донбассе и в Сирии", - сказал Порошенко.

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Он отметил, что советская власть уже тогда отрабатывала технику информационной войны, которую сегодня применяют против нашего народа.

"В памяти нашего народа и война займет особое место, через Афган прошло 160 тысяч украинцев", - подчеркнул Президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3111892
 
   
 Топ комментарии
 
Афганцы ? А кто они ? Комсомольцы , которые ночевали возле военкоматов и хотели геройски умереть ? Этих героев коммуняки тайно хоронили .
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Прикольно Порошенко порівняв "афганців" з "іхтамнєтамі". Це "додасть" йому електоральної підтримки серед ветеранів-"афганців" та їх родин.
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Афганцы ? А кто они ? Комсомольцы , которые ночевали возле военкоматов и хотели геройски умереть ? Этих героев коммуняки тайно хоронили .
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ну ти и ... нет слов
впервые на цензоре такого вижу
гребли всех подряд
и в первую очередь очередь некомсомольцев и неблагополучных
за которых мазу никто не мог потянуть
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Не надо брехать . Всех фильтровали . Без желания туда не брали .
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А воно, якщо нема розуму змалку, то нема й доостанку...
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судя по тем дебилам неумным которые его плюсуют
он тут не один(
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Тхір
Тебе ли епало открывать, лугандон.Ты же сказал,что за Украину пусть воюют шоколадные мрази ******...
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фигасе рвануло)
такой пердак уже не зашить))
1. ты же сам плюсанул пост про то что в афган шли комсомольцы- добровольцы дибеляко)
2. ссыль давай, где я мог сморозить такую херь мразь шакаладная)
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А ти не мразь? Хлопці гинуть зв УКРАЇНУ, а не за «шакалад».
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Крпще бути дурником і конуженим, чим таким як ти.
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а шо я не так сказал? Кремль приховує свої втрати на Донбасі та в Сирії, як СРСР - в Афганістані, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6109
ты шо поверил этой мразоте шакаладной под беларуским флагом?)
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Скоин) Не спрыгивай на мягких..Я тебе задал вопрос если ты украинец почему не на фронте, а тут скулишь и беларусов поливаешь....ты ответил,что за шоколадную мразь воевать не будешь..Только флажок сменил.Забыл лугандон?
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не помню такого , ссыль давай
а шо все , кому не нравится барыга и то шо он тварит, должны быть на фронте?)
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Так ты опять галоши палишь.Что парни за барыгу лаптей гасят,а не за Украину? Ты конченая мразота.Тебя и посылать страшно .Да простит Цензор за грубость.Слава Украине!!!
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можешь кричать все шо хочешь дупа шакаладная)
Бог тебя простит Кремль приховує свої втрати на Донбасі та в Сирії, як СРСР - в Афганістані, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3348
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и ще дурилка картонная
с понедельника здесь матом рунаться нельзя
теперь даже за ***** банят
странно что ты еще живой)
шакаладник)
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то хитросракі...вони були є, й будуть... такі, що через дурки косили від служби в СА взагалі, а зараз розказують, як вони просилися тоді в Афган...
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та не, мне кажется просто молодое поколение, которым с айкью не повезло
чел который жил в то время никогда бы такую херь не сморозил
на таких дебилов я даже не сержусь)
псы. помню как в школе туда загребли распистяев, годом старше
... а потом один вернулся .. с двумя орденами красной звезды на пиджаке
... помню его взгляд в актовом зале ... и фамилию Кадыгроб
псы. я бы на месте админа забанил мразоту за ихние высеры касательно афганской войны
... шакалы шакаладные, так сраку заднепроходному вылизывают, шо ничего святого нет

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Не, в плане предвыборных манёвров - конечно косяк, но по сути "боевые побратимы" в Афганистане играли такую же роль, как сейчас кацапы на Донбассе. Но одни оккупанты, а другие, оказывается, были интернационалистами.
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Я в свое время был в шоке когда узнал что саветская армия уничтожила 2 миллиона афганцев. ДВА, млять, миллиона человек!
Вооружены были хорошо если каждый десятый.
Такие от интернационалисты....
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Кардан_вал - афганцы в основном ментально за рашистов... - и в Украине их поддерживали...

