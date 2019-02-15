 Структура управления ВСУ приближается к стандартам НАТО: количество должностей старшего офицерского состава уменьшится

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский милитарный портал

Речь идет о должности старшего офицерского состава в Министерстве обороны, Генеральном штабе ВСУ, других органах военного управления, в высших военных учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях и организациях.

"Осуществляются мероприятия по понижению штатно-должностных категорий основных должностей старшего офицерского состава. В первую очередь это касается органов управления стратегического уровня, таких как Министерство обороны, Генеральный штаб, других органов военного управления, а также в военно-учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях и организациях", - сообщил заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВС Украины полковник Вячеслав Демьяненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак обсудил возможность подготовки украинских военных в Израиле

Отмечается, что к должностям старшего офицерского состава относятся воинские звания майор, подполковник и полковник.

Происходит это в соответствии с переводом структуры вертикали управления Вооруженными Силами Украины в аналогичную со странами НАТО, так называемой J-структуру, которая делится на:

J-1 - вопросы персонала

J-2 - разведка

J-3 - оперативная деятельность

J-4 - логистика

J-5 - оборонное планирование

J-6 - связь и информационные системы

J-7 - подготовка войск

J-8 - ресурсы и финансы

J-9 - гражданско-военное сотрудничество

Кроме того, во время этого брифинга Демьяненко рассказал о переформатировании организационной структуры ВМС ВС Украины. Сейчас в составе национального военного флота сформированы Морское командование и командование морской пехоты.

Состоялось переформатирование бригад надводных кораблей в дивизионы надводных кораблей. Также дивизионы кораблей охраны и обеспечения реорганизованы в дивизионы кораблей охраны рейда. Кроме того, по словам спикера, сформирован дивизион и звено судов обеспечения, которые будут выполнять исключительно задачи по обеспечению функционирования корабельного состава.