Не все, но большинство...
Преступление сов.войск в Афганистане сплотило и повязало как вурдалаков кровью этих "боевых побратимов"

https://antisovetsky.livejournal.com/83477.html

Преступления Советской Армии в Афганистане (воспоминания ветеранов)

"...в кишлаке один из сержантов, не скрывая эмоций, заметил, что «молодки хороши».
Слова сержанта подобно искре подпалили всех остальных, и тогда он, сбросив шинель, двинулся на одну из женщин:
- Греби, ребята!
На глазах у аксакалов и у детей наши интернационалисты вдоволь наиздевались над женщинами. Изнасилование продолжалось два часа. Детишки, сбившись в угол, кричали и визжали, пытаясь как-то помочь матерям. Старики, дрожа, молились, прося своего Бога о пощаде и спасении.
Потом сержант скомандовал: «Огонь!» - и первым выстрелил в женщину, которую только что насиловал. Быстро добили и всех остальных. Затем по приказу К. слили из бензобака БМП горючее, облили им трупы, забросали их одеждой и тряпьём, попавшимся под руку, в ход пошла и скудная деревянная мебель - и подожгли. Внутри саманки заполыхало пламя..."
"...приказ: колодцы, которые мы обнаружим, травить. Пусть дохнут к чертовой матери!
А как травить? Берёшь живую собаку, например. И бросаешь туда. Трупный яд свою работу потом сделает..."https://antisovetsky.livejournal.com/83477.html

Кремль приховує свої втрати на Донбасі та в Сирії, як СРСР - в Афганістані, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1767
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Животное, ты думаешь, что они сами не знают кто они?
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Маас ква однакова, шо тоді, шо зараз. До речі, десь читав що все почалось через наркоту. Крембль поставив туди лояльний уряд шоб мати можливість везти звідти наркотики. В цій схемі брало участь і *****.
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Схоже на правду. Тому нашому СБУ треба у нас наглухо перекрити або очолити торгівлю наркотою, зброєю. Впевнений що козлорилія через наркоту і зброю контролює/співпрацює з усіма злочинними угрупованнями в світі. Ще й купу бабла заробляє.
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В маасковських лабораторіях сировину переробляли і відправляли далі на Захід. Один з каналів постачання був і через Україну..
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У народа Украины свои рейтинги
Кремль приховує свої втрати на Донбасі та в Сирії, як СРСР - в Афганістані, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1697
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Назови фамилию того, кому выгодна война на Донбассе? Нет ответа, однозначно кацап.
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А ты сможешь назвать фамилию урода, которому выгодна война на Донбассе? Докажи что ты не крашенный кацап...
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Ты же кацап - украинцам не составит труда назвать фамилию урода которому выгодна война на Донбассе, а для кацапов, низзя опровергать собственную пропаганду.
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То есть, ты признаешь вмешательство кацапов в выборы Украины?
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Кремль скрывает свои потери на Донбассе, зато потрошиный генерал наев похвастался - аж 450 чел. за 2018 год. Аж 450! ***** от этих страшных потерь ихтамнетов на Донбассе, половина которых здохла от водки и наркоты, просто обосрался от страху, забился под кровать и выпучив глазёнки судорожно думает как бы быстрей убраться с Донбасса.
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То реальні цифри 200х по Афгану - В СТУДІЮ! А так це пустий трьоп! І до речі, кому ще до цих пір дивно, що Афган для СРСРу був звичайнісінькою окупацією, як показує історія ганебно невдалою! Інтервенцією, як зараз для Росії Україна. Різниця тільки в тому, що зараз Раша це зробила негласно підступно й підло, і таке враження що сама собі боїться в тому зізнатись!
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Ну, значит потери РФв Украине бьіли нешуточньіе раз бьл издан такой Указ:

«Президент Владимир Путин 28 мая 2015 подписал указ, который относит к государственной тайне сведения Минобороны о потерях во время проведения спецопераций в мирное время.
Указ вносит поправки в перечень отнесенных к гостайне сведений, утвержденный указом президента еще в 1995 году. Согласно поправкам, к гостайне относятся сведения Минобороны, «раскрывающие потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций». Ранее гостайной являлись «сведения, раскрывающие потери личного состава лишь в военное время».
Указ президента комментирует «Новой» адвокат Анна СТАВИЦКАЯ, специализирующаяся на защите обвиняемых в госизмене и разглашении гостайны:
- Причина появления такого закона - чтобы не рассказывали о том, что происходит конкретно на Украине.»
https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/05/29/64317-putin-sdelal-gostaynoy-svedeniya-o-poteryah-minoborony-v-mirnoe-vremya
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По оценкам российского (!!!) проекта Груз 200, уже около 70 тысяч ихтамнетов зажмурилось в Украине и Сирии.
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Та даже не проект, а ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОДТВЕРДИЛА:


Есть что секретить: пенсионный фонд России невольно раскрыл масштабы потерь ВС РФ на Донбассе 29 июня 2018,
« Благодаря статистике Пенсионного фонда РФ, удалось узнать секретную информацию о том, сколько военнослужащих на самом деле РФ потеряла при вторжении на украинский Донбасс. Цифры впечатляют. .
"Пенсионный фонд России рассекретил засекреченные Путиным военные потери РФ в "мирное" время, т.е. за время войны с Украиной и, частично, Сирией". Согласно обнародованным данным, потери РФ в военных конфликтах на Донбассе и Сирии только на конец 2015 года составили около 100 тысяч человек. »


Вот и ответ вьіводку петушария и стаду кремлеботов на их вскукареки: «Да если бьі россия захотела, она через два часа бьіла бьі в Киеве.
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Шо, нє хочется такоє про Расію знать ?

Чітай.
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мой папа был в Афгане первый раз (1983-1984), как воин-интернацианалист.........Дело в том, что "пункт-назначения" узнали так сказать в "последнюю минуту". Папа служил в вертолетной части в Херсоне (позже эту "часть" или то, что от нее осталось, перенесли в Чернобаевку). Поэтому не стоит причеслять всех воинов-интернацианалистов к кацапам=>эти моральные уроды 100% знают куда и зачем они едут "интернационалить".......
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Добавьте, что в СССР, за отказ от вьіполнения такого приказа бьіла тюрьма.
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этого я не знаю, но подозреваю так оно и было........
папа не очень любит об этом говорить ("служба" в Афгане, он был там 2 раза).......вот только 1 раз в год - 15.02. вывод войск, встречается с сослуживцами.........
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Войны СССР 1945-1991 + Россия 1991-2014гг:

1. Гражданская война в Китае - 1946-1950 гг.

2. Война в Корее - 1950-1953 гг.

3. Венгерский кризис - 1956 г.

4. Война в Лаосе - 1960-1970 гг.

5. Разминирование территории Алжира - 1962-1964 гг.

6. Карибский кризис - 1962-1964 гг.

7. Гражданская война в Йемене - 1962-1969 гг.

8. Война во Вьетнаме - 1965-1974 гг.

9. Арабо-израильские войны - 1967-1982 гг.

10. Чехословацкий кризис - 1968
г. (21.08-20.09)

11. Китайско-советские пограничные конфликты - март 1969 г.; август 1969 г.

12. Пакистано-индийский конфликт - 1971 г.

13. Гражданская война в Мозамбике - 1967, 1969, 1975-1991 гг.

14. Гражданская война в Анголе - 1975-1994 гг.

15. Сомалийско-эфиопская война - 1977-1979 гг.

16. Война в Афганистане - 1979-1989 гг.

17. Чадско-ливийский конфликт - 1987
г.

18. Конфликт в Югославии - 1989-1991 гг.19. Приднестровская война - 1992 г.20. Карабахская война - 1993 г.

21. Чеченская война - 1994-1996 гг.

22. Чеченская война - 1999-2009 гг.

23. Южная Осетия, Абхазия, Грузия - 2008 г.

24. Украинская война - 2014

25. Сирия - 2015
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а вот петя в комуняцкое время пачему то в афган не попал...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКремль скрывает свои потери на Донбассе и Сирии, как СССР - в Афганистане, - Порошенко
 
 
 
 
 
